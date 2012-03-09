- 2012年03月09日根据此前的公告，本次受让金额为5.25亿元
- 2012年03月09日根据年报，铁龙物流2011年完成净利润5.04亿元，同比增长6%
- 2012年03月09日不光粤电力，五大发电集团2011年也均处于增收减利的状态，公司利润大部分也来自非电业务
- 2012年03月09日公告表示，目前收购中国燃气事项正接受反垄断审查
- 2012年03月09日在大股东首开集团的担保下，首开股份拟向平安信托和建信信托分别申请20亿元、5亿元信托贷款。
- 2012年03月09日浦东建设表示，公司将把BT项目回购风险管理作为工作重点，积极推进各BT项目回购款的催收工作
- 2012年03月09日受益于A股市场回暖，佣金提升和包销获利，2月上市券商净利润环比大增。
- 2012年03月09日该公司未来将与中国更多的互联网公司合作
- 2012年03月09日上汽集团自主品牌销量下滑，毛利率接近腰斩，公司解释称毛利率下滑主要因为公司产品结构调整，盈利能力较低的荣威350销量占比提升，侵蚀了毛利率
- 2012年03月09日日前有媒体报道称：近期券商业内已围绕新股发行改革归结11项建议呈交监管层，IPO重大政策则有望于3月10日出台，一众券商都赶在3月10日之前申报材料。
- 2012年03月09日据统计，灾难共造成15800多人死亡，3200多人失踪。在日本大地震一周年即将到来的时候，德国、英国、俄罗斯、韩国、挪威等国专家学者就地震、海啸、核泄漏这三重灾难给日本及全球带来的影响及经验教训，发表了各自的看法
- 2012年03月09日德国ＩＴ行业协会ＢＩＴＫＯＭ预计，全球信息和通信技术市场2012年将增长4.3%。而何达炳认为，由于中国国内ＩＴ行业正迅猛发展，中国这一市场今年的增长有望超过10%
- 2012年03月09日希腊官方消息一直在更新，私人债权人的参与度也已一路从两天前的不到20%飙升至8日早些时候的80%，而最新的消息说，参与度已达95%。具体数字要等到9日上午公布，但可以肯定的是，希腊已逃过一劫，将顺利得到第二轮欧盟救助
- 2012年03月09日希腊政府将于当地时间9日上午6时发布私人债权人“参与度”的初步官方统计结果。当天下午，欧元区财长将召开电视电话会议，决定是否批准发放救助贷款
- 2012年03月09日可口可乐公司发言人本·沙伊德勒表示，可口可乐公司并非要改变可乐产品的配方，而是要求焦糖供应商对生产过程做出必要改变，以符合加利福尼亚州的相关法律要求
- 2012年03月09日据南非媒体8日晚报道，南非东部豪登省一个废弃金矿突然发生岩崩，估计有20名在矿内进行非法开采的矿工可能遇难。当地警方已对事件展开调查
- 2012年03月09日据统计，去年全国共破获拐卖妇女案件5360起，拐卖儿童案件5320起，共打掉3195个犯罪团伙，解救被拐儿童8660人，妇女15458人，拐卖犯罪蔓延势头得到有效遏制
- 2012年03月09日薄熙来在谈到王立军事件时称，王立军只是打黑中负责部门的一部分，英雄头衔不是媒体给的。薄熙来称，他个人很痛心，用人不察。
- 2012年03月09日截止发稿沪指报2429.95点，涨9.67点，涨幅0.40%，成交量505.2亿元；深成指报10265.3点，涨94.17点，涨幅0.93%，成交量469.9亿元
- 2012年03月09日我国对农业转基因技术的政策是十六个字：加快研究，推进运用，规范管理，科学发展。
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