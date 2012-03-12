上海留学生机场刺母终审获刑3年半 2012年03月12日 2011年3月31日，24岁留学生汪某在上海浦东机场因留学费用等问题与母亲发生争执，从包内抽出两把尖刀，对毫无防备的母亲的头部、手臂、腹部、背部多处进行砍刺，致母重伤

1至2月北京政策性住房竣工面积同比增长9倍 2012年03月12日