- 2012年03月12日据坎大哈省当地政府官员介绍，11日凌晨，一名美军士兵闯入该省潘杰瓦伊地区美军基地附近一村庄的几栋房屋里，向屋内平民开枪，包括妇女和儿童在内的16名平民被打
- 2012年03月12日刨除国家给的补贴，农民种粮的收入每亩不过80多元钱，因此农民种粮和保护耕地的积极性不高，抛荒的现象普遍存在
- 2012年03月12日据巴勒斯坦医疗部门的消息，以军对加沙地带三天的轰炸共造成18名巴勒斯坦人死亡、30多人受伤。而以色列媒体报道说，以色列南部地区共遭到近百枚火箭弹和炮弹袭击，有8名以色列人在袭击中受伤
- 2012年03月12日日本京都大学灵长类研究所的研究小组在新一期《科学报告》杂志网络版上发表论文说，他们让60名29岁至30岁的健康单身女性观看触摸屏画面，画面上排列有8张花的照片和1张蛇的照片，要求她们迅速找到蛇，然后测量时间
- 2012年03月12日雷曼兄弟公司成立于1850年，中间历经美国南北战争和大萧条而不倒，曾是华尔街五大投行之一，业务遍及全球，员工人数一度达2.5万。但从2007年起，因受大量房地产次级贷款连累，公司经营状况迅速恶化，最终资不抵债
- 2012年03月12日2月贸易逆差314.9亿美元，为近10年来单月贸易逆差最大值。
- 2012年03月12日中央财经大学证券期货研究所所长贺强说，“重新推出国债期货交易的条件已经基本成熟。”
- 2012年03月12日苏布拉马尼安在近期出版的著作中指出，若以国内生产总值、贸易额、资本流等关键经济指标衡量，中国经济实力超越美国的时间会比很多人预期得更早。他预测在未来20年间，中国人均国内生产总值将保持年均5.5%的增速
- 2012年03月12日中国经济不应追求更高速度，而应追求发展质量，经济转型要先转变思维，转变习以为常的修桥造路等公共投资惯性
- 2012年03月12日数据显示，2月吉利汽车在俄销售1003辆，同比大涨414%；奇瑞汽车销售1097辆，增幅达276%；长城汽车销售906辆，增长120%。分析人士指出，中国品牌汽车销量大增的主要因素是去年同期的基数较低
- 2012年03月12日银行每年新增贷款7万亿，要按12.5%资本充足率，银行一年的利润才1万亿，8千亿补充资本金了，剩下的还有分红还有成本，大头都给政府拿走了
- 2012年03月12日由于禁止出口棉花将导致印度国内棉花收购价下跌，决定一出台立即遭到了印度农民和棉花产业的强烈反对。印度农业部长以及印度主要棉产区的官员公开指责禁令，迫使印度总理辛格在禁令出台两天后就要求内阁部长联席会议重新审议
- 2012年03月12日3月13日，美国联邦公开市场委员会召开为期两天的议息会议
- 2012年03月12日捷克统计局公布的数据显示，2011年该国经济增长1.7%，其中上半年经济增长表现良好，但下半年出现停滞。去年第四季度，捷克经济同比下降0.1%。捷克经济学家杜菲克预测，今年捷克经济将下降0.2%
- 2012年03月12日房价一度进入世界前12名的温哥华房地产市场在经历了去年的异常火爆后，今年2月份开始出现降温迹象，独立别墅、联排别墅和公寓房的销量均出现显著下降
- 2012年03月12日谢国忠尖锐地对A股市场制度和模式提出质疑，因为交易本身并不产生财富，因此中国股市本身不可能赚钱
- 2012年03月12日但是，持续萎缩的经济、复杂多变的国内政治气候以及脆弱的银行业都意味着希腊“病情”仍极不稳定，尚需悉心观察，而且还有可能“传染”他国
- 2012年03月12日渣打银行分析称，此前通胀反弹的主要原因是春节因素造成食品价格上涨的短期效应，春节过后，食品价格广泛回落，其中2月份肉类和蔬菜月环比价格分别下降1%和0.4%
- 2012年03月12日我国目前存款利率是3.5%，贷款利率是6.56%，息差超过3%，高于国际平均水平
- 2012年03月12日深发展的铁公鸡行为，一下子把自已推至媒体舆论的风口浪尖，年报宣布当天马上遭到股民大规模的口诛笔伐。也有股民在网上发言，称瞬时对蓝筹股失去信心。
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