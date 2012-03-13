- 2012年03月13日首先，仅从投资角度来考虑，由于日元汇率被高估，目前是用日元投资人民币债券的最佳时点。金融危机爆发以来，日元对人民币汇率一路走高，以目前的汇率价格，单位日元所能购买的人民币资产比4年前多了20%
- 2012年03月13日招商地产回应，以“招商局集团成立140周年，招商地产感恩回馈”为主题的活动早在2月份便已开始，基本上到3月底结束，目前还没有下一步市场优惠计划。网传“招商局集团”文件，只是招商地产内部各公司酌情开展感恩回馈活动的通知。
- 2012年03月13日欧盟财长会议居然同意西班牙财政紧缩的偷工减料，预示着各方都有和时间赛跑的心理准备，只要路子对，迟早会有好结果。
- 2012年03月13日2011年中国私募股权基金的交易金额近160亿美元，占据中国国民生产总值（GDP）的2% ，65%的投资流向内陆省份。私募股权基金投资的中国公司在研发投资的力度、平均收入增长率、平均利润增长率等方面领先于同行业的上市公司
- 2012年03月13日主要建议有：调整收入分配格局，增加中低收入者收入，建立工资正常增长机制，提高居民消费能力。完善鼓励居民消费政策，改善消费环境，积极发展网络购物等新型消费业态。加强城乡流通体系建设，完善政府储备和商业储备体系
- 2012年03月13日上海将研究实行道路拥挤收费、区域化差别化停车收费、合乘车道等引导居民减少汽车使用的政策，还将继续通过牌照拍卖政策控制私人汽车增长幅度
- 2012年03月13日韩美自由贸易协定于2007年4月启动谈判，谈判历经4年10个月。该协定自生效之日起，美国将立即免除韩国8628种（82.1%）产品的关税，韩国则将立即免除美国9061种（80.5%）产品的进口关税
- 2012年03月13日标普预计，中国内地银行业今年不良贷款比率或提高2-3个百分点，升至4-5%
- 2012年03月13日截止发稿沪指报2455.79点，涨20.93点，涨幅0.86%。成交量1026亿元；深成指报10427.2点，涨126.74点，涨幅1.23%。成交量988.9亿元
- 2012年03月13日据《每日经济新闻》3月13日报道，经中石油内部人士证实，在国际原油大幅上涨、炼厂利润进一步压缩的背景下，中石油、中石化两大巨头已向国家发改委提出了上调油价提议
- 2012年03月13日阿根廷《金融界报》报道，去年年底在乌拉圭首都蒙得维的亚举行的南方共同市场首脑会议上，南共市通过一项新的对外关税机制，允许每个成员国临时提高100个税号的产品进口关税，有效期为12个月，有效期之后可延长相同的期限
- 2012年03月13日美国传统基金会研究员史剑道告诉新华社记者，中国企业最主要的优势是资本实力。不过，由于能源属战略敏感性行业，美国一直以来都对这一行业的外国投资有着严格监管，这从中海油2005年收购美国优尼科能源公司失败可见一斑
- 2012年03月13日3月13日，中信海直（000099.SZ）发布2011年年报，其中营业总收入9.87亿元，同比增长12.23%；营业利润为1.85亿元，同比增长19.41%；利润总额为1.87亿元，同比增长15.55%；归属于上市公司股东净利润为1.39亿元，同比增长12.89%
- 2012年03月13日此外，根据计划，开发商将向银行或贷款机构支付房款的3.5%。英国政府也要出一定比例的保证金以防止房价崩盘。在开发商和纳税人的支持下，贷款机构可以避免在大额住房贷款上的风险
- 2012年03月13日今年头两个月，雷亚尔已累计升值7.9%。经济界人士担忧，本币过度升值既削弱了巴西产品国际竞争力、引发进口产品激增，又可能导致输入性通货膨胀，给本来就增长乏力的经济带来更多问题
- 2012年03月13日《政府工作报告》将经济目标下调，是否侧面印证了中国才刚刚步入“去投资化”周期？
- 2012年03月13日此次合并的背景，正是当前激烈竞争的网络视频市场。目前，视频行业已经结束了资本、牌照、带宽等方式的竞争而回归到内容、用户体验与商业模式的竞争
- 2012年03月13日平台贷款政策被动调整，存量展期和继续新增已成定局，系统性问题将进一步积聚甚至扩大，对金融稳定构成长期利空。
- 2012年03月13日作为占据国内在线视频行业市场份额最高的两家网站，优酷与土豆的合并将有效降低双方的带宽、版权、人力等运营成本，增强在内容采购和广告销售中的议价能力，从而实现企业品牌、资源、用户等多方面的协同效应，提升市场竞争力
- 2012年03月13日两家均中选国家电网公司皖电东送淮南至上海特高压交流输电示范工程竞争性谈判采购项目，被确定为成交供应商
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富