- 2012年03月12日三一重工总裁、董事、党委书记向文波表示，三一重工上市以来，通过市场募集的现金分红12个多亿，全部反馈给了资本市场
- 2012年03月12日3月10日上午，浙江永康最大的熟食企业——浙江利康熟食有限公司的老板徐某从永康三联·时代广场跳楼自杀，砸到了楼下的一辆越野车，当场死亡。
- 2012年03月12日已经销售但没有在当期财报中结算的隐形业绩还很大，因此，如果从财报上看，今年开发商业绩增幅下降是毫无疑问的，但多数还是保持盈利
- 2012年03月12日3月12日，渝三峡A（000565.SZ）公告称，公司定向增发调整方案在11日召开股东大会上被否决，核心议案赞成率不到49%
- 2012年03月12日小产权房牵扯的面过大，其“清理”最大可能就是征收房产税后转正
- 2012年03月12日国内企业目前生存的困难有大环境的生产要素的变化，比如融资、成本、汇率的变化等等，但是业内无序的竞争也是导致企业无序竞争的原因。
- 2012年03月12日珠三角的工资确实在上涨，但其劳动生产率的提高快于工资增长，劳动力市场仍相当健康。
- 2012年03月12日欧债危机发展到今天，形势非常明显，要么欧洲财政部出台，统一搞紧缩，要么就是欧元散伙，没有中间路线
- 2012年03月12日周小川表示，顾及到2011年稳物价的目标，4万亿的投资项目难以奢望全部保住，部分非重点项目资金短缺并不奇怪。
- 2012年03月12日报告认为经济增速下滑令市场预期政策将加大放松力度，但相对乐观的预期存在一定的风险
- 2012年03月12日仅今年以来，1月曝出驻阿美军“虐尸”丑闻，2月发生“焚经”事件，3月紧跟着就是这起骇人听闻的大规模枪杀平民事件。一波未平，一波又起，如此接二连三，美国和北约方面还要以“个体行为”以蔽之，也许难以让世人、特别是让阿富汗人民信服
- 2012年03月12日向文波表示按揭付款、分期销售是非常成熟的销售模式，应该进一步推广
- 2012年03月12日雅居乐地产方面表示，2012年票据已获原则上批准在新加坡证券交易所上市，而票据的定价将根据联席牵头经办人兼联席账簿管理人所进行累计投标结果厘定。当落实条款后，将订立购买协议。
- 2012年03月12日相比三季度，美的电器四季度被6只明星基金增仓，1只明星基金减仓
- 2012年03月12日近日华夏基金管理公司发布公告称，旗下规模最大的两只基金――华夏盛世和沪深300指数更换基金经理，原基金经理刘文动离任
- 2012年03月12日上海银行已暂时搁置了在上交所上市的计划，目前正考虑香港上市事宜
- 2012年03月12日截止收盘，沪指报2434.86点，跌4.60点，跌幅0.19%，成交1082亿元；深成指报10300.50点，跌33.88点，跌幅0.33%，成交986亿元。
- 2012年03月12日2011年3月31日，24岁留学生汪某在上海浦东机场因留学费用等问题与母亲发生争执，从包内抽出两把尖刀，对毫无防备的母亲的头部、手臂、腹部、背部多处进行砍刺，致母重伤
- 2012年03月12日近年来，在国家“走出去”政策的指引下，中国企业掀起境外并购热潮，其中资源并购占有绝大比例。公开数据则显示，在2007年以来的中国对外并购案中，资源类收购份额达到78%。
- 2012年03月12日
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