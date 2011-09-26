- 2011年09月26日目前全国纯花生油价格仍大幅高于去年同期，同比涨幅接近25%。
- 2011年09月26日IMF上周二调降其全球增长预期，称如果决策者未能阻止债务危机席卷至意大利与西班牙，预计会出现严重后果。
- 2011年09月26日9月以来大宗交易仅成交47.16亿元，环比骤降约45%。按成交当日收盘价测算，9月初至23日大宗交易整体加权平均折价率为6.54%，与8月同期的6.37%相比，呈小幅提升势头
- 2011年09月26日国家能源局副局长吴吟9月25日在中部论坛太原会议上表示，中国一次能源生产总量连续五年居世界第一，能源自给率保持在90%以上。
- 2011年09月26日目前，反对卡扎菲的军队已经从城市东部进入，并向市中心集结，外线则由远程部队配合以导弹与火箭弹的攻击，但卡扎菲部队也在用火箭弹还击。总部设在阿联酋迪拜的“阿拉伯电视台”来自前线的画面显示，有救护车不断从苏尔特前线接回伤
- 2011年09月26日继4名警务人员被停职后，9月25日，案犯嫌疑人李浩被开除党籍公职，其所在单位的稽查大队大队长也被停职检查
- 2011年09月26日专家认为，到年底以前，猪肉价格会有点波动，但不会太大。
- 2011年09月26日会议认为，国际金融市场的持续动荡使全球经济复苏的不确定性和不稳定性增大，大宗商品特别是粮食价格高位波动对世界经济造成冲击，各国应携手应对全球经济增长和发展所面临的挑战。
- 2011年09月26日私募基金经理们普遍看好四季度的超跌反弹机会，而医药以及食品饮料、商业零售等大消费行业，成为私募基金重点挖掘和布局的品种
- 2011年09月26日与会专家没有批准菲律宾提出的“和平、自由、友谊与合作区”的架构，也没有确认该提议符合国际法。而柬埔寨和老挝均未派员与会，凸显了东盟在此问题上缺乏一致性。
- 2011年09月26日尼科诺夫表示：“实际上我们成为(俄罗斯)相当长时间内政治局势格局的见证人。现在我们已经知道俄罗斯政权在相当长时间内的格局。很明显，在这种情况下，如果不发生任何意外的话，普京将有可能在未来12年领导俄罗斯。”
- 2011年09月26日重庆市地税局相关人员确认，重庆市将从10月1日起对主城区内符合要求存量独栋商品住宅征收个人住房房产税。重庆因此成为国内首个对存量住房开征个人住房房产税的城市。
- 2011年09月26日上周，21只ETF基金总净申购量为14.77亿份，而前一周净申购量为7.534亿份，增长了96%
- 2011年09月26日中国水电最新公告显示，发行规模由此前的35亿股压缩至30亿股
- 2011年09月26日中交股份招股书显示，公司本次拟发行不超过35亿股，所募200亿元资金将用于购置设备、投资建设交通基础设施的BOT项目及偿还银行贷款。
- 2011年09月26日2011年6月，某沪市ETF上市公告显示，一家2010年经纪业务排在60名开外的小券商认购了该ETF约1500万份；然而在该基金今年8月底发布的2011年半年报中，这家小券商已经退出了该ETF的十大持有人。
- 2011年09月26日瑞士银行交易员阿多博利由于违规操作给该行造成的损失金额高达23亿美元，伦敦警方9月15日凌晨以涉嫌欺诈和滥用职权为由逮捕了这名交易员。不到五小时后，瑞银在其网站公告了此事，并称该事件可能造成第三季度亏损
- 2011年09月26日三门核电站进入主设备安装阶段，1号机组核燃料由西屋供货
- 2011年09月26日有两位曾看到过该报告的消息人士确认了该报告的真实性。综合他们提供的信息能大概了解到这份报告的轮廓，该报告共20余页，首页已经有很长篇幅的批复。报告并非一份正式的报告，更像是一份情况汇报。
- 2011年09月26日当前和今后一个时期，中国经济增长动力仍然较强，但短期内也面临物价上涨较快、资本流入较多的挑战。
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