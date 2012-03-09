- 2012年03月09日姚记扑克今日开盘报24元，开盘后放量上行，截止时间9:35分，姚记扑克报25.47元，强势涨停
- 2012年03月09日由于铝价大幅下跌导致上市公司业绩和股价下挫，中国铝业今日公告称将放弃2011年初公布的定向增发计划。同时，中国铝业提出了新的增发预案，增发的股本数比原计划增加了25%，融资额为不超过80亿元，比此前方案下降了10亿元
- 2012年03月09日中国交建今日在上交所挂牌交易，开盘涨29.44%，报6.99元，换手高达5.74%
- 2012年03月09日目前我国一年期存款利率为3.5%，由于2月份ＣＰＩ同比涨幅从1月份的4.5%大幅回落到3.5%以内，这意味着一年期实际利率已转为正值。
- 2012年03月09日明确土地出让收入要优先解决失地农民和城市拆迁户的社会保障。建议以法律手段明确失地农民参与土地出让收入的分配，土地出让收入应首先用于失地农民的养老、就业、医疗等基本社会保障。
- 2012年03月09日全国人大代表、少林寺方丈释永信昨日表示：“如果说摘宗教活动场所的牌子，是我们的事，与我们有关；但摘景区的牌子，是政府的事，与我们关系不大。关于钱的问题，我觉得钱用好了，钱再多都不怕，用不好，钱再少都会出问题。”
- 2012年03月09日台湾“金管会”官员3月6日表示，两岸政策的开放是循序渐进，大陆有价证券将列入下一阶段开放项目。一旦开放，国际金融业务分行(OBU)办理的人民币相关财富管理业务将包括内地发行的人民币计价基金、股票
- 2012年03月09日全国政协委员、中国工商银行行长杨凯生表示，应警惕金融创新不足可能引致的风险。他建议允许银行贷款实行证券化。要通过证券化让银行贷款可以转让，可以交易，从而使银行的资产总量不再无限增长并进而具有可持续的信贷投放能力
- 2012年03月09日枝野说，通过这次核事故，日本政府认识到，紧急状态下很容易出现信息传递不畅、信息量过大导致筛选困难等问题。而如何保证在通信网络大面积中断的情况下获取有效信息，也是政府需要解决的问题
- 2012年03月09日本轮春节之后的资金面宽松超出预期，预示货币政策进一步放宽。
- 2012年03月09日“完善非法证据排除制度，不仅仅是司法机关内部工作机制的改革，也不仅仅是审问方式的变化，而是国家对公民人权的承诺。”——全国人大代表、湖北经济学院院长、法学专家吕忠梅
- 2012年03月09日欧洲央行将主导利率仍然维持在1%的水平，其边际贷款工具利率和存款利率也继续保持在1.75%和0.25%
- 2012年03月09日涨幅最大的是以股票为投资对象的南方全球精选配置，上涨5.37%；其次是信诚金砖四国基金配置和银华全球优选，分别上涨4.68%和4.12%
- 2012年03月09日马光远认为，2月份CPI大幅度下降意味着通胀已经远去？非也，其实，今年前两个月的CPI本身是很反常的。今年1月份是春节，而去年2月份是春节，这种错位到位今年1月份的CPI高，而2月份春节过后，蔬菜价格回落，又导致CPI突然降下来。
- 2012年03月09日财报显示，从2011年4月1日至12月31日，法荷航集团营业额达243.6亿欧元（约合323亿美元），同比增长4.5%；燃料成本达64.38亿欧元（约合85亿美元），同比增长16.3%，今年预计还将增加11亿欧元（约合14.6亿美元）
- 2012年03月09日受希腊利好消息推动，美欧股市8日全线上涨，美股道琼斯指数上涨0.55%，标普500指数上涨0.98%，伦敦《金融时报》100指数涨1.18%
- 2012年03月09日民生证券首席经济学家滕泰认为，CPI涨3.2%，完全符合之前的预测。随着物价阴霾逐步散去，货币政策应进一步放松，以满足实体经济和虚拟经济的必要需求。而对那些深受通胀恐惧症困扰的人而言，恐怕其心理上还需要适应并再确认
- 2012年03月09日美联储指出，当季美国家庭资产净额比前一个季度的修正数据增加1.2万亿美元，增至约58.5万亿美元，结束了连续两个季度缩水的趋势
- 2012年03月09日不仅跑车引入了电动概念，另一个传统耗油大户ＳＵＶ也开始向电动动力发展。与宝马公司相似，大众公司也选择了油电混合技术，为高能耗车型提供动力
- 2012年03月09日去年欧航集团订单金额高达1310亿欧元（约合1735亿美元），比前一年增长58%。空客共交付534架商用飞机和29架军用飞机。由于2010年12月推出的Ａ320发动机选装方案Ａ320ｎｅｏ获得巨大成功，空客市场份额也增至64%
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