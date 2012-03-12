- 2012年03月12日2月单月，TCL多媒体在国内外市场的LCD电视销量同比增幅分别达到157.5%和258.2%
- 2012年03月12日2012年上市部的监管工作重点包括，提高现金分红的披露监管、完善相关法律法规、公开并购重组审核过程等
- 2012年03月12日2011年出现增收不增利主要源于财务费用的增加和房地产销售利润的下降
- 2012年03月12日目前汉宜铁路工程正在按规定进行验收，经过检测、评估和专家评审，汉宜铁路上述地段路基部分指标未达到验收标准要求。为确保工程质量，公司正在组织施工单位采取工程加强措施，这是验收过程中正常整改工作
- 2012年03月12日其中有北京军都医院医疗广告。该广告以健康资讯节目形式变相发布，宣传诊疗技术，利用专家、患者的名义和形象作证明，误导消费者。发布媒体：甘肃卫视
- 2012年03月12日负利率或迟或早会消失，会转变为正的实际利率，这是货币政策不断努力要实现的一个区间。现在的数据也表明，这是个阶段性的现象
- 2012年03月12日两会期间，全国政协委员宗立成建议发行500元或1000元人民币的主要理由有三个：第一便于携带；第二减少流通环节的时间，提高效率；第三节约纸张。
- 2012年03月12日对银行业的利润，大家要注意观察，可能有多种因素，其中有一种因素是存在很大的周期性
- 2012年03月12日汉宜高铁计划今年5月通车，全长291公里，是我国“四纵四横”铁路主干网络中沪汉蓉高速客运专线的一部分，其建成将结束江汉平原腹地无干线铁路、无客运火车的历史
- 2012年03月12日世行行长一直都是美国人，目前为止还没有发生调整，暂不操心此事
- 2012年03月12日中国人民银行副行长胡晓炼在会上表示，到目前为止，还没有计划在近期就发行五百或者一千元大额钞票的计划
- 2012年03月12日声明中强调，两岸虽然分治，但中国之领土主权并未分裂，台湾当局应坚持“宪法一中”、诚意面对统一问题，恢复“国家统一纲领”，维护两岸和平发展，签订“两岸和平协议”，以期实现国家的终极统一
- 2012年03月12日去年房地产的贷款增速比整个银行贷款的增速大概低三个百分点左右，其中个人住房贷款的增速已经持续二十个月在下降，普通商品房开发贷款的增速相对于其他贷款也在下降
- 2012年03月12日刘士余在会上表示，在信贷实行总量管理的前提下，各家银行对个人居民首套自住普通商品住宅的贷款必须予以保证，符合条件的借款人购买首套普通商品住宅，银行要给予贷款
- 2012年03月12日从基金仓位操作来看，基金上周仓位操作发生逆转，股市的调整使延续两周的增仓势头发生严重分化，相当部分较早增仓基金开始减仓
- 2012年03月12日需要相应的配套的制度性安排，要考虑存款保险制度的建立，这也是一个比较重要的条件
- 2012年03月12日要切实防范风险。现在市场上出现的少数开发商搞的一成首付等，商业银行不能参与，要严格落实差别化的住房信贷政策。
- 2012年03月12日截止午间收盘，沪指报2429.93点，跌9.53点，跌幅0.39%，成交量618.5亿元；深成指报10301.7点，跌32.72点，跌幅0.32%，成交量563.4亿元。
- 2012年03月12日央行行长周小川在会上表示，存款准备金率的上调或者下调，主要是调节市场上的流动性
- 2012年03月12日2月贸易逆差314.9亿美元，为历史最大单月逆差
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