- 2012年03月12日目前，3月、7月、8月、11月尚没有法定节假日。王填建议，增加元宵节、建党节、建军节为法定节假日，各放假1天，并与临近的双休日合并，共放假3天，形成“小长假”，并在11月份增设“音乐节”小长假
- 2012年03月12日原来定的稿费的标准过去快20年了，这个标准很低。知识分子劳动创作的是知识产权，这个过程是漫长的，有的可能十几年，有的可能几年。因此，国家版权局准备调整这个标准。
- 2012年03月12日默克尔在马扎里沙里夫说，尽管阿富汗政府与塔利班武装开展对话，但阿国内和解进程还没有取得足够的进展，因此她还不能说，到2013年或2014年德军能够完成既定撤军计划。她说：“意愿是存在的，我们希望实现，并为此而努力。”
- 2012年03月12日万科董事长王石税后年薪857万元，相较2010年760万元的年薪，增幅达12.76%，为内地房企年薪最高的人。万科总裁郁亮税后年薪747万元，紧随其后。
- 2012年03月12日在社会变革和经济转轨时期，我们有些领导干部出现了思想迷惘、信念动摇、理想缺失问题；有的领导干部经不起权力、金钱和女色的诱惑，在灯红酒绿面前打了败仗；有的甚至对马克思主义信仰表示怀疑，对中国特色社会主义缺乏信心等等。
- 2012年03月12日阎庆民分析，银行业利润高增长不可持续，主要原因来自于三方面:一是不良贷款反弹可能侵蚀利润。二是利率市场化可能收窄息差。据初步测算，存贷款利率完全市场化以后，我国银行业的息差水平将由目前的2.4%降至0.7%-1.2%。
- 2012年03月12日巴曙松说，如果仅仅比利差，其实亚洲金融危机时期，我们的银行当时官方的基准利差就还比现在更高，为什么当时没有赚钱呢？
- 2012年03月12日柳斌杰表示，实体书店是一个城市文化的标识，在文化建设中非常重要，国家将出台政策扶持它的发展，在城市拆迁过程中社区必须留出国有书店的位置。民营书店出版物销售方面实行减税免税，政府财政方面给予补贴，房租方面获得补助
- 2012年03月12日，从焚经事件可以看出，塔利班十分善于利用民众的反美情绪，此次枪杀平民事件发生后，塔利班很可能煽动民众发动新一轮抗议浪潮，并发动更多针对外国军队的袭击
- 2012年03月12日2011年万科实现营业收入717.8亿元，同比增长41.5%，实现净利润96.2亿元，同比增长32.2%。
- 2012年03月12日有些人可能现在没有时间去居住，而是为了将来能养老、度假或者休闲。还有一部分人是来海南做生意，为了方便不得已才买的房，这些是海南房地产市场的岛外需求因素
- 2012年03月12日目前民间借贷利率不得超过银行同类贷款利率的四倍，超出此限度的利息不予保护，而这个标准来源于最高法院1991年出台的规定，执行了二十年，已远远不适应形势的发展变化
- 2012年03月12日房地产龙头企业——万科（000002.SZ）3月12日晚公布了年报，2011年万科实现营业收入717.8亿元，同比增长41.5%；实现净利润96.2亿元，同比增长32.2%。
- 2012年03月12日长安信托（原西安信托）发行了“安悦系列金融收益权投资集合资金信托计划”，具体投向为国内信用证收益权。
- 2012年03月12日与去年全国财政收入24.8%的增速相比，今年前两个月全国财政收入13.1%的增速并不乐观。而其中降幅最明显的莫过于与经济形势直接挂钩的税收收入。
- 2012年03月12日多家信托公司人士表示，四大金融资产管理公司（AMC）近期均上门洽谈接盘未能如期到付的房地产信托事宜。
- 2012年03月12日要研究建立相对独立、统筹小微企业发展的管理体制和机构，应把小微企业发展纳入中央对地方、上级对下级政府的考核体系。
- 2012年03月12日3月12日晚，装修装饰行业龙头企业——金螳螂（002081.SZ）发布公告称，预计2012年一季度将实现净利润1.86亿-2.09亿元，同比增长60%-80%
- 2012年03月12日2011年龙湖房地产销售创新高，年末净负债率较去年年末为低，而结算净利润率达至历史最好水平。
- 2012年03月12日标普对亚太区房地产公司的排名显示，30家中资房地产开发商中，有16家的展望为负面或评级列入负面信用观察名单
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