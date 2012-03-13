欧盟对世贸组织裁定波音获非法补贴表示欢迎 2012年03月13日 欧盟贸易委员卡雷尔·德古特当天发表声明说，美国对波音的长期补贴“给欧盟工业造成了数十亿欧元的损失。世贸组织的此次裁定具有里程碑意义，充分显示美国使用违法的商业扶持方式”，损害了欧盟以及空客公司的利益

欧元区财长会议就西班牙2012年预算达成妥协 2012年03月13日 欧元区财长在声明中表示，西班牙2011年赤字比率的“超标”意味着该国在2012年需要为整固财政做出更多努力。但财长会议对西班牙政府所做的将2013年赤字比率控制在3%以内的承诺表示欢迎

世贸组织上诉机构确认波音获得非法补贴 2012年03月13日 该报告虽长达600多页，但并未指明所涉非法补贴数额。欧盟方面认为美方非法补贴总额在50亿至60亿美元之间，而美方则表示补贴仅有30亿至40亿美元

联合国机构纪念日本地震一周年 2012年03月13日 同日，一个以日本地震一周年为主题的图片展也在维也纳联合国中心拉开了帷幕。图片展展出了约60幅摄影作品以及小学生们的绘画作品，记录了日本地震灾难造成的巨大破坏、灾后重建取得的成绩、各国的援助情况

三名外国人因走私武器被埃及判处终身监禁 2012年03月13日 这3人被指控去年10月通过埃及西奈半岛与以色列接壤的塔巴口岸走私武器。去年12月，埃及总检察长马哈茂德下令，将这些嫌疑人移交法庭审判，其中一名以色列人缺席受审

白宫称枪击事件不改变美从阿富汗撤军战略 2012年03月13日 卡尼说，美国正在与盟国就阿富汗撤军的进度问题展开讨论，将于今年5月在芝加哥举行的北约首脑会议也肯定会讨论这一议题。他还表示，美国将继续与阿富汗政府和军方合作，对枪击事件展开调查，以追究肇事者责任

美油价持续上涨使奥巴马支持率下跌 2012年03月13日 这项民意测验也发现，虽然奥巴马的支持率有所下跌，但仍有54%的人预计奥巴马能在今年大选中成功连任总统，这个比率比1月份上升8个百分点，比去年10月份上升17个百分点