春节后全国猪肉价格下降近一成 2012年03月12日 今年春节过后，全国猪肉价格一路下滑，目前已降至2011年6月中旬水平。

乌鲁木齐去年商品房销售面积和数额实现双增长 2012年03月12日 乌鲁木齐去年商品房销售面积和数额实现双双增长。

经济增长放缓通胀压力降低 宏观经济政策有望谨慎宽松 2012年03月12日 市场机构普遍预期，随着经济增长和通货膨胀放缓的趋势明朗，宏观政策将有进一步宽松的空间。