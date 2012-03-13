- 2012年03月13日该公司费用增加拖累净利增长，毛利率连续三个季度持续下滑
- 2012年03月13日公司2011年度营业收入507.20亿元，同比增长81.53%；营业利润37.60亿元，同比增长12.53%；净利润27.11亿元，同比增长8.71%；实现基本每股收益1.17元
- 2012年03月13日购入中国国债的一些技术性手续等还需要几个月准备时间，日方届时将根据市场动向判断购入中国国债的时机。
- 2012年03月13日信贷需求下降只是暂时的现象，长远来看，为了保持经济较快增长，还是要保持适度的贷款规模的增长孙工声：1、2月信贷减速是暂时的现象
- 2012年03月13日经济减速趋势明朗，市场对政策放松预期较强。如果没有看到外汇占款下降导致流动性偏紧的话，央行可能不会下调准备金率，目前看来或许央行比市场更加乐观一些。
- 2012年03月13日中国银行业流动性状况仍稳健，但政策引发的流动性紧张风险可能成为负面评级行动的一大触发因素。
- 2012年03月13日万科A四季度被明星基金减持达7859万股，其中博时第三产业成长基金经理刘彦春减仓3400万股，撤离万科A
- 2012年03月13日我问他们，为什么要跑外国，为什么要跳楼？他说，刘主席，我们私下跟你讲句话，你把枪抵在我脑门上，我都不会讲出我借了哪些人的钱和高利贷。你明白我的意思吗？就是民间借贷当中出现了官商勾结。
- 2012年03月13日称“自己夸大宣传收购美银行一事”，对此行为两次向公众鞠躬道歉。林春平坚称，目前收购海外银行的谈判仍在继续进行中
- 2012年03月13日被告敖翔在法庭上陈述自己曾在高三时结交过女朋友并且发生过性关系，但是之后一直未有女性伴侣，心理问题导致了性冲动；另外只身从内蒙古来到遥远的东莞上大学，由于无法适应融入身边环境，所以作案局限在校园里
- 2012年03月13日张立勇指出，要完善落实法官错案责任追究机制就必须明确错案追究的对象和重点、明确错案责任追究的主体、明确责任追究程序，尤其要明确错案责任追究终身制
- 2012年03月13日苹果公司再次就iPad中国商标案发布声明。苹果重申，唯冠试图从苹果已经支付了转让对价的商标上获取超额利益，对苹果而言是不公平的
- 2012年03月13日保险公司已经持有了封基超过50%以上的份额。折价率和仓位决定了封基的安全性，而其整体到期日的临近，让套利变得现实，封基正在进入过去一年半以来最好的投资时机
- 2012年03月13日方案一出即引起争议。许多中小股东认为增发价过低，侵蚀原股东利益
- 2012年03月13日企业主面对高利贷之压，打死都不说出背后非富即贵的债权人，民间金融脆弱的信用容易瞬间消失，法律的监管跟民间金融的阳光化势在必行
- 2012年03月13日完全可以自己单独操刀，中石化却和新奥采用敌意收购方式，不仅多支付20多亿港元，而且时间会明显拉长
- 2012年03月13日中国减持美债已成定局，或已悄然布局欧债。短期欧债危机的缓解，会使中国这一布局短期获利，但长期救助欧洲则恐怕还需谨慎等待
- 2012年03月13日截止午间收盘，沪指报2442.69点，涨7.83点，涨幅0.32%，成交量514.5亿元；深成指报10350.7点，涨50.24点，涨幅0.49%，成交量497.8亿元。
- 2012年03月13日260亿元融资额是中国银行融资历史上首次低于净资产的银行再融资，恒生银行的缺席或许更多折射出市场大资金对银行业盈利前景的担忧。
- 2012年03月13日由于存货成本同比上涨45%，加上食品安全问题导致营销费用激增，雨润食品业绩下降属于正常。
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