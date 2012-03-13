- 2012年03月13日通过积分打通就业居住证和人才居住证，只要符合一定条件，今后就业居住证持有者也可申办本市常住户口。按照目前进展，积分制有望在今年6月前后推出，诚信、社会责任等因素都将考虑纳入积分。
- 2012年03月13日目前中国民营企业已经超过840万家，占企业总数的87.4%，占GDP的贡献率也从最初的1%发展到现在的超过60%。
- 2012年03月13日国有企业应退出竞争性行业，给民企更多发展空间，否则就难以体现市场经济的公平性。
- 2012年03月13日现在深圳的最低工资保障是1500元，按照每年15~20%的涨幅计算，那么在十二五之后，3500元将会成为深圳居民的最低工资保障，那时候岂不是要全民纳税，这样做对于底层劳动者是不公平的。我认为应该上调至8000元
- 2012年03月13日刘纪鹏亦表示，“买此票事先我夫人都不知，因她半年前委托一位朋友就不管了，而此友并不知我是泛海独董，好在买的时间没在窗口期均合规。发现后经董秘请示深交所和证监局可选择即时卖也可选择6个月后卖，因看着它就别扭
- 2012年03月13日“中钢协也是受国家统计局委托，只不过采集的数据带有预测性质，粗钢产量最终还应以国家统计局数据为准。”中钢协秘书长称。
- 2012年03月13日中国银行业或将迎来信贷质量下行期。国内经济放缓和贷款定价的可能下降或将侵蚀中国银行业2012年的利润率
- 2012年03月13日3月13日，平高电气（600312.SH）发布国网项目中标公告，公司中标上海市电力公司皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程和安徽省电力公司皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程
- 2012年03月13日2011年项目结算毛利率50.76%，高于行业平均水平，资产负债率实际仅为47%。2012年公司计划房地产开发直接投资总额46亿元。
- 2012年03月13日2011年项目结算毛利率50.76%，高于行业平均水平，资产负债率实际仅为47%。2012年公司计划房地产开发直接投资总额46亿元。
- 2012年03月13日今年上半年，中国对欧洲的出口形势不会太好，将依然处于弱势，不过，下半年，随着欧洲和全球经济金融形势有所恢复，中国对欧出口将会有所改观
- 2012年03月13日匹克体育（1968.HK）13日公布起2011年业绩报告。2011年，公司实现营业收入46.47亿元，相较于2010年的42.5亿元增长9.4%；但净利为7.78亿元
- 2012年03月13日基金业内专家表示，在权益类投资难度加大的背景下，债基“纯债化”时机已经显现
- 2012年03月13日2012年2月公司实现房地产销售额港币131.1亿元，实现销售面积64.5万平方米，同比分别增长208.9%及131.1%，环比则分别录得232.7%及152.0%的升幅
- 2012年03月13日金融服务机构，本质就在“服务”二字。银行应进一步优化信贷结构，切实降低实体经济的融资成本，在盈利与服务之间掌握好分寸
- 2012年03月13日2011年中兴通讯（000063.SZ)短期银行借款大增，财务成本高于往年。针对近日中兴通讯发行不超过60亿元债券的公告，国金证券认为此举有助于缓解公司资金压力，将有效降低2012年财务费用
- 2012年03月13日深圳海关部门12日表示，境外购买“iPad3”后偷带入境属于违规、违法行为，旅客必须在入境时向海关申报
- 2012年03月13日地产去库存是中国经济软着陆的关键，从目前政策以及市场表现看，应该可期。
- 2012年03月13日“7.5%”“改革”“刑诉法修正”“涨工资”“城乡同比例选举”“反奢侈浪费”……一个个凝聚“政治风向标”“经济晴雨表”“民生暖心剂”的两会“热词”，承载着代表委员的铮铮建言和网民的殷殷期待
- 2012年03月13日低评级企业再融资环境回暖，机构投资者信用风险偏好继续上升
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