- 2012年03月11日一些国际性的重大活动，动辄上千亿是常见的，现在大型工程的投资上千亿的不少。归根结底这些投入都是来自国家的税收，是靠无数老百姓艰苦劳动创造的。如果这类事情适当少办一些，就可以少征些税费，“放水养鱼”。
- 2012年03月10日从世界经验看，百年来的事实证明，社保制度起着不断化解经济危机与社会危机的作用，而不是导致经济危机与社会危机。社保制度不仅是各国人民的普遍需求，也是获得持续发展的重要动力源
- 2012年03月10日社保实际覆盖率不高，群体间待遇差距大、公平性缺失
- 2012年03月10日我国社保体系建设刚刚起步，远远没到为高福利担忧的时候
- 2012年03月10日据海关统计，今年前两个月，我国进出口总值5330.3亿美元，比去年同期（下同）增长7.3%。其中，出口2643.9亿美元，增长6.9%；进口2686.4亿美元，增长7.7%；累计贸易逆差为42.5亿美元
- 2012年03月10日薄熙来举例，过去这些年，重庆GDP年均增长15%以上，财政年均增长30%以上，“越是给老百姓办事，经济越能发展，大家的幸福指数就越高。”
- 2012年03月10日薄熙来说，打黑除恶他有思想准备，是会触及一些人的利益，是会有不同观点和看法，“我们敢于打黑，也就是说，像古人讲的，敢同恶鬼争高下，不向霸王让寸分，就是要有这种精神。”
- 2012年03月10日对于他儿子在国外读书还开法拉利的传言，薄熙来连用两个“一派胡言”,这也让他“感到非常气愤”。他称儿子在国外读书是全额奖学金
- 2012年03月10日国务院副总理王岐山9日参加山东团第五组小组审议会时表示，应该给予民间借贷的合理性合法性
- 2012年03月09日中粮地产今日发布公告，称为支持公司主营业务发展，近日公司已通过上海证券交易所交易系统出售公司持有的招商证券1276.85万股，经财务部门初步测算，公司本次处置可供出售金融资产产生的税后利润约 1.1亿元。
- 2012年03月09日美股常规交易对应北京时间将变为周一至周五晚21:30至次日凌晨4点
- 2012年03月09日天壕节能此次拟发行8000万股，发行后总股本32000万股，拟于深交所创业板上市。
- 2012年03月09日截止2012年3月8日，公司股东韩文铭仍持有公司股份850万股，占公司总股本的2.47%。
- 2012年03月09日2012年1-2月公司实现签约面积50.28万平方米，同比下降29.84%；实现签约金额51.28亿元，同比下降30.73%。
- 2012年03月09日香港联交所信息显示，社保基金在2月24日和3月5日分别减持中信证券H股115.1及179.2万股，减持的平均价均为17.2港元，套现约5000万港元。经过两度减持，社保基金作为中信证券H股第二大股东的持股量，从10.02%骤降至8.95%。
- 2012年03月09日深交所称，从投资者参与情况来看，基金等专业机构均未参与新股首日交易，主要买入账户仍为中小散户
- 2012年03月09日武钢在官网刊登文章称，近日，个别媒体不实报道武钢转变经济发展方式、发展相关产业引起少数媒体以《武钢投资390亿“养猪种菜”》等为题进行炒作，给武钢集团造成了不良社会影响。
- 2012年03月09日央视3·15晚会根据日前收到的各类线索汇总统计，整理出投诉量排在前十位的消费领域或行业包括汽车、快递、网购、食品等
- 2012年03月09日全国政协经济委员会副主任、工信部原部长李毅中此间表示，中国公务车采购目录(简称目录)符合WTO规则，并指出“目录中的公务车为 普通公务车 ，不包括领导干部公务车 ”
- 2012年03月09日金正恩致普京的贺信称：“我希望您在建设强大俄罗斯的道路上取得成功，希望朝俄两国传统的双边友好合作关系得到巩固加强。”
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