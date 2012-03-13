- 2012年03月13日目前，“中银信贷工厂”已在中行27家省级分行推广实施。2011年末，中行服务的小企业超过3.8万户，小企业贷款余额超过3800亿元，客户数和贷款余额分别比2008年增长247%和404%。
- 2012年03月13日借助试行平台，香港及马来西亚的投资者可通过货银两讫的交收方式，买入和持有海外债券以及进行跨境债券的交收；而本地及国际的发债机构亦可发行不同种类的债券。
- 2012年03月13日日前，尼尔森公司发布的2011年第四季度中国消费者信心指数显示，四季度消费者信心指数为108点，较上季度上升4点，超过全球平均水平19点，而消费者信心指数的回升是缘于对收入预期的乐观情绪
- 2012年03月13日报告显示，从投资产品类型来看，投资者在2011年的投资组合更多元化，除股票外，整体市场上投资者购买的投资产品类型以银行理财产品、基金(公募)为主
- 2012年03月13日查阅该公司的招股说明书发现，这家以连续波雷达技术和光电探测技术为核心业务的军用品生产公司收入高度依赖于中国军方
- 2012年03月13日国资委正在研究出台《央企社会责任管理指引》，相关指引要求大型央企履行社会责任，定期发布企业社会责任报告，并希望以此激励央企履行社会责任。
- 2012年03月13日与1月24日相比，3月13日，芦柑、橙子、香蕉、富士苹果、鸭梨、雪花梨价格分别下降16.1%、11.4%、6.7%、6.1%、4.3%、3.1%。
- 2012年03月13日日前，深圳证券交易所完成了《深交所2011年个人投资者状况调查报告》，调查显示，2011年证券投资者仍以中小投资者为主，超过八成受访投资者证券账户资产量在50万元及以下，平均账户资产量在41.3万元
- 2012年03月13日1月12日，缅甸政府军进入中国云南境内枪杀一名中国公民，中方立即向缅方提出严正交涉，要求缅方尽快查清案情真相，严惩凶手，对死者家属进行赔。
- 2012年03月13日3月13日，河村再次表示“不会收回言论”，并对大屠杀中方军民死亡人数公然提出质疑。河村称，“30万中国人被杀，这个数字无法想象”。
- 2012年03月13日招商地产推出优惠活动与公司存货压力直接相关，公司需要尽早回笼资金。房地产是资金最密集的行业，目前面临资金流短缺、库存增加的问题，早降价、早销售才能早占先机。
- 2012年03月13日据悉，汞含量超标的产品分别为：纤美人参净白养颜祛斑霜(白、黄面霜)、露兰姬娜国药祛斑(特效美白祛斑王白、黄面霜)、娇丽回春素(祛斑套装)。
- 2012年03月13日深交所最新发布的调查报告表明，经过连续三年的跟踪调查显示，证券公司佣金率继续呈现下降态势，2011年证券公司的佣金率平均为0.11%，较2010年下降了1个百分点
- 2012年03月13日苗圩强调，中国的稀土出口政策并不是针对某一个国外用户，更不是想通过这种办法进行贸易保护，而是出于保护资源保护环境，实现资源可持续的利用和发展。
- 2012年03月13日郁亮说，万科如果真缺钱是借不到钱的。至于优化结构，少花点钱就已经是优化了。社会整体融资环境上可能确实会略有放松，但是不太可能会大量资金流入房地产领域。之前提出‘积极过冬’意思大概就是在于多卖房子，少买地，现金为王。
- 2012年03月13日上交所晚间发布了《关于征求优化大宗交易机制有关措施意见的函》，征求意见函表示拟修改大宗交易规则，在交易市场收盘后增加一个独立的大宗交易时段（16：00－20：00），同时降低交易门槛，A股大宗交易最低额度由“50万股或300万元
- 2012年03月13日ECN Trade表示：即使美指近期有回落，仍然不会改变美元上升的主趋势，美国的经济更不会突然倒退。可以看出美国政府实行的两次货币宽松政策已经起到了良好的效果
- 2012年03月13日尽管VC/PE 进入文化创意产业程度逐年提升，但是面对曾经一度长期以国有资本作为单一投资主体的准入领域，加之意识形态问题，我们可以看到VC/PE对文化创意产业投资仍心存顾虑
- 2012年03月13日在谈到如何提高ROE（净资产收益率）水平，郁亮表示，第一是通过对快速周转模式的坚持，来进一步提高资金周转速度；第二通过与机构以及同行的合作来提高股东回报。
- 2012年03月13日通过积分打通就业居住证和人才居住证，只要符合一定条件，今后就业居住证持有者也可申办本市常住户口。按照目前进展，积分制有望在今年6月前后推出，诚信、社会责任等因素都将考虑纳入积分。
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