中国企业强势登陆汉诺威IT展 2012年03月09日 德国ＩＴ行业协会ＢＩＴＫＯＭ预计，全球信息和通信技术市场2012年将增长4.3%。而何达炳认为，由于中国国内ＩＴ行业正迅猛发展，中国这一市场今年的增长有望超过10%

希腊人冷对债务置换计划 2012年03月09日 希腊官方消息一直在更新，私人债权人的参与度也已一路从两天前的不到20%飙升至8日早些时候的80%，而最新的消息说，参与度已达95%。具体数字要等到9日上午公布，但可以肯定的是，希腊已逃过一劫，将顺利得到第二轮欧盟救助

希腊暂时躲过债务违约风险 2012年03月09日 希腊政府将于当地时间9日上午6时发布私人债权人“参与度”的初步官方统计结果。当天下午，欧元区财长将召开电视电话会议，决定是否批准发放救助贷款

国际新闻早报 2012年03月09日 据南非媒体8日晚报道，南非东部豪登省一个废弃金矿突然发生岩崩，估计有20名在矿内进行非法开采的矿工可能遇难。当地警方已对事件展开调查