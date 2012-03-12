- 2012年03月12日
- 2012年03月12日由于经济发达地区的巨大吸引力和城市民办教育的崛起壮大，使这些地区的人均收入与老少边穷地区已形成极大反差，农村学校的教育前景令人担忧
- 2012年03月12日该公司2011年第四季度毛利率连续三个季度下滑，其经营活动现金流急剧减少
- 2012年03月12日有一个现象需要关注，去年房地产的贷款增速比整个银行贷款的增速大概低三个百分点左右，其中个人住房贷款的增速已经持续二十个月在下降，普通商品房开发贷款的增速相对于其他贷款也在下降。
- 2012年03月12日因产能释放，水泥销售量价齐升，2011年青松建化净利增长约5成
- 2012年03月12日十二期间，山西省将大力发展低热值发电产业，此发展思路已获国家发改委和国家能源局支持
- 2012年03月12日北京军都医院医疗广告。该广告以健康资讯节目形式变相发布，宣传诊疗技术，利用专家、患者的名义和形象作证明，误导消费者。发布媒体：甘肃卫视
- 2012年03月12日前两个月财政收入中的税收收入18501．34亿元，同比增长9．5％。非税收入2416．94亿元，同比增加817亿元，增长51．1％，主要受部分地区一些上年末收入在今年前两个月集中清缴入库等因素影响
- 2012年03月12日公司未来将建立云服务平台，拓展盈利空间
- 2012年03月12日公司2011年4季度净利润环比下降82%，因期间费用及大量计提资产减值损失
- 2012年03月12日产品量价齐升，公司增收增利
- 2012年03月12日公司营业收入已连续三个季度持续下滑，净利润、毛利率连续三个季度持续上升
- 2012年03月12日营业收入连续三个季度持续上升，且创三年新高
- 2012年03月12日销售收入增长，市场份额提高是公司业绩变动的原因
- 2012年03月12日该公司主动退市，主要是因为公司认为市值及股价被低估
- 2012年03月12日
- 2012年03月12日转让将为中恒集团带来约2亿元的税前投资收益。中恒集团称，今后将逐步退出房地产业务，集中精力做好以制药业为主的主业
- 2012年03月12日信宜紫金以调解方式解决了15宗构筑物倒塌损害责任案件
- 2012年03月12日对旗下四家子公司进行增资，并出资2550万元新设立控股子公司
- 2012年03月12日2011年第四季度，美的电器毛利率为26%，同比增长7.4个百分点，环比增长28.14%
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