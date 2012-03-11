- 2012年03月12日我们不会忘记在震灾中遇难的深爱着的家人、朋友和同胞，同时我们也不会忘记贵国在内的国际社会所给予和表示出的莫大援助及深情联系。藉此，我们怀着一颗感恩的心，再次表达日本的由衷谢意
- 2012年03月12日中国海关总署副署长孙毅彪日前表示，就算把税率降到零，奢侈品的价格还会是那么高。
- 2012年03月12日双汇发展2011年年报数字遭到理财周报质疑。
- 2012年03月12日据一些媒体透露，这名士兵在凌晨3点离开军营，披星戴月步行至附近村庄射杀了仍在熟睡的阿富汗平民。事后，该士兵回到军营向美国军事当局自首。目前开枪士兵的姓名没有公布，但据称被确诊精神分裂
- 2012年03月12日郭树清在接受记者采访时表示，推行T+0交易的条件还不太具备，因为市场还不那么健全、投资者不那么成熟，管理上难度会更大。尤其是在现在人们“炒新股、炒小股”比较厉害的情况下。
- 2012年03月12日郭树清透露，目前对养老金等长期资金入市并无特殊优惠政策，证监会正在与有关部门探讨税收减免等方面的措施。但他坦言，“应该不会有什么特别的优惠，而且引入养老金等长期资金光靠优惠是不行的。”
- 2012年03月12日意见认为，公安机关侦查终结的案件，应当做到事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级检察院审查决定；同时将案件移送情况告知犯罪嫌疑人及其辩护律师
- 2012年03月11日我们举办大型活动过于铺张，北京奥运会燃放的烟花超过以往28届奥运会燃放总数的4倍；广州亚运会开幕式焰火总数为16万发，比北京奥运会、上海世博会还要多！全国政协委员何清华表示，奢侈之风，政府应带头根除
- 2012年03月11日自己人审自己人是审不出名堂的。在一些领域一些地方，账外账现象非常严重，“老鼠仓”给反腐败工作带来很大压力，应该出台《反集体腐败法》遏制这一现象。刘锡荣建议，将审计署从国务院划给人大直管，审计署应与中纪委合署办公。
- 2012年03月11日人大代表、中央纪委原副书记刘锡荣表示，“四不分”单位掌握了资源的分配权、定价权，一次分配、二次分配都显失公平。现阶段许多腐败现象，都与“四不分”有着千丝万缕的关系
- 2012年03月11日2011年，立案侦查“瘦肉精”、“假牛肉”等食品安全事件中涉嫌渎职犯罪的国家机关工作人员202人。依法批准逮捕生产销售假药劣药、有毒有害食品等犯罪嫌疑人2012人，提起公诉1562人
- 2012年03月11日
- 2012年03月11日
- 2012年03月11日上世纪70年代我国实行计划生育政策以来，至今已有30年，第一代独生子女的父母已进入老龄化。独生子女家庭子女意外死亡或伤残的家庭，他们的父母的养老问题，全国人大代表赵超认为，政府应承担起相应的责任
- 2012年03月11日“梁思成、林徽因故居被拆引发的热议，再次反映出在如何处理文化遗产保护与经济建设的关系、如何科学保护文化遗产方面，仍然存在法律、制度上的缺失以及认识上的误区。” 陈福今表示。
- 2012年03月11日4年前全国公务员是600万人，现在已经增加到1000万人，一年多100万人。“老百姓再勤劳，也养不起这么多官啊！” 全国人大代表、中央纪委原副书记刘锡荣表示，有些地方乱设机构，乱定级别，最终百姓买单，建议制定《编制法》。
- 2012年03月11日中国海关总署3月10日发布的2012年1至2月中国外贸进出口情况，2月份中国贸易逆差达314.9亿美元，为近10年来的中国最大单月贸易逆差，沿海省份外贸形势依然严峻。
- 2012年03月11日全国人大代表、证监会官员欧阳泽华在回应重庆啤酒事件时表示，对于监管层来说，下一步还要加大对上市公司披露空间的监管力度。要进一步提高上市公司信息披露的有效性，对于不同行业，不同公司实现差异性信息披露
- 2012年03月11日“天价茅台酒”背后更反映了我们“三公”消费的一些深层次问题。要根治目前中国社会的“奢侈病”，关键在于政府。国家必须通过预算管控治理“三公”消费
- 2012年03月11日2010年，南京一800户3000人口的村子，村委会居然在328国道边建起了一栋4000多平方米的办公大楼！“天价茅台酒”背后更反映了我们“三公”消费的一些深层次问题。要根治目前中国社会的“奢侈病”，关键在于政府。
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