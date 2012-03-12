- 2012年03月12日数据显示，房地美当季总收入为15亿美元，但还需向美国财政部支付17亿美元股息，因此仍要向政府申请1.46亿美元以消除公司的财务赤字。当这笔资金到位，美国政府2011年对房地美的救助总额将达到76亿美元
- 2012年03月12日大公表示，2012年3月希腊政府的债券互换行动违背了依据希腊法发行的部分私人债券持有人的意愿，并使其利益受到了实质性损失，大公据此判定希腊政府发生违约
- 2012年03月12日增值税是国家收入的首要来源。法国审计法院在这份提交给国民议会金融委员会的报告中说，2011年，法国增值税额达到1320亿欧元。然而，针对这一税种的偷漏税现象也极为严重，在法国，四分之一至三分之一的偷漏税发生在增值税领域
- 2012年03月12日虽然公司目前尚未能披露2011年度业绩报告，但在1月31日披露的业绩快报中可以看出，来自主营业务原料及市场两端的压力非常明显。
- 2012年03月12日我国公路行业债务总规模已超5万亿元，债务风险显现。有专家表示，公路行业5万亿负债隐藏着较大的财务风险，需要对当前公路建设形势进行诊断，防止一些地方政府盲目推进
- 2012年03月12日长期来看，对于缓解交通拥堵应是有效的。此外，汽车尾气是造成PM2.5的最大元凶，收取拥堵费对减少汽车出行数量有促进作用
- 2012年03月12日虽然目前房价上升的势头已得到遏制，但距离合理回归还有相当的距离。“我觉得房价还应该再下调50%才算达到合理的价位。”
- 2012年03月12日欧阳泽华说，完善法律法规是今年证监会上市部的工作重点之一。他说，上市公司监管条例目前已完成初稿，内容涉及国有股东行为的监管措施、同业竞争、关联交易等方面的内容，希望今年能够推出。
- 2012年03月12日【《财经》综合报道】 据南方都市报消息，全国政协经济委员会副主任、中央政策研究室原副主任郑新立日前表示，受部门利益阻挠，很多改革举步维艰，改革需要一个超脱部门利益的机构来推动。 郑新立说，现在改革进行到深水区，每一
- 2012年03月12日刘纪鹏指出，《政府工作报告》20年来首提投资者回报，显示决策层对市场投资功能、对投资者角色的认识进一步深化，具有重要意义。
- 2012年03月12日日前接受采访时，苗圩曾坦言“控烟”工作有待加强。11日，他再度指出，已注意到社会对于“控烟”的期盼。他表示，中国有3.5亿烟民，如何减少烟民数量以及他们的吸烟量十分关键
- 2012年03月12日由工信部牵头制定的4个新兴产业专项规划将会在“很快的时间”内出台，今年上半年能够出台
- 2012年03月12日“同是纳税人、同是劳动者，不缴费的反而得利多，这显然是非常不公平的。”李立新说，尤其是在医疗资源紧张，民众看病难、看病贵的情况下，公职人员享受公费医疗，这就给公共服务分了“三六九等”，容易引起老百姓的不满
- 2012年03月12日人民币国际化道路亦可通过如下方式继续推进：积极推出多元化的离岸人民币投资产品、鼓励中国企业采用人民币对外投资、引导金融机构为境外企业提供以人民币为币种的融资产品等
- 2012年03月12日对于屡次拒绝就业建议，长期赋闲在家的年轻人，他则建议，“取消其享受各种社会福利的资格，以起到鞭策作用”
- 2012年03月12日外媒称中国可能搁置涉及120亿美元的空中客车340和380采购订单。东航集团就此表示，目前东航并没有取消订单的决定
- 2012年03月12日比照创业板“资不抵债”的退市标准，投资快报从主板市场中筛选出44家ST公司，它们均在最新报告期内净资产为负，将成为主板退市制度完善后，最可能受影响的公司。
- 2012年03月12日王天佑列举数字称，2004-2005年，全国政协组织了一次对公立医院补偿机制的全国性调查，当时得出的结果是国家投入的资金只占收入的7%，93%要靠医院自己挣，其中药物差价占50%以上
- 2012年03月12日我国一直实行“单位报销制”，即从过去至今，单位的公务接待餐饮费用报销、公务出差产生的餐饮和住宿费用报销均由所在单位的领导审签，然后再到核算部门报销。这种报销制的弊端无法管制单位“一把手”的胡乱报销、虚报冒领
- 2012年03月12日张化桥信中写到，中国股市的问题虽然很多，但我认为最大的问题是大家不愿听不顺耳的话。不过，我还是斗胆说一句不顺耳的话: 我们股市的未来十年状况不妙。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富