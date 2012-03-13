- 2012年03月13日《华盛顿邮报》和美国广播公司12日公布的一项民调显示，奥巴马的总体支持率为46%，比上月下跌4个百分点，而下跌的重要推手便是持续上涨的油价，它抵消了去年底以来就业市场回暖使奥巴马人气回升的势头
- 2012年03月13日欧盟贸易委员卡雷尔·德古特当天发表声明说，美国对波音的长期补贴“给欧盟工业造成了数十亿欧元的损失。世贸组织的此次裁定具有里程碑意义，充分显示美国使用违法的商业扶持方式”，损害了欧盟以及空客公司的利益
- 2012年03月13日欧元区财长在声明中表示，西班牙2011年赤字比率的“超标”意味着该国在2012年需要为整固财政做出更多努力。但财长会议对西班牙政府所做的将2013年赤字比率控制在3%以内的承诺表示欢迎
- 2012年03月13日该报告虽长达600多页，但并未指明所涉非法补贴数额。欧盟方面认为美方非法补贴总额在50亿至60亿美元之间，而美方则表示补贴仅有30亿至40亿美元
- 2012年03月13日同日，一个以日本地震一周年为主题的图片展也在维也纳联合国中心拉开了帷幕。图片展展出了约60幅摄影作品以及小学生们的绘画作品，记录了日本地震灾难造成的巨大破坏、灾后重建取得的成绩、各国的援助情况
- 2012年03月13日中国常驻联合国代表李保东12日在纽约联合国总部说，应进行深入理性的思考和全面综合的治理，以应对中东北非地区形势的动荡不安和变化，确保该地区的和平与稳定，并使人民的诉求得以更好地有序实现
- 2012年03月13日现在社会上有种风气，有官司就要找人，似乎已经成了潜规则。还是要相信法院、相信法官，绝大多数法官还是会依法裁判的，因为法律法规已经很明确，法官的自由裁量空间有限
- 2012年03月13日2011年，美国对华赤字再增220亿美元至2950亿
- 2012年03月13日此轮修订预算法的原则之一就是强化政府债务管理，防范财政风险。
- 2012年03月13日泛海建设独立董事刘纪鹏现任中国政法大学法与经济研究中心教授。目前他同时兼任上市公司泛海建设、华能国际、中发科技，国电电力和S＊ST北亚的独立董事，还曾经任光大证券和江中药业等上市公司的独董。
- 2012年03月13日根据中诚信国际提供的数据，2011年9月，中核建总资产236.7亿元，负债总额200.61亿元，资产负债率84.75%，去年前9个月，公司实现营业收入175.42亿，利润总额2.44亿元，营业毛利率8.75%。
- 2012年03月13日这3人被指控去年10月通过埃及西奈半岛与以色列接壤的塔巴口岸走私武器。去年12月，埃及总检察长马哈茂德下令，将这些嫌疑人移交法庭审判，其中一名以色列人缺席受审
- 2012年03月13日2011年万科实现营业收入717.8亿元，同比增41.5%，净利润96.2亿元，同比增32.2%，净资产收益率为18.2%；而2011年龙湖营业额仅 240.9亿元，同比增59.6%，净利润却达63.3亿元，同比增53%，净资产收益率更高达惊人的33.4%。
- 2012年03月13日卡尼说，美国正在与盟国就阿富汗撤军的进度问题展开讨论，将于今年5月在芝加哥举行的北约首脑会议也肯定会讨论这一议题。他还表示，美国将继续与阿富汗政府和军方合作，对枪击事件展开调查，以追究肇事者责任
- 2012年03月13日2011年公司营业总收入26.15亿元，同比增长46.99%；公司盈利4.67亿元，同比增长16.34%，每股收益0.37元。
- 2012年03月13日这项民意测验也发现，虽然奥巴马的支持率有所下跌，但仍有54%的人预计奥巴马能在今年大选中成功连任总统，这个比率比1月份上升8个百分点，比去年10月份上升17个百分点
- 2012年03月13日会议圆满完成预定各项议程，全国政协主席贾庆林宣布全国政协十一届五次会议闭幕
- 2012年03月13日英国航空公司新闻发言人菲利普·奥尔波特对新华社记者说：“在欧洲经济处于极大压力之下的背景下，对非欧盟国家的航空公司征收‘碳税’可能引发针对欧盟国家的航空公司以及欧盟对外贸易的报复性措施。”
- 2012年03月13日华鼎在各大银行担保余额约26.94亿元，客户446家，不少企业客户已经被银行催债
- 2012年03月13日数据还显示，2011年第四季度欧元区经常项目顺差为208亿欧元（272亿美元），相比上年同期34亿欧元（44亿美元）的顺差，以及2011年第三季度12亿欧元（16亿美元）的逆差，情况也有较大改善
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