- 2012年03月09日日前，监管层召集部分期货公司和基金公司高管，就放开期货公司代销公募基金业务资格征求行业意见。
- 2012年03月09日业内人士认为，“枪手”现象具有严重的社会危害性，已经超出道德规制和一般性行政规章涉及的范畴，用刑法规范“枪手”、打击“替考”已势在必行
- 2012年03月09日昨日下午，全国人大广东团分组讨论，全国人大代表、广东省地税局局长王南健表示，100元的GDP，中央就拿走了55元。中央拿得多，却用得不好；地方拿得少，实际财政支出却非常高
- 2012年03月09日手机充值卡有效期，指必须在卡面上标注的截止日期之前冲到手机账户中，逾期将被视为放弃卡上金额。目前市面上的手机充值卡，一般有效期只有两三年
- 2012年03月09日也有学者指出，上海市降低非沪籍考生的报名门槛，主要受惠群体还是高端人才的子女，如父母为海外高层次人才，在沪高校、科研机构博士后流动站在站人员等，而普通务工人员，尤其是农民工的子女，仍被排斥在外
- 2012年03月09日合并平安银行后，该行净利润102.8亿元，较上年增长65%，基本每股收益2.47元，同比增30%。其中，深发展单体实现净利润91.8亿元，同比增47%。
- 2012年03月09日每年我们所拿的景区收入大概只有4000万元，按照这个每年标准，30亿美元我得需要大约500年才能凑齐。何况，这些钱还要用于寺院建设、僧人日常生活支出还有慈善。所以，这样的谣言根本经不起推敲
- 2012年03月09日日，中国交建（601800）A股正式在上海证券交易所上市，上交所也迎来龙年首只大型蓝筹股
- 2012年03月09日杨荣山对此表示，要阻止苹果在中国销售任何iPad商标的产品，并且已采取部分实际措施，“我们要呼吁苹果公司在没有取得中国iPad商标之前，不要再把iPad3推进中国市场，继续这种侵权行为。”
- 2012年03月09日如果说摘宗教活动场所的牌子、摘文物等级的牌子，是我们的事，与我们有关；但摘景区的牌子，是政府的事，与我们关系不大。整个少林寺景区指的不是少林寺这一块，范围很大。我们只有(少林寺)山门以内的能管，外面的管不了
- 2012年03月09日他透露，截至2011年底，光大银行不良贷款率为0.66%。
- 2012年03月09日月8日，在这个属于女性的节日当天，十一届全国人大五次会议浙江代表团的30位女代表没有集体穿旗袍亮相。一位不愿透露姓名的浙江团女代表表示：“我们不是政治花瓶。我们每个人都在各自领域内认真履职，不是只靠穿着打扮当选人大代表
- 2012年03月09日没有跨越式发展，西藏就不可能跟上全国发展步伐；没有科学发展，西藏跨越式发展就难以长久
- 2012年03月09日广州市国土房管局下发通知，该通知仅为再次强调对原有规定的贯彻执行，未有任何政策上的调整。
- 2012年03月09日知情人士称，其中几家公司已与司法部展开谈判，试图就该反垄断案达成和解，避免可能出现的法庭之争。若相关各方能达成和解，则将对电子书行业产生深远影响，可能会导致电子书价格下降。但上述五家出版商并未全部参与和解谈判。
- 2012年03月09日对于中方表态，名古屋市长河村隆之8日就否认“南京大屠杀”的发言向记者表示，自己的真实想法“被误解了，该说的都已经说了”，再度表明无意收回发言。
- 2012年03月09日税务部门目前正在研究调整小微企业的所得税减半征收标准，即由3万元提升至10万元。
- 2012年03月09日近年来，各级党政干部自杀的报道屡见报端，事后的回应大多是“生前患有抑郁症”，王旭东称，民间对此多有议论，“自杀必是抑郁症，有错肯定临时工”。然而，党政干部的心理健康和精神卫生存在问题，却是不争的事实
- 2012年03月09日就南京而言，目前虽然有南京大屠杀遇难同胞纪念馆、也有抗日航空烈士纪念馆，但这些相对而言都是针对单个历史事件或抗日英雄群体的，而抗日战争胜利纪念园一旦得以修建，将会更加全面地反映中国人民抗日战争的历史
- 2012年03月09日昨天，全国政协委员、中国农业银行副行长潘功胜为银行暴利正名称，银行业利润没有和工业企业背离，而且银行利润来自规模扩张，而不是价格提高
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