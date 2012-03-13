- 2012年03月13日各地商务主管部门要围绕促消费主题，提前部署，选取一批规模大、信誉好、有影响力的大型商贸企业和餐饮服务企业作为活动主体，在省会（首府）城市、计划单列市组织开展大型综合性促消费活动。
- 2012年03月13日在财政超收收入方面，现在很多地方政府的偏向是超收越多越好，他认为，未来还应该对超收追究责任，当然现在追究行政责任并不具备显示条件。
- 2012年03月13日据警方透露，当天22时55分，南海区看守所值班民警接报：某监室在押人员罗某出现抽筋。医生在现场对其采取急救措施，并于23时03分将罗某送往附近的罗村医院抢救，罗某经抢救无效死亡，罗村医院初步诊断死因为“心源性猝死”
- 2012年03月13日不过，秦光荣同时表示，国家和省内相关部门调查研究显示，怒江水电开发将对怒江脱贫致富有所帮助。2003年，国家发改委开始论证怒江水电开发，引发全国争议
- 2012年03月13日美东时间3月12日16:00，道琼斯工业平均指数上涨37.69点，收于12,959.71点，涨幅为0.29%；纳斯达克综合指数下跌4.68点，收于2,983.66点，跌幅为0.16%；标准普尔500指数上涨0.22点，收于1,371.09点，涨幅为0.02%。
- 2012年03月13日在服务实体经济的过程中，银行业还应加强特色化定位和差异化竞争，着力打造零售业务与批发业务、中间业务与非中间业务、传统业务与新兴业务均衡发展的格局
- 2012年03月13日“主流中医界的观点都认为，目前，熊胆不可替代。”全国政协委员、望京医院骨科主任温建民说，关于黑熊患有炎症甚至癌症的说法不可信，因为国家有严格的制药产业准入，如果熊胆有炎症，制成熊胆粉不合格，胆汁自然就淘汰掉了
- 2012年03月13日方新表示，法院、检察院本来是专业化很强的队伍，但是现在法官、检察官的工资待遇都是和行政挂钩的，其工资待遇受行政职务限制，而且单位的行政级别更加限制法检人员的发展空间，“越是在基层的法院、检察院越难有发展的空间。”
- 2012年03月13日至案发，齐能化工在全国范围内的投资者人数总计达上万人，而吸收的民间资金总额也远超过此前媒体报道的30亿元人民币。
- 2012年03月13日全国收费公路里程约15.6万公里，累计债务余额为2.35万亿元。“如果加上在建收费公路、已撤销政府还贷二级公路、打捆贷款和地方融资平台配套资金等形成的债务，公路行业债务总规模预计将超过5万亿元。”
- 2012年03月13日全国收费公路里程约15.6万公里，累计债务余额为2.35万亿元。“如果加上在建收费公路、已撤销政府还贷二级公路、打捆贷款和地方融资平台配套资金等形成的债务，公路行业债务总规模预计将超过5万亿元。”
- 2012年03月13日全国人大代表、北京市高级人民法院院长池强在发言时介绍，2011年北京市法院审结各类案件42.03万件，北京法官全年人均结案157.3件，仍然是全国法官人均结案的近三倍
- 2012年03月13日国家公务员局有关负责人12日表示，截至2010年我国公务员人数为689.4万人，近两年年均增长约15万人。此外，我国还有88.4万参照公务员法管理的群团机关、事业单位工作人员
- 2012年03月13日孟学农举例说，去年某省判了一个案子，当时高院给判了一个死缓，舆论很大，最后又收回来了，改判了死刑。孟学农说，如果一个案件老是发回重审或者高院再审，对司法体制有影响，建议最高法要提高法官的素质，特别是依法办事，不要急躁
- 2012年03月13日王安顺还提出，有序的社会管理、完善的社会服务是减少矛盾、增进和谐的重要基础，也是减轻司法办案压力的重要外部环境
- 2012年03月13日目前，广州市质监执法部门已经进行了调查。广州金奇仕营养品有限公司则表示：“产品品质完全具有保障。”
- 2012年03月13日虽然袁隆平自称是“中间派”，但他仍认为，在没有实验结果作为根据的前提下，将转基因用于主粮生产是“要慎重的”。“他们赞成转基因的，是用小白鼠做的实验，可是小白鼠和人能一样吗？他们有人类食用转基因的实验结果吗？”
- 2012年03月13日今年要保持首套住房贷款政策稳定性，督促银行业金融机构支持居民家庭购买首套普通自住房。在坚决抑制不合理住房需求的同时，保证首套住房贷款供给。
- 2012年03月13日刘光磊介绍，重庆司法系统这几年进行阳光政法查询监督活动，着力加强队伍建设，目前取得了良好的效果。比如法院推行单方退出机制和终生禁业机制，检察院推出交流回避等制度，都走在了全国前列
- 2012年03月13日从公开披露的信息来看，云投集团并未履行发改委规定的相关程序。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富