安南对叙利亚结束暴力表示乐观 2012年03月12日 安南透露，他向巴沙尔总统“提出了一系列具体建议，将在叙利亚产生现实的影响，并有助于开启目的旨在于结束危机的进程”。这些建议包括，“立即停止暴力和杀戮，为人道主义援助提供通道以及对话”

温哥华房地产市场出现降温迹象 2012年03月12日 房价一度进入世界前12名的温哥华房地产市场在经历了去年的异常火爆后，今年2月份开始出现降温迹象，独立别墅、联排别墅和公寓房的销量均出现显著下降。

萨科齐表示如当选将要求修改申根协议 2012年03月12日 距离法国总统大选第一轮投票只剩下42天，萨科齐选情吃紧。根据法国公布的民调显示，萨科齐的支持率一直落后于法国社会党候选人奥朗德

新疆和田多名中小学生确诊为甲型H1N1流感 2012年03月12日 据新疆卫生部门表示，春季为呼吸道传染病甲型H1N1流感高发期，各地一些中小学生出现感冒、咳嗽等症状，和田地区至少确诊2例甲型H1N1流感病例

美国学者称中国需深化经济改革 2012年03月12日 预计中国经济将继续保持较快增速，这将给其他国家带来正面溢出效应；同时，中国也需通过深化经济改革来突破面临的结构性瓶颈。

海鸥集团在瑞士巴塞尔国际钟表展维权再次获胜 2012年03月12日 中国天津海鸥表业集团有限公司在本届展会上展出一款自主研发、拥有核心技术、直径最小、具有国际水平的同轴陀飞轮女士腕表，引起业界人士关注