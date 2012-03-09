中国居民实际存款利率经历24个月后首度由负转正 2012年03月09日 目前我国一年期存款利率为3.5%，由于2月份ＣＰＩ同比涨幅从1月份的4.5%大幅回落到3.5%以内，这意味着一年期实际利率已转为正值。

日本政府承认核事故处理有信息不畅现象 2012年03月09日 枝野说，通过这次核事故，日本政府认识到，紧急状态下很容易出现信息传递不畅、信息量过大导致筛选困难等问题。而如何保证在通信网络大面积中断的情况下获取有效信息，也是政府需要解决的问题

欧洲央行维持主导利率不变 2012年03月09日 欧洲央行将主导利率仍然维持在1%的水平，其边际贷款工具利率和存款利率也继续保持在1.75%和0.25%

法荷航集团2011财年亏损超10亿美元 2012年03月09日 财报显示，从2011年4月1日至12月31日，法荷航集团营业额达243.6亿欧元（约合323亿美元），同比增长4.5%；燃料成本达64.38亿欧元（约合85亿美元），同比增长16.3%，今年预计还将增加11亿欧元（约合14.6亿美元）

国际财经快报 2012年03月09日 受希腊利好消息推动，美欧股市8日全线上涨，美股道琼斯指数上涨0.55%，标普500指数上涨0.98%，伦敦《金融时报》100指数涨1.18%