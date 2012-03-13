- 2012年03月13日容克说：“考虑到希腊已经完成了先前的一系列行动，特别是‘私人资本参与计划’的成功实施，对希腊实施新一轮救助方案的条件已经具备，因此欧元集团于今晚正式批准新的救助方案。”
- 2012年03月13日由于投资者担心未来中国经济减速可能影响全球经济增长，12日国际金价下跌，纽约市场黄金期货收报每盎司1699.8美元，比前一个交易日下跌11.7美元，跌幅为0.7%
- 2012年03月13日希腊公共债务管理局当天在一份声明中说，债务置换行动对所有受希腊法律管辖债券的持有人有效，希腊已履行完对所有这些持有人应尽的义务
- 2012年03月13日数据显示，当月美国联邦政府财政收入为1034亿美元，低于前一个月的2343亿美元；财政支出为3351亿美元，高于前一个月的2617亿美元。2月份的财政赤字也高于去年同期的2225亿美元
- 2012年03月13日建设这几条铁路需要的3000亿兰特（约合400亿美元）已基本到位，其中的2000亿兰特（约合266亿美元）将由南非运输公司提供，另外1000亿兰特（约合133亿美元）将通过筹借获取
- 2012年03月13日视频网站抱团取暖，行业深度洗牌在即
- 2012年03月13日旗下鱼儿红牧场境内拥有丰富的矿产资源，公司将一边养牛一边挖矿
- 2012年03月13日平安证券曾发布研报认为，公司MPV产品增长乏力，拖累利润率增长
- 2012年03月13日“通讯”集团的报告显示，2011年俄智能手机销售额增长了55%，达到806亿卢布（约合27亿美元）。与之相比，俄普通手机的销售量下降了3%，销售额则降低了21%
- 2012年03月13日但只能说今年的局势要比去年好，并不意味着当前的物价之忧得到了缓解
- 2012年03月13日优酷及土豆在合并消息之后股价分别大涨，投资者看好此次交易
- 2012年03月13日ＷＩＰＯ管理的马德里体系让商标所有人可以用一种语言（英语、法语或西班牙语）、一件申请、一种货币（瑞士法郎）、一次缴费，在马德里体系多达85个缔约方获得商标保护
- 2012年03月13日著名护发商品“好迪”商标在自行车、电冰箱等商品上被抢注，著名服装“班尼路”商标在眼镜商品上被抢注，著名饮料“王老吉”商标在饲料商品上被抢注，甚至打出了“要养猪，找王老吉”的广告语。
- 2012年03月13日数据显示，中国太保今年1月～2月共实现保费收入330亿元，同比略增3.8%。其中，太平洋人寿今年前2月的保费收入为220亿元，与去年同期基本持平；太平洋产险今年前2月保费累计收入为110亿元，同比上涨11.1%
- 2012年03月13日我国中等收入者非常脆弱，享受的社会保障和福利较少，生活负担压力较重。
- 2012年03月13日“这次宝钢选择了平盘观望，因为一旦再调高，就有可能影响下游客户的订货了”
- 2012年03月13日环境损失占中国GDP的比重可能达到5%至6%。2011年中国GDP为47万亿多，据此折算，环境污染造成损失将达到2.35万亿至2.82万亿元，也就是超过2万亿元。
- 2012年03月13日数据显示，截至2月底，该公司旗下控股子公司平安人寿、平安产险、平安健康险以及平安养老险的保费收入分别为360.2亿元、156亿元、3656万元以及9.1亿元
- 2012年03月13日如果完全的私有化，把石油、煤炭这些自然资源私有化，某种情况下是一种国有资源的不合理分配，会引起财富的不合理竞争
- 2012年03月13日财政(收入)涨是有道理的，老百姓(收入)不涨有道理吗？他的解释我是完全不能接受的，任何一个老百姓也不能接受，这个解释是强词夺理。
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