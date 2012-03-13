- 2012年03月13日第一届世界水资源论坛于1997年3月20日至25日在摩洛哥城市马拉喀什举行，主题是“水，共同的财富”。会议发表了《马拉喀什宣言》，呼吁各国政府、国际组织、非政府组织和世界各国人民进一步团结奋斗
- 2012年03月13日招商地产全国在售项目及一季度计划入市项目必须全面降价
- 2012年03月13日154家网站中，一部分是未备案的非法网站，已被依法予以关闭；一部分是通过正常程序备案后，擅自更改网站名称和网站信息服务项目；还有一部分是经正常程序备案，但一些栏目或网页存在淫秽色情和低俗信息
- 2012年03月13日截至2011年底，公司应收账款9.6亿元，比上年同期增加了约3亿元，增幅45.08%。公司称，主要是报告期内经营规模增加、销售账期延长所致。
- 2012年03月13日1月~2月，北京商品房销售面积为103.7万平方米，同比下降40.4%，甚至超过了2008年相对于2007年38.6%的跌幅。
- 2012年03月13日万科董事长王石税后年薪857万元，相较2010年760万元的年薪，增幅达12.76%。万科总裁郁亮税后年薪747万元，两人收入排内地房企高层收入前两位。
- 2012年03月13日雅虎公司12日正式起诉脸谱公司专利侵权，这是新兴社交网络领域迄今最引人注目的专利官司，也标志着新老互联网公司竞争的激烈化
- 2012年03月13日国内首只逆向投资基金——汇添富逆向投资基金于正式成立，该基金首募达8.4亿元，是进入2012年后第二只首募金额超过8亿元的偏股型基金
- 2012年03月13日具备研发优势 增发有助缓解短期财务压力
- 2012年03月13日中国国航认为，计提上述资产减值准备将不会对集团2011年度财务状况和经营成果造成大的影响
- 2012年03月13日2005年两国建立战略伙伴关系以来，双边高层交往密切，政治互信不断增强，在经贸、防务、安全、人文等领域的交流合作取得了长足进展。中国领导人期待着同苏西洛总统就双边关系以及共同关心的国际地区问题广泛深入交换意见
- 2012年03月13日《2012高技术发展报告》介绍了2011年高技术发展，内容包括存储传输方式革新指引信息产业方向、卫星导航重要性凸显、全新量子电路有望引发新的技术革命、技术新突破有望化解能源和环境危机、智能机器人将引领“第一生产力”体系等
- 2012年03月13日养老金入市话题，不是拉养老金入市后救市，养老金入市是国际上的惯例
- 2012年03月13日尽管目前部分作者在签订出版社合同时，已经可以约定稿酬，但在没有约定和选择的情况下，出版方执行的还是自1999年6月1日起实施的《出版文字作品报酬规定》中确定的参照标准。当时规定“原创作品：每千字30-100元”
- 2012年03月13日2012年3月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3259元，较前交易日中间价6.3282上升23基点。
- 2012年03月13日以中国市场2011年高达6.82亿欧元（8.98亿美元）的总交易额来看，已占据波尔多葡萄酒全球出口额的34%
- 2012年03月13日行业内内容及带宽成本使公司净利持续承压
- 2012年03月13日据岑克清的女儿丁华了解，当天的跳绳活动是有奖参与，“跳够100次奖励1瓶饮料，跳够200次奖励一箱奶。”丁华称，“听在场的邻居说，母亲是跳着跳着突然晕倒的，之后就再也没有醒来，我们赶到时，医生说人已经不行了。”
- 2012年03月13日有机硅市场的变动令公司终止原项目，转投己内酰胺项目
- 2012年03月13日白俄罗斯国内目前共流通有11种货币，面值从10至10万白俄罗斯卢布不等。白官方此前曾表示说，面值为10、20和50白俄罗斯卢布的小面额钞票将逐渐退出流通领域
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