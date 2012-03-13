欧元区财长会议正式批准希腊第二轮救助方案 2012年03月13日 容克说：“考虑到希腊已经完成了先前的一系列行动，特别是‘私人资本参与计划’的成功实施，对希腊实施新一轮救助方案的条件已经具备，因此欧元集团于今晚正式批准新的救助方案。”

国际财经早报 2012年03月13日 由于投资者担心未来中国经济减速可能影响全球经济增长，12日国际金价下跌，纽约市场黄金期货收报每盎司1699.8美元，比前一个交易日下跌11.7美元，跌幅为0.7%

希腊完成法律管辖下1770亿欧元债券置换工作 2012年03月13日 希腊公共债务管理局当天在一份声明中说，债务置换行动对所有受希腊法律管辖债券的持有人有效，希腊已履行完对所有这些持有人应尽的义务

美国联邦财政赤字2月份大幅上升 2012年03月13日 数据显示，当月美国联邦政府财政收入为1034亿美元，低于前一个月的2343亿美元；财政支出为3351亿美元，高于前一个月的2617亿美元。2月份的财政赤字也高于去年同期的2225亿美元

南非推出非洲跨国铁路建设计划 2012年03月13日 建设这几条铁路需要的3000亿兰特（约合400亿美元）已基本到位，其中的2000亿兰特（约合266亿美元）将由南非运输公司提供，另外1000亿兰特（约合133亿美元）将通过筹借获取

俄罗斯智能手机销售额占据市场半壁江山 2012年03月13日 “通讯”集团的报告显示，2011年俄智能手机销售额增长了55%，达到806亿卢布（约合27亿美元）。与之相比，俄普通手机的销售量下降了3%，销售额则降低了21%