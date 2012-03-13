- 2012年03月13日国债期货目前正抓紧准备，条件具备之后会稳妥推出，目前暂无时间表
- 2012年03月13日淮坊市国资委一位负责人表示，ST海龙的问题太多太大了，从企业经营和财务上来说，整个公司已经烂透了，地方企业晨鸣、央企恒天都介入也都同样退出，市里根本无力解决了。
- 2012年03月13日《规划》对七大战略性新兴产业的定位是：节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业
- 2012年03月13日对于养老金入市的风险问题，江连海指出，任何投资都存在风险，关键在于建立严密的管理体制和投资机制，实现资金的安全运营。
- 2012年03月13日发起式基金也被称为“种子基金”，当基金募集规模超过5000万份时即可成立，不需受目前公募基金2亿元的最低成立门槛的限制。
- 2012年03月13日中国证券投资者保护基金公司在大量调查研究基础上，日前已经拟定出了证券纠纷调解工作方案和调解规则，正在征求有关方面的意见
- 2012年03月13日。有投资者表示，从成交量和涨幅可以看出，中航地产应是提前泄露了高送转消息，还望监管部门对此予以核实查处。
- 2012年03月13日国家监察部部长马馼在列席今年全国政协会议开幕式时曾表示，刘志军案进入司法程序还需要一定时间
- 2012年03月13日今年春节前，证监会领导曾带队考察了天津股权交易所。“券商的消息很灵通，节后很多券商就开始跑天津股权交易所了。” 业内知情人士透露，“根据沟通的情况，有3家券商很有可能成为天津股权交易所最早的一批保荐人。”
- 2012年03月13日上海银行相关人士否认该行已搁置A股上市工作。该人士透露，上海银行正研究探索海外上市的可行性
- 2012年03月13日受优酷和土豆合并消息影响，两家公司股价周一暴涨，其中土豆股价涨幅更是达到156.53%，报收39.48美元，创历史新高；而优酷涨27.35%，盘中股价触及7个月以来高位
- 2012年03月13日两年来，“设、融、投、退”——证监会之于PE业的监管，表面看发力于产业链最后一节，实际上仍扣住当前投资利益链最重要一环，其变化趋向更当关注与研究。
- 2012年03月13日要求在终级追溯的核查背景下，再进行“完全式”信息披露，包括PE基金基本情况、财务状况、投资项目列表等；也包括追溯核查的GP、LP中法人、自然人的背景简历、财务状况等
- 2012年03月13日贯彻国防和军队建设主题主线，必须始终把思想政治建设摆在各项建设首位，毫不动摇地坚持党对军队绝对领导的根本原则和制度
- 2012年03月13日炒新游资们显然不愿意放弃新股这个香馍馍，虽然上市首日交易时间不足，拉升空间也不够，但是击鼓传花的游戏仍能继续。
- 2012年03月13日中国电价水平偏低，2015年合理的平均销售电价应在728.7元/千千瓦时，较2010年上涨27.6%、年均增长5%。
- 2012年03月13日2011年全年公司实现销售面积1075.3万平方米，销售金额1215.4亿元，成为2011年房地产行业唯一住宅年度销售过千亿的公司。该年实现净利润96.2亿元，同比增长32.2%。
- 2012年03月13日今年中国经济增长应该可以达到8.4%，一线城市住宅成交均价将较2011年底下跌5%，二、三线城市将下跌10%。
- 2012年03月13日李崇透露，这艘船是他们专门请长江设计院的专家设计，耒水造船公司承造的，船体采取折角流线型设计，倾斜度不是很大，增加了运行时的稳定性。船身总长16.6米、宽2.6米、高2.5米、吃水0.55米、满载排水量12.2吨、核定载客60人
- 2012年03月13日市场人士分析指出，核电行业整体业绩估值已经见底，开闸后，核电装机规划有望超市场预期，乐观估计2020年的核电总装机容量有望超过1亿千瓦
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