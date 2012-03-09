- 2012年03月09日交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟认为，CPI同比的持续下行及负利率的消失为货币政策操作提供了空间，年内法定存款准备金率仍将有2-3次下调。他表示，考虑到中长期通胀压力仍存，利率维持在现有水平的可能性较大
- 2012年03月09日界定政府，包括中央政府和地方政府与市场的边界，涉及行政体制、财税体制、外贸体制、土地制度、分配制度、价格机制以及社会管理等众多领域。
- 2012年03月09日汇丰最新季度基金经理调查显示，受访基金经理考虑调动资产组合，从现金转向股票与债券。首季有56%受访者表示会增持大中华区股票，只有11%表示会减持。
- 2012年03月09日陈平表示，眼下在国家邮政总局以及外聘律师、会计团队的指导下，星晨急便正在对财务、债务进行清算，“该偿还的我们一定会偿还”。
- 2012年03月09日昨日，关于十二届全国人大代表名额和选举问题的决定草案提请十一届全国人大五次会议审议。这一草案规定，十二届全国人大代表于2013年1月选出
- 2012年03月09日一是政府要以减税为基点，营造良好的政策环境。二是大企业要以产业链为纽带，发挥龙头带动作用。三是小微企业要以创新为支撑，切实提高自身素质。
- 2012年03月09日我国工业转型升级迫在眉睫。2010年，我国成为全球制造业第一大国，但是我国经济尤其是工业发展，还存在着不少突出问题。
- 2012年03月09日工业生产者购进价格同比上涨1.0%，环比上涨0.1%。2012年1-2月份平均，工业生产者出厂价格同比上涨0.4%，工业生产者购进价格同比上涨1.5%。
- 2012年03月09日这个是南车的事情，我问过他们，解释说属于非标准制造，也许只是做十几个，不是批量生产，要做模子，价钱就很高。这件事南车敢于公布，说明他们没有贪污。南北车的想法是想告诉铁道部，我这个车花了很多钱的，他们现在利润只有5%左右
- 2012年03月09日食品价格上涨6.2%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨3.9%，服务项目价格上涨1.5%。1-2月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨3.9%。
- 2012年03月09日政企分家这个提法，我感到非常不妥。因为现在资本主义国家都害怕中国，感到中国一声令下，所有人财物都可以集中到一个地方，比如地震。改革，需要改的就改，不需要改的瞎改是不行的
- 2012年03月09日2012年2月份，全国居民消费价格总水平同比上涨3.2%。其中，城市上涨3.2%，农村上涨3.2%；食品价格上涨6.2%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨3.9%，服务项目价格上涨1.5%。1-2月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨3.9%
- 2012年03月09日2012年3月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.3073元，与上一交易日报6.3235相比大升162个基点。
- 2012年03月09日王梦恕昨日表示，铁道部前部长刘志军作风霸道，建设铁路不注重“科学化”。他还透露，他曾让媒体记者扮作自己的学生，调查乌鞘岭隧道工程的危险施工，报道刊发后引起震动，铁道部为此不得不把设计院负责人撤换
- 2012年03月09日对于和刘志军的分歧，王梦恕并不回避，他说自己的主要观点就是要“科学发展”，而刘往往追求快，造成不合理的工期和造价。“没有仁义感情，对工程公司很残酷，他本身是农民出身的，怎么能这么干呢？”王梦恕说，后来就有人举报他
- 2012年03月09日完善房产和资源税制，逐步将房产税和资源税分别培育为发达地区和欠发达地区地方税的主体税源。对大众基本居住性房产免征房产税。
- 2012年03月09日纪念演出以“妇女是花朵”为主题，由朝鲜银河管弦乐团主演。演出曲目有《朝鲜的母亲》《难忘的三日浦枪声》等歌颂朝鲜女性革命家的歌曲，有充满朝鲜民族风情的舞蹈《嗡嘿呀》《长鼓舞》和民歌《采桑谣》
- 2012年03月09日北京时间2012年3月9日6时50分在新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县(北纬39.4，东经81.3)发生6.0级地震，震源深度30公里
- 2012年03月09日国民收入分配中，住户部门占比不断下降；居民收入差距拉大；在国民收入分配中，企业部门（包括金融和非金融）占比明显上升，垄断企业尤为突出；在政府间收入分配关系中，县乡财政困难。
- 2012年03月09日陆小姐的公司位于新闸路的悦达黄浦河滨大厦内，最近这里的3台电梯都出现了问题，有时是门打不开，有时还会一直往下坠。无奈之下，在这幢办公楼里上班的部分白领只好选择爬楼梯
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