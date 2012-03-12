德国总理默克尔突访阿富汗 2012年03月12日 默克尔在马扎里沙里夫说，尽管阿富汗政府与塔利班武装开展对话，但阿国内和解进程还没有取得足够的进展，因此她还不能说，到2013年或2014年德军能够完成既定撤军计划。她说：“意愿是存在的，我们希望实现，并为此而努力。”

枪杀平民再度恶化美国和阿富汗关系 2012年03月12日 ，从焚经事件可以看出，塔利班十分善于利用民众的反美情绪，此次枪杀平民事件发生后，塔利班很可能煽动民众发动新一轮抗议浪潮，并发动更多针对外国军队的袭击