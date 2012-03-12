央行负责人就货币政策及金融改革回答记者提问 2012年03月12日 要看存款准备金工具的必要性，要针对具体的流动性状况，流动性又与外汇占款有关系、与国际收支平衡有关系，而通常国际收支平衡不太可能在短期内发生剧烈的变动

代表杨云彦提出加大力度惩处非法鉴定胎儿性别行为 2012年03月12日 韩国1994年修法，明确对类似违法者最高处1000万韩元的罚款，3年以内有期徒刑。法律的震慑作用对韩国恢复正常性别比有重要帮助