- 2012年03月09日渔民津间高雄谈到海啸时也心有余悸。他说，发生海啸时，他凭着经验，开船逆流而上向大海驶去，结果逃过一劫。即将重新出海捕鱼的津间老汉告诉记者，渔港、渔船都准备好了，旁边的鱼市也要开张了，渔民们要加油干活了
- 2012年03月09日由于运价低迷及成本高企，瑞银大幅下调中海发展盈利预测。
- 2012年03月09日吴钦东交代，一套齐全的枪支零件有30件，每套3500元至6000元不等。为逃避打击，该团伙在武汉、中山两地加工时，每家作坊仅加工三四个零件，谈好业务后，分批发货，且每批零部件数量不足20件
- 2012年03月09日截止收盘沪指报2439.46点，涨19.18点，涨幅0.79%，成交量1004亿元。深成指报10334.4点，涨163.25点，涨幅1.61%。成交量938.4亿元。
- 2012年03月09日薄熙来在重庆市代表团分组讨论上表示王立军正在接受有关部门的调查，这个调查已经取得了进展，并且承认自己是用人失察，而且讲到不会因为这个事件而灰心丧气
- 2012年03月09日这是中国忠旺2月10日以3.63亿元投得位于黑龙江省大庆市的207万平方米土地使用权之后又一动作。
- 2012年03月09日父母代肉种鸡行业供需将由2011年的短缺走向2012年小幅过剩的紧平衡格局，价格将中期震荡下行，但有望维持在20元/套以上。
- 2012年03月09日由于在低压环境下存在过热甚至起火风险，联想中国决定自2012年3月9日起在中国大陆地区召回部分ThinkCentre M90XXz台式电脑。
- 2012年03月09日2月份，食品价格同比涨幅从1月份的10.5%降至6.2%。1月CPI因春节效应干扰而偏高，而2月数据会因干扰而偏低。
- 2012年03月09日3月8日，东方证券发布研报指出，今年中航工业航空发动机重大专项将有望取得进展。中航工业总经理林左鸣表示，集团拟自主投入100亿元，发展航空发动机产业
- 2012年03月09日尽管2011年第四季度酷6亏损大幅收窄，但这似乎也无法激发分析师们的兴趣
- 2012年03月09日中兴通讯（000063.SZ/0763.HK)8日晚间公告，董事会已批准一项在中国发行不超过60亿元（合9.38亿美元）债券，用于偿还债务和补充营运资金的计划
- 2012年03月09日北京旅游拟以不低于9.17元/股的价格，向包括控股股东在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过1.53亿股股票，募集资金不超过14亿元，用于收购时尚之旅
- 2012年03月09日主营污水处理整体解决方案的碧水源(300070.SZ)3月9日公布2011年年度财务报告，2011年第4季度公司实现收入6.58亿元，同比上升136%，环比上升291%，实现净利润2.64亿元，同比上升131%，环比上升1175%
- 2012年03月09日3月7日，即将纳入整体上市的一汽轿车（000800.SZ）公布了净利润惨打一折的业绩快报，2011年公司净利润仅为2.17亿元，同比降幅高达88.34%，其中仅四季度就巨亏5.4亿元
- 2012年03月09日3月8日，汇丰公布最新的季度基金经理调查显示，环球基金经理对大中华区股票在今年第一季的表现最为乐观，56%的受访者表示会增持大中华区股票
- 2012年03月09日云天化集团拟将盈利良好的磷肥及磷化工相关资产注入云天化
- 2012年03月09日收购将增加公司的资源储量和黄金产量
- 2012年03月09日聚飞光电的主要产品为背光和照明LED器材，面临着资金链紧张的危机
- 2012年03月09日宁夏国电英力特宁东自备热电厂新建项目以及两个水电站项目获得发改委核准
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