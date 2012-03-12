- 2012年03月12日优酷土豆将拥有国内排名第一、第二的在线视频品牌和平台，两者均在华语用户群体中家喻户晓。优酷土豆将在视频内容、技术平台和运营成本等方面取得广泛合作。
- 2012年03月12日上海银行已暂时搁置了在上海证券交易所上市的计划，目前正考虑香港上市事宜
- 2012年03月12日全国政协委员上海市控江中学校长张群说，在高考中要构建扬长录取的多元化的评估选拔机制。人皆有才，人无全才，扬长评估，人可成才。因此高校选拔，必须是根据学科需求来扬长录取，因材施教。
- 2012年03月12日新一轮洗牌即将开始，最后这个行业将剩下不超过四个主要玩家，交易后优酷土豆成为1/4的可能性终于超过50%。不要低估”腾百狐浪“的后劲，不要忽视电视那块屏和用户付费市场。
- 2012年03月12日上交所和深交所网站公布的最新数据显示，上周沪、深两市运作中的37只ETF中，有7只净申购、25只净赎回、5只份额未变。相比于前周15.71亿份额的净申购数量，上周份额仅仅扩大了600万份，勉强维持住了净申购局面
- 2012年03月12日减少竞争成本，扩大垂直领域优势。但没有解决电视终端变为网络终端后服务平台化的挑战，也没有解决与门户类视频服务的竞争能力问题。
- 2012年03月12日私募股权投资既是民营资本重要的投资渠道，又对中小企业发展有良好的促进作用，未来将获得更多政策支持。本次“两会”关于拓宽PE基金募资来源、放宽保险、银行投资PE门槛的相关提案及议案，也有望解决当前PE行业面临的募资困境
- 2012年03月12日合并后的新公司将命名为优酷土豆股份有限公司(Youku Tudou Inc。)。优酷的美国存托凭证将继续在纽约证券交易所(微博)交易，代码YOKU。
- 2012年03月12日3月12日，长江证券发布研报指出，从4月1日起，包括中国远洋（601919.SH）在内的多家船公司将酝酿欧线的第二次涨价潮
- 2012年03月12日3月9日，工信部批复吉林省工信厅上报的首钢和通钢兼并重组方案
- 2012年03月12日合并后，优酷股东及美国存托凭证持有者将拥有新公司约71.5%的股份，土豆股东及美国存托凭证持有者将拥有新公司约28.5%的股份。
- 2012年03月12日中登公司日前发布的2012年2月《中国结算统计月报》显示，2月底持仓A股账户数量环比上升0.18%，同时参与交易的A股账户数、占比分别环比增长634万户和4.69个百分点
- 2012年03月12日这次合并将进一步强化我们的行业领先地位。土豆可为新公司带来家喻户晓的品牌、诸多正版影视和用户生成内容、庞大的用户群体，以及移动视频领域的广泛伙伴关系和专业经验。
- 2012年03月12日2月CPI环比下降0.1个百分点，创20个月新低，表明通胀压力确实在缓解。大成基金表示，剔除春节因素对CPI的扭曲作用，从环比数据看，通胀仍略有上升，预计今年上半年通胀压力会继续舒缓
- 2012年03月12日对于一年后的物价预测，认为“会上涨”的人占63.4%，较上月增加0.3个百分点。这主要是因为寒流导致生鲜蔬菜价格上涨。
- 2012年03月12日上周五在深发展2011年业绩发布会上，深发展银行董事长肖遂宁表示，“银行业既非暴利，也非高利，目前银行业资产收益率只有1%，而一般制造业这个指标能达到5%”。肖遂宁更调侃说：“如果说暴利，你们怎么不说马云？他的企业才是暴利
- 2012年03月12日中国人民保险集团董事长、总裁吴焰周六表示，人保集团今年业绩目标预计是两位数，并希望今年完成A+H的整体上市目标，但前提要看看外部环境
- 2012年03月12日欧盟7大航空公司向英国首相大卫-卡梅伦、德国总理默克尔和法国总理菲永等领导人联名写信，抱怨近日实行的欧盟碳排放税，其中包括空客、英国航空和英国维珍航空公司
- 2012年03月12日向文波认为，完全的市场化不适合中国。在一些战略性的产业，在一些资源性的行业，在一些有关民生的行业，就是一些非盈利的行业，国有企业要进一步加强，要做得更强更大，在好事上做得更好，这是最好的
- 2012年03月12日我国一直实行“单位报销制”，即从过去至今，单位的公务接待餐饮费用报销、公务出差产生的餐饮和住宿费用报销均由所在单位的领导审签，然后再到核算部门报销。这种报销制的弊端无法管制单位“一把手”的胡乱报销、虚报冒领
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富