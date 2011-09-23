- 2011年09月26日从今年初开始，央行3次加息，6次上调金融机构存款准备金率，其中大型金融机构存款准备金率已达21．5％的历史高位，与2007年4月相比已翻一番。
- 2011年09月26日据了解，某些地方交易所的白银交易保证金更低，例如天津贵金属交易所的白银交易只有8%左右保证金，这样一来，客户爆仓的概率就更是非常之大了。
- 2011年09月26日本周解禁的19家公司中，9月28日6家上市公司合计解禁市值为80.23亿元，占到全周解禁市值的40.92%，解禁压力较为集中。
- 2011年09月25日高西庆称，“大家都听到总理关于中国愿意支持欧洲的说法，但是作为公司，中投从政府那里得到的任务是保持一定的盈利，所以我们不能就这么走到欧洲去拯救谁，我们得保护自己。”
- 2011年09月25日首先要看欧元区国家下一步进展如何
- 2011年09月23日国内交易占所有中国并购的54%，以1944项交易达730亿美元，创同期新高。主要归功于工业和材料两大行业针对上下游公司进行并购与调整
- 2011年09月23日以色列国防军发言人说，约有150名巴勒斯坦青年向连接耶路撒冷和雷马拉的公路上的以军检查站投掷石块，并焚烧轮胎。
- 2011年09月23日很多外出的工人没有户口、教育、医疗保险等福利，他们的收入依然没有得到很大提高，但中国的城市需要他们来做建筑工人，所以我认为这是最大的挑战
- 2011年09月23日卫生部副部长马晓伟23日在沈阳出席“公立医院在医改中的地位与作用”院长论坛上表示，卫生系统改革，近期是缺钱又缺人。
- 2011年09月23日高盛周五(9月23日)表示，该行已经撤回此前做多欧元/美元的操作建议，目前该建议可能导致4.2%的亏损。
- 2011年09月23日上海市环保局23日发布消息称，全市17家铅蓄电池及铅再生企业中已有14家停产整顿。
- 2011年09月23日梅德韦杰夫总统命令禁止向伊朗供应S-300防空导弹系统、装甲设备、战机、直升机和舰艇等武器装备。
- 2011年09月23日南海问题本质上是中国同南海周边一些国家对于南海岛礁主权和海洋划界的争议。我们认为，解决争议最有效的途径是有关当事国通过直接谈判解决问题。
- 2011年09月23日美元走强，以美元计价的商品价格走高令金价承压。交易商同时把金价下跌归因于投资者恐慌性抛售，以及沽售黄金以弥补其他资产损失等原因。
- 2011年09月23日人民币升值不能够解决中美贸易不平衡问题，中方将坚定不移地按照自主、渐进、可控原则推进人民币汇率形成机制改革，这符合中国和世界的共同利益。
- 2011年09月23日招商证券9月23日晚间公告，公司董事会于9月22日收到公司董事、总裁杨鶤及首席运营官余维佳提交的辞职申请。
- 2011年09月23日在“小金库”专项治理方面，全国累计查出“小金库”58225个，涉及资金266.54亿元，给予行政处罚1942人，组织处理3242人，党纪政纪处分1862人，移交司法机关处理623人。
- 2011年09月23日朝鲜发射GPS干扰信号后，广播通信委员会和移动通讯公司在首都圈西北地区(坡州、汶山、金浦等)用锡箔纸包裹了数十个移动通讯公司的天线。
- 2011年09月23日出于对该国银行系统很可能需要国家扶持的担忧，穆迪警告说不排除再次调低其信用评级的可能性
- 2011年09月23日
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