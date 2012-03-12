美国房地美去年第四季度扭亏为盈 2012年03月12日 数据显示，房地美当季总收入为15亿美元，但还需向美国财政部支付17亿美元股息，因此仍要向政府申请1.46亿美元以消除公司的财务赤字。当这笔资金到位，美国政府2011年对房地美的救助总额将达到76亿美元

大公国际下调希腊国家信用等级至D 2012年03月12日 大公表示，2012年3月希腊政府的债券互换行动违背了依据希腊法发行的部分私人债券持有人的意愿，并使其利益受到了实质性损失，大公据此判定希腊政府发生违约