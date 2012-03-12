阿富汗总统强烈谴责美军士兵枪杀平民事件 2012年03月12日 据坎大哈省当地政府官员介绍，11日凌晨，一名美军士兵闯入该省潘杰瓦伊地区美军基地附近一村庄的几栋房屋里，向屋内平民开枪，包括妇女和儿童在内的16名平民被打

巴以持续冲突 国际社会呼吁控制局势 2012年03月12日 据巴勒斯坦医疗部门的消息，以军对加沙地带三天的轰炸共造成18名巴勒斯坦人死亡、30多人受伤。而以色列媒体报道说，以色列南部地区共遭到近百枚火箭弹和炮弹袭击，有8名以色列人在袭击中受伤

雷曼结束破产保护 百年投行迈向关门大吉 2012年03月12日 雷曼兄弟公司成立于1850年，中间历经美国南北战争和大萧条而不倒，曾是华尔街五大投行之一，业务遍及全球，员工人数一度达2.5万。但从2007年起，因受大量房地产次级贷款连累，公司经营状况迅速恶化，最终资不抵债

美国学者指出中国需深化经济改革 2012年03月12日 苏布拉马尼安在近期出版的著作中指出，若以国内生产总值、贸易额、资本流等关键经济指标衡量，中国经济实力超越美国的时间会比很多人预期得更早。他预测在未来20年间，中国人均国内生产总值将保持年均5.5%的增速

亚行学者认为中国应转变公共投资惯性 2012年03月12日 中国经济不应追求更高速度，而应追求发展质量，经济转型要先转变思维，转变习以为常的修桥造路等公共投资惯性

中国品牌汽车在俄销量大幅增长 2012年03月12日 数据显示，2月吉利汽车在俄销售1003辆，同比大涨414%；奇瑞汽车销售1097辆，增幅达276%；长城汽车销售906辆，增长120%。分析人士指出，中国品牌汽车销量大增的主要因素是去年同期的基数较低

印度政府决定撤销棉花出口禁令 2012年03月12日 由于禁止出口棉花将导致印度国内棉花收购价下跌，决定一出台立即遭到了印度农民和棉花产业的强烈反对。印度农业部长以及印度主要棉产区的官员公开指责禁令，迫使印度总理辛格在禁令出台两天后就要求内阁部长联席会议重新审议

国际财经简讯 2012年03月12日 捷克统计局公布的数据显示，2011年该国经济增长1.7%，其中上半年经济增长表现良好，但下半年出现停滞。去年第四季度，捷克经济同比下降0.1%。捷克经济学家杜菲克预测，今年捷克经济将下降0.2%

温哥华房地产市场出现降温迹 2012年03月12日 房价一度进入世界前12名的温哥华房地产市场在经历了去年的异常火爆后，今年2月份开始出现降温迹象，独立别墅、联排别墅和公寓房的销量均出现显著下降