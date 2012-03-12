李娜胜郑洁跻身印第安韦尔斯网球赛16强 2012年03月12日 30岁的李娜和年近29岁的郑洁是让世界认识中国网球的第一代功勋，其中李娜去年为中国乃至亚洲夺得第一个大满贯赛单打冠军，而郑洁与晏紫在2006年澳网公开赛女双比赛中成为第一对站在大满贯冠军领奖台上的中国球手

奥巴马就美士兵枪杀平民事件与阿富汗总统通电话 2012年03月12日 声明称，奥巴马向卡尔扎伊表达了他对这一事件的“震惊和悲痛”，并明确承诺美将“尽快查明事件真相，全面追究任何相关人员的责任”。奥巴马还重申了“美国对阿富汗人民的高度尊重以及两国之间的密切关系”