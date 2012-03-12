- 2012年03月12日确实货币政策的制定，在最近这五年全球金融危机爆发的过程中，与国际经济形势的关系非常密切，甚至主要取决于国际经济形势
- 2012年03月12日最新公布的美国失业数据给市场注入了强心剂，连续第三个月超过20万的强劲新增就业岗位显示美国经济复苏动力加强。但在美国就业市场改善的同时，不能忘记就业市场上最脆弱的群体——年轻人
- 2012年03月12日30岁的李娜和年近29岁的郑洁是让世界认识中国网球的第一代功勋，其中李娜去年为中国乃至亚洲夺得第一个大满贯赛单打冠军，而郑洁与晏紫在2006年澳网公开赛女双比赛中成为第一对站在大满贯冠军领奖台上的中国球手
- 2012年03月12日存款准备金率如果下调释放出资金，它是广泛地分布在国民经济的各个方向，也就是说银行有更宽的流动性头寸以后，可以按照它日常的贷款分布向各个部门发放，因此没有一个典型的方向，像为了增强股市的信心或者是不是主要会流向房地产
- 2012年03月12日声明称，奥巴马向卡尔扎伊表达了他对这一事件的“震惊和悲痛”，并明确承诺美将“尽快查明事件真相，全面追究任何相关人员的责任”。奥巴马还重申了“美国对阿富汗人民的高度尊重以及两国之间的密切关系”
- 2012年03月12日奥巴马说，他为这起“令人震惊的悲剧性事件”感到“深切悲痛”。他强调，这一事件“并不代表驻阿富汗美军的杰出品质和美国对阿富汗人民的尊重”
- 2012年03月12日现在暂停了大额申购，一方面避免过大的再投资压力，另一方面避免个别机构的套利资金摊薄老持有人收益
- 2012年03月12日从理论上讲，存款准备金率的空间可以非常大，现在是20%出头，但我们也有过比较低的时候，九十年代末期，存款准备金率只有6%
- 2012年03月12日天相数据统计显示，2009年、2010年半年报、2010年年报、2011半年报显示，客户维护费（尾随佣金）占管理费的比例分别为15.26%、15.65%、15.92%、16.68%，可见，尾随佣金占比不断上升
- 2012年03月12日公司以配股募集资金向10 家控股子公司增资共计人民币49.56亿元，同意合资成立北京北车长客轨道装备有限公司和重庆北车四方所长客科技有限公司
- 2012年03月12日随着经济增长放缓的趋势明朗化，货币政策将变得更为宽松。2012年央行将下调存款准备金率4 次，以补充市场流动性，3月份将会下调
- 2012年03月12日2011年，雅居乐总资产818亿元，总负债580亿元，总资产负债率为70.9%。但加上未付土地款及税款，经调整净负债率高达115%，预计雅居乐今年的资金流更加紧张。
- 2012年03月12日承建海南铜鼓岭旅游区，中国建筑签下200亿元工程
- 2012年03月12日发行规模为13亿元，每张票面价100元，发行价100元，票面利率预设区间为4.65%－5.65%；第一期5年期品种票面利率为5.40%，7年期品种票面利率为5.85%
- 2012年03月12日雨润食品2011年净利润大跌34%，股价已经有所反应。但从收入和资产的角度看，雨润的估值仍不便宜
- 2012年03月12日中层管理轮岗调动或为反腐；刹车急速扩招以加强管理
- 2012年03月12日ST金化将募集资金总额调整为16亿元，冀中能源为唯一认购对象
- 2012年03月12日保利、金地2月签约金额和签约面积同比均实现增长,扭转了龙年开局惨淡的局面。但不容忽视的是，这两家龙头企业前两月累计销售额同比下降都约为3成。
- 2012年03月12日据了解，事发时，这名女子正驾驶一辆黑色别克轿车准备驶离宝山寺，不料倒车过程中，司机疑因操作失误，轿车突然急速后退，最终撞断不远处的水泥护栏，坠入练祁河中。河水很快便淹没了车顶，女司机下落不明
- 2012年03月12日民警在受伤的男子身上搜出自制的撬门工具以及现金1万多元，当场缴获嫌疑人使用的2支射流器。随后赶到的“120”医护人员将受伤的嫌疑人送往医院抢救，暂无生命危险
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