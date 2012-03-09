- 2012年03月09日ECN Trade通过分析美国二月的经济状况以及美联储主席伯南克的讲话得到的结果表示：本次的经济数据很可能以利好的形势出现。
- 2012年03月09日2月我国人民币存款增加1.60万亿元，外币存款增加271亿美元
- 2012年03月09日2月末，广义货币(M2)余额86.72万亿元,同比增长13.0%，比上月末高0.6个百分点。
- 2012年03月09日2月当月人民币贷款增加7107亿元，同比多增1730亿元。
- 2012年03月09日近期一则微博称，据传3月10日将有IPO的重大政策出台，朱从玖回应3月10日IPO综合措施出台消息时称：“我还不知道这个信息”。
- 2012年03月09日吴邦国认为，把人民代表大会制度坚持好完善好，就是要发挥我们党是中国特色社会主义事业坚强领导核心的政治优势，确保党的主张经过法定程序成为国家意志，从制度上法律上保证党的路线方针政策的贯彻落实
- 2012年03月09日农民工回流或农民工打工，是社会变化，经济发展的结果。作为政府，应该无条件接收、不打折扣的接收。
- 2012年03月09日当前全国范围的食品安全综合协调机制初步建立。
- 2012年03月09日冯培恩建议制定严厉的退市法规，并杜绝借壳上市行为。
- 2012年03月09日其中，住宅投资3713亿元，增长23.2%，增速回落7个百分点，占房地产开发投资的比重为68.4%。
- 2012年03月09日冯培恩建议，应该将上市审批或核准制度改为备案制，对劣质或欺诈上市公司实行严厉的退市制度和民事赔偿制度
- 2012年03月09日沪深股市分别以21%和28%的跌幅领跌全球股市，5000万股民亏损面达87%，人均亏损4万元，机构投资亏损超过4000亿元
- 2012年03月09日分产业看，1-2月份，第一产业投资304亿元，同比增长43.9%；第二产业投资8939亿元，增长24.9%；第三产业投资11946亿元，增长18.5%。
- 2012年03月09日分行业看，1-2月份，41个大类行业增加值全部保持同比增长。分地区看，1-2月份，东部地区增加值同比增长7.8%，中部地区增长17.6%，西部地区增长16.6%。
- 2012年03月09日按消费形态分，1-2月份，餐饮收入3717亿元，同比增长13.3%；商品零售29951亿元，增长14.9%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额14054亿元，增长15%。
- 2012年03月09日温家宝坦言：“我不这样看，我认为过去政府欠农民欠的太多了。”
- 2012年03月09日房地产投资增速远超市场预期达27.8%，支撑固定资产投资增长.不过，投资仍面临较大不确定性，尤其是在年中信托大量到期时。
- 2012年03月09日一是着力扩大内需特别是消费需求，把扩大内需的重点更多放在保障和改善民生、加快发展服务业、提高中等收入者比重上来，推动经济增长更多依靠内需拉动
- 2012年03月09日截至2011年12月31日，该行有合同制员工13,778名， 派遣及聘用协议制员工4,774名。深发展全年支付员工薪酬51.6亿，员工平均年薪达27.8万，同比增长80.6%。
- 2012年03月09日按照“十二五”规划纲要的要求，下一步要加快推进个人所得税改革，建立健全综合与分类相结合的个人所得税制度，更好发挥税收调节收入分配的作用。
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