经济学家认为日本看好人民币国际化前景 2012年03月13日 首先，仅从投资角度来考虑，由于日元汇率被高估，目前是用日元投资人民币债券的最佳时点。金融危机爆发以来，日元对人民币汇率一路走高，以目前的汇率价格，单位日元所能购买的人民币资产比4年前多了20%

韩美自由贸易协定将于本月15日生效 2012年03月13日 韩美自由贸易协定于2007年4月启动谈判，谈判历经4年10个月。该协定自生效之日起，美国将立即免除韩国8628种（82.1%）产品的关税，韩国则将立即免除美国9061种（80.5%）产品的进口关税

阿根廷拟提高部分进口商品关税 2012年03月13日 阿根廷《金融界报》报道，去年年底在乌拉圭首都蒙得维的亚举行的南方共同市场首脑会议上，南共市通过一项新的对外关税机制，允许每个成员国临时提高100个税号的产品进口关税，有效期为12个月，有效期之后可延长相同的期限

英国启动新购房保障计划支持房地产业 2012年03月13日 此外，根据计划，开发商将向银行或贷款机构支付房款的3.5%。英国政府也要出一定比例的保证金以防止房价崩盘。在开发商和纳税人的支持下，贷款机构可以避免在大额住房贷款上的风险

巴西进一步加强对境外贷款限制 2012年03月13日 今年头两个月，雷亚尔已累计升值7.9%。经济界人士担忧，本币过度升值既削弱了巴西产品国际竞争力、引发进口产品激增，又可能导致输入性通货膨胀，给本来就增长乏力的经济带来更多问题