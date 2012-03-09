- 2012年03月09日朱从玖回应交易所目前采取的新股爆炒措施，称只不过是面临更加严峻的二级市场过度投机，措施上更加严格而已。
- 2012年03月09日朱从玖表示，从交易所提供的大量数据中揭示的规律看，新股如果不是机构定价，由个人定价，发行价格进一步提升的概率会更大。
- 2012年03月09日受金价回调影响销售增速下滑
- 2012年03月09日凯德作为亚洲最大的发展商之一，在中国的投资策略一直属于比较稳健的类型。但凯德中国2011年的动作确实比较多。在2012年还可以运用其外资开发商独特的融资优势，积极抄底国内一线城市的土地市场。
- 2012年03月09日随着高铁的逐步竣工带来的客货分流，2010年及2011年货车产量增速出现了10年来的高峰
- 2012年03月09日公司2011年业绩大幅超预期，ROE为13.15%，同比上升0.14个百分点，大幅高于行业4-5%的水平。
- 2012年03月09日普旭天成在持有中创信测股份达到总股份5%时，未按照及时停止买卖并履行法定的信息披露义务。
- 2012年03月09日周其凤说，北大在努力打造学生的国际视野，增进学生对国际的了解，培养合格的世界公民。现在的青年人生活在国际化的社会背景下，只有对其他国家的历史、文化、传统、宗教都有所了解，才能更好地理解它、尊重它
- 2012年03月09日鲁向东否认曾经接受过下属名贵家具的馈赠。鲁向东的妻子为某公司的负责人，在两人婚前已经积累了不少财富
- 2012年03月09日把人民代表大会制度坚持好完善好，就是要深刻认识我国人民代表大会制度的本质特征，理直气壮地坚持自己的特色
- 2012年03月09日朱从玖表示，发行体制改革有五大难点和重点问题
- 2012年03月09日朱从玖举例说，比如存量发行，从国际惯例来看，是应该支持，但目前的制度新公司限制较多，存量发行，有利的是解决了股份的流通性问题，不足的是，是否会帮助大股东套现，助长PE腐败？
- 2012年03月09日中央拿得多，但实际上用得不好，而地方拿得少，实际上承担的财政支出却非常高，“上头点菜，地方埋单，地方政府苦不堪言
- 2012年03月09日吴邦国认为，一是推进社会领域立法，继续审议精神卫生法、出境入境管理法、军人保险法草案和民事诉讼法修正案草案，修改老年人权益保障法、劳动合同法，推动加强和创新社会管理
- 2012年03月09日如果政府不能够及时转型，从一些领域中退出来，将会造成并加重行业垄断现象，同时会让寻租现象越来越严重。不仅如此，政府和经济活动分不清，也确实带来了一些问题，比如过多的政策干预造成了一些特殊的利益阶层。
- 2012年03月09日南疆铁路自1978年修通以来，始终处于亏损状态，至2011年累计亏损已达103.2亿元。
- 2012年03月09日吴邦国指出，行政强制法关系到行政权的行使和公民合法权益的保障，涉及问题比较复杂，立法难度比较大。在反复调研论证和沟通协商的基础上，常委会经过5次审议通过了行政强制法
- 2012年03月09日2月份,银行间市场同业拆借月加权平均利率为3.38%，比上月低0.99个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为3.58%,比上月低1.10个百分点。
- 2012年03月09日经过几年努力，希望这种差距要逐步缩小，保证义务教育均衡目标能够有效实现，并且从地方了解的情况来说，已经有明显的成效。
- 2012年03月09日ECN Trade通过分析美国二月的经济状况以及美联储主席伯南克的讲话得到的结果表示：本次的经济数据很可能以利好的形势出现。
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