- 2012年03月13日沈德咏解释，诉讼费用有3个作用，首先是案件调节功能，调节诉讼门槛。第二，就是对不诚信违法行为的惩戒功能，因为诉讼费用是由败诉人承担的，所以减少收费其实是败诉人得利。第三，是对诉讼资源的弥补
- 2012年03月13日除了司法系统外，这个行动也启发了海关总署。重庆海关罚没财物也进交易所挂牌交易，原则上采用互联网竞价方式，这在全国还是首创。重庆海关罚没财物处置参照重庆诉讼资产交易流程。海关总署正在推动全国海关系统借鉴这样的处理办法
- 2012年03月13日黄奇帆表示，他赞赏并支持顶住舆论压力独立办案的法官，但他同时呼吁，对热点案件应谨慎审判，否则突破道德底线会带出道德滑坡
- 2012年03月13日俞正声说，上海要坚持以信息公开为原则、不公开为例外，进一步加大政务信息公开力度。深入推进重点领域的公开，特别是财政预算决算、公共政策、行政执法、公共服务等领域的信息公开，真正置工作于群众监督之下
- 2012年03月13日苏岩礁所处海域位于中韩专属经济区主张重叠区，其归属须双方通过谈判解决。在此之前，双方都不应在该海域采取单方面举动。同时，中韩双方就苏岩礁问题也是有共识的，即该礁不具有领土地位，中韩双方不存在领土争端
- 2012年03月13日郴州市委组织部副处级纪检员张卫星说，对照公务员法，组织部门应该对王昌宏予以除名处理，接下来，纪委可能根据程序将其开除党籍
- 2012年03月13日“买方市场不斩断，卖方市场就难以杜绝”，全国人大代表王明雯建议加大对买方市场的处罚力度，同时应设立专门的机构解决被拐儿童解救后的出路问题
- 2012年03月12日要看存款准备金工具的必要性，要针对具体的流动性状况，流动性又与外汇占款有关系、与国际收支平衡有关系，而通常国际收支平衡不太可能在短期内发生剧烈的变动
- 2012年03月12日中国的金融系统也是企业，也有风险的控制，但是他建议，国家的金融系统放宽对中小企业的不良贷款，或者是诚信的宽容度
- 2012年03月12日2011年的公务员统计数据尚未出来，据公务员主管部门对2008年、2009年、2010年的统计，全国公务员的数量分别是659.7万人、678.9万人、689.4万人，近两年年均增长约15万人
- 2012年03月12日全国人大代表、四川省住房和城乡建设厅厅长杨洪波说，只有将保障房分配到实际住房困难户手中，才能实现保障成就，这其间的关键就是“公平分配”。
- 2012年03月12日该试验台能够1：1地动态模拟高速列车制动情况，还可以模拟干燥、潮湿、气流、低温、降雪等环境条件。这标志着中国高速列车制动系统的研发和试验技术达到国际先进水平
- 2012年03月12日稿费、专利等智力劳动所得，知识产权的扣除标准一直都没有提高过。过去我们的个人所得税的免征额是800元，稿费也是800元。我个人觉得在原创的知识产权方面上要提高起征点，鼓励大家自主创新
- 2012年03月12日由全国工商联发起的城市基础设施产业投资基金3月12日在北京正式启动。该基金是国家发改委批准设立的试点产业投资基金，是全国工商联重点支持的资本运作平台，旨在通过该基金平台合理引导民间资本进入能源和基础设施领域
- 2012年03月12日韩国1994年修法，明确对类似违法者最高处1000万韩元的罚款，3年以内有期徒刑。法律的震慑作用对韩国恢复正常性别比有重要帮助
- 2012年03月12日近五成省区市鸡蛋价格上涨，主要集中在华北和东北地区，北京、辽宁、河北涨幅居前。目前，全国鸡蛋价格仍明显低于2011年同期，3月12日价格同比下降11.2%。
- 2012年03月12日优酷和土豆各自的UGC内容将通过搜索相互打通；优酷和土豆可以共享独家视频，对于非独家视频，两大平台可以通过搜索打通。
- 2012年03月12日优酷和土豆两家公司收入还没有达到反垄断水平，因此不需要中国政府审批
- 2012年03月12日优酷CEO古永锵将出任合并公司CEO，土豆现任CEO王微将加入合并公司董事会
- 2012年03月12日目前，3月、7月、8月、11月尚没有法定节假日。王填建议，增加元宵节、建党节、建军节为法定节假日，各放假1天，并与临近的双休日合并，共放假3天，形成“小长假”，并在11月份增设“音乐节”小长假
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