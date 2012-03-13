香港30日将推出跨境债券投资及交收试行平台 2012年03月13日 借助试行平台，香港及马来西亚的投资者可通过货银两讫的交收方式，买入和持有海外债券以及进行跨境债券的交收；而本地及国际的发债机构亦可发行不同种类的债券。

国资委正在研究央企定期发布社会责任报告制度 2012年03月13日 国资委正在研究出台《央企社会责任管理指引》，相关指引要求大型央企履行社会责任，定期发布企业社会责任报告，并希望以此激励央企履行社会责任。