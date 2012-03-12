- 2012年03月12日1-2月累计，全国财政收入20918.28亿元，比去年同期增加2423.89亿元，增长13.1%。
- 2012年03月12日近年来，存款准备金率工具的使用主要和外汇储备增加或减少所产生的对冲要求有关，因此绝大多数情况下，存款准备金率的调整并不是表明货币政策是松或者是紧
- 2012年03月12日目前房地产调控政策已达预期，但年内没有松动的可能性。
- 2012年03月12日炒新新规是一剂“猛药”，还仅仅是新股炒作的“缓释剂”？这种肌理式的治疗，是否能倒逼一级市场定价机制的形成？还有待观察。
- 2012年03月12日已有25家上市公司发布了有关委托贷款的公告，为其他公司提供了约30亿元委托贷款，与去年同期委托贷款额度相比，增长了约50%
- 2012年03月12日安南透露，他向巴沙尔总统“提出了一系列具体建议，将在叙利亚产生现实的影响，并有助于开启目的旨在于结束危机的进程”。这些建议包括，“立即停止暴力和杀戮，为人道主义援助提供通道以及对话”
- 2012年03月12日中钢协内部统计数据显示，2012年1月，全国80家重点大中型钢铁企业的利润总额出现亏损23.21亿元，而上年同期则盈利79.1亿元。
- 2012年03月12日房价一度进入世界前12名的温哥华房地产市场在经历了去年的异常火爆后，今年2月份开始出现降温迹象，独立别墅、联排别墅和公寓房的销量均出现显著下降。
- 2012年03月12日距离法国总统大选第一轮投票只剩下42天，萨科齐选情吃紧。根据法国公布的民调显示，萨科齐的支持率一直落后于法国社会党候选人奥朗德
- 2012年03月12日住建部部长姜伟新近日在接受媒体采访时称，目前执行的限购政策看不到取消的期限。
- 2012年03月12日证监会将大力发展并购基金，鼓励券商申请并购基金试点，并将在行业评估之后确定试点券商，目前已经有多家券商递交了试点方案
- 2012年03月12日今年前两个月，我国外贸出口2643．9亿美元，增长6．9％。其中，2月份出口1144．7亿美元，经季节调整后，同比增速为4％。
- 2012年03月12日2月份广东省居民消费价格(CPI)环比止涨回跌，该月广东CPI比去年同期上涨2.7%，创自2010年4月广东CPI上涨2.9%以来的新低。
- 2012年03月12日海通证券和德圣基金的基金仓位报告显示，上周主动型偏股基金整体主动减仓，仓位水平向低端偏移，大型基金公司以主动减仓为主且减仓幅度明显
- 2012年03月12日从三次的调查结果比较后发现，首套房的贷款利率在不断进行下调，2月中旬二套房的贷款利率没有明显变化，而这一次个别银行的二套房贷款利率也有所降低
- 2012年03月12日据新疆卫生部门表示，春季为呼吸道传染病甲型H1N1流感高发期，各地一些中小学生出现感冒、咳嗽等症状，和田地区至少确诊2例甲型H1N1流感病例
- 2012年03月12日预计中国经济将继续保持较快增速，这将给其他国家带来正面溢出效应；同时，中国也需通过深化经济改革来突破面临的结构性瓶颈。
- 2012年03月12日3月12日人民币对美元汇率中间价报6．3282，较前一交易日大幅回落超过200个基点。
- 2012年03月12日中国天津海鸥表业集团有限公司在本届展会上展出一款自主研发、拥有核心技术、直径最小、具有国际水平的同轴陀飞轮女士腕表，引起业界人士关注
- 2012年03月12日艾伦在声明中说，北约国际安全援助部队已扣押涉嫌制造这一恶性事件的美军士兵，并将继续对其关押。北约方面正就此事展开调查，并将与阿富汗方面开展全面合作
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