北京商品住宅新开工面积降近八成 2012年03月12日

工商总局公布一批严重违法的医疗药品化妆品广告 2012年03月12日 北京军都医院医疗广告。该广告以健康资讯节目形式变相发布，宣传诊疗技术，利用专家、患者的名义和形象作证明，误导消费者。发布媒体：甘肃卫视