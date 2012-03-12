- 2012年03月12日全国人大法工委已将《反家庭暴力法》列入了今年的立法计划，她介绍到国外对于家暴立法通常采用两种做法，一种是通过出台专门的反对家庭暴力的法律来防治家暴。另一种是将防治家暴的法律规定分散到不同的法律中
- 2012年03月12日今年春节过后，全国猪肉价格一路下滑，目前已降至2011年6月中旬水平。
- 2012年03月12日以青菜为例，从农民手中收购每斤是0．5元，从田间到百姓餐桌一般要经过四五个环节，每个环节要加价至少0．1元，加上污损，最终一斤青菜的价格至少在1．5元。这其中物流成本占了50％以上
- 2012年03月12日人民日报文章称，股民的信心不是可以一再透支的信用卡，没有信用，股民就会抛弃股市。中国股市改革，已经刻不容缓。
- 2012年03月12日空客母公司高管宣布，中国暂停本国航企购置空客飞机，以反对有争议的欧盟航空“碳税”
- 2012年03月12日我认为高考分数相差在20分以内的考生，没有本质区别。但舆论把这个问题当作教育公平的唯一标准。越是迁就这种现象，越是不能实现真正的教育公平，把分数当成唯一的衡量工具，就永远不能有真正的素质教育，也与改革理念相悖
- 2012年03月12日济南市住房保障和房产管理局近日出台《济南市新建物业质量保修金监管实施细则（试行）》，规定自3月1日起，开发商交付新房前需预交物业质量保修金。
- 2012年03月12日乌鲁木齐去年商品房销售面积和数额实现双双增长。
- 2012年03月12日市场机构普遍预期，随着经济增长和通货膨胀放缓的趋势明朗，宏观政策将有进一步宽松的空间。
- 2012年03月12日其最高试验速度达到530公里/小时，该试验台能够1：1地动态模拟高速列车制动情况，还可以模拟干燥、潮湿、气流、低温、降雪等环境条件。这标志着中国高速列车制动系统的研发和试验技术达到国际先进水平
- 2012年03月12日如果嫦娥3号能够完成全部任务，那么嫦娥4号照样还发射。但是呢，它的科学探测任务，到嫦娥4号就可以装别的设备，就可以更大、扩展科学任务的完成
- 2012年03月12日）“小额贷款往往是短期借款，对小微企业不仅不‘解渴’，还要不断还旧贷、续新贷，增加了经营成本。”全国人大代表、河北春风实业集团董事长曹宝华说。
- 2012年03月12日包括：韶关学院原副校长(副厅级)罗水明涉嫌收受工程承包人贿赂案；广州市花都区公路管理局原局长(正处级)肖孟涉嫌受贿案；广东省广播电视网络股份有限公司湛江分公司原经理、湛江市电视台原台长童小玲涉嫌巨额受贿案等
- 2012年03月12日国土部将会严格保护农民的正当权利，依法依规行政，目前的措施只是为大规模清理作准备。
- 2012年03月12日但他同时也强调，提高国企红利上缴比例，应循序渐进，保证红利上缴的连续性。他指出，国企红利上缴水平，要跟企业的竞争能力挂钩；在确保连续性的前提下，可将国企上缴红利占利润的比例逐步提升到20%、25%
- 2012年03月12日根据新编运行图安排，1号线中午平峰时段列车运行间隔由4分钟缩小至3分钟，运力提高33%；晚高峰列车运行间隔由2分20秒缩小至2分05秒，运力提高12%
- 2012年03月12日因患重特大疾病致贫，难以自付医疗费用的中国公民，有望在基本医保外，再享受所在地方政府的专项医疗救助
- 2012年03月12日刘翔起步时姿势不太对，前七步跑得有些匆忙，导致第一栏时过得不太顺，接下的节奏依然没调整好，结果他过第二栏时把栏打倒，再接着在第四个栏时又将栏带倒，严重影响到了刘翔速度发挥
- 2012年03月12日3月2日，上海证券交易所总经理张育军公开表示，上交所将实施更为严格的上市公司退市制度，该制度也正在加紧研究。3月7日，上交所理事长耿亮也做了同样表示
- 2012年03月12日茅台高管刘自力反问记者：三公消费禁止喝茅台?那么我请问你，三公消费应该喝什么酒？
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