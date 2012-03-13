招商局发文要求招商地产全国性降价 2012年03月13日 《财经》综合报道 招商地产全国在售项目及一季度计划入市项目必须全面降价

一批传播淫秽色情违法网站和微博账号被依法查处 2012年03月13日 154家网站中，一部分是未备案的非法网站，已被依法予以关闭；一部分是通过正常程序备案后，擅自更改网站名称和网站信息服务项目；还有一部分是经正常程序备案，但一些栏目或网页存在淫秽色情和低俗信息

雅虎起诉Facebook侵犯其10项专利 2012年03月13日 雅虎公司12日正式起诉脸谱公司专利侵权，这是新兴社交网络领域迄今最引人注目的专利官司，也标志着新老互联网公司竞争的激烈化

印度尼西亚总统将访华 2012年03月13日 2005年两国建立战略伙伴关系以来，双边高层交往密切，政治互信不断增强，在经贸、防务、安全、人文等领域的交流合作取得了长足进展。中国领导人期待着同苏西洛总统就双边关系以及共同关心的国际地区问题广泛深入交换意见

中国与欧洲市场拉动波尔多葡萄酒出口额创新高 2012年03月13日 以中国市场2011年高达6.82亿欧元（8.98亿美元）的总交易额来看，已占据波尔多葡萄酒全球出口额的34%