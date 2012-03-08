- 2012年03月09日现在相关部门下定决心，让房价降下来，肯定不能像之前那样，一年百分之十几甚至百分之二十几的涨幅。我们有信心在今年让几个一线城市的房价水平降下去。
- 2012年03月09日中国人民银行行长周小川8日表示，信贷资产证券化已经在试点，目前没有暂停，只不过步伐稳一点。
- 2012年03月09日支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式，组建大型企业集团。支持符合条件的国家重点龙头企业上市融资、发行债券、在境外发行股票并上市。
- 2012年03月09日据悉，新产品预计于3月16日左右正式上市，而香港在首发地区名单中。按照以往的进程来说，中国不会在首批上市范围内。而且，苹果公司在中国大陆地区的iPad商标权悬而未决，iPad3何时登陆成为一大看点。
- 2012年03月09日问：您平常跟选民有交流吗，选举的时候跟选民有交流吗？ 申纪兰：没有。我们这是靠民主选举的，你交流就不合适，不选你，你就不要去“各”(麻烦)人。
- 2012年03月09日相比调控前，现在首次购买一套100平方米的住房，按基准利率贷款8成，平均贷款10年，比7折优惠贷款多支出利息约10万元，完全抵消了房价下降20%的好处。
- 2012年03月09日完全采取市场化方式化解历史包袱的县域法人改制机构，银监会将其改制的行政许可决定权下放到地方银监局。但是，审批权限的下放是有选择性的，须根据地方银监局审查质量和辖内农村合作金融机构改革的质量来决定。
- 2012年03月09日《报告》披露，从地方政府收入结构来看，一般预算收入不到全部地方政府收入的一半，其中税收收入占地方政府收入的38%，不足四成。
- 2012年03月09日郭树清昨日表示，就深交所日前出台的临时停牌制度表示，希望这一措施“是暂时性的、过渡性的”；同时对于“健全完善新股发行制度和退市制度，强化投资者回报和权益保护”今年应该有重大的突破
- 2012年03月09日报告预测，2012年全世界的小麦产量将比2011年的历史纪录减少1000万吨，但是依然高于过去5年的平均产量。
- 2012年03月09日对竞争中存在的问题要重视，但要用平和的心态面对，互联网是个特殊的新兴行业，需要监管。大家呼吁已久的电信法，国务院法制办和人大法工委都在积极沟通，已经提上日程，将加快出台。
- 2012年03月09日截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨70.61点，收于12,907.94点，涨幅为0.55%；纳斯达克综合指数上涨34.73点，收于2,970.42点，涨幅为1.18%；标准普尔500指数上涨13.28点，收于1,365.91点，涨幅为0.98%
- 2012年03月09日中国人民银行行长周小川昨日表示，资产证券化试点从来没有暂停过，只不过推进的步伐比较稳一点
- 2012年03月09日房地产政策调控的底部已然形成，且向上微调的趋势也已十分明确。接下来主导地产板块投资的核心将是销量回升的速度以及与市场预期之间的博弈。
- 2012年03月09日昨天，全国人大代表、复星集团董事长郭广昌表示，他今年的议案是建议以家庭为单位征收个人所得税，改变现在以个人为单位征税的现状
- 2012年03月09日银行间7天质押式回购利率连续10个交易日下降，已到3%以下，目前货币市场的短端利率水平已与2011年3、4月间相近。
- 2012年03月09日本次召回的是联想ThinkCentre M70z和M90z电脑，召回电脑的日期码位于1001至1012，1101至1112，001至012，101至112之间。
- 2012年03月09日国家统计局今日将公布2月份CPI等部分经济运行数据。在今年的政府工作报告中，国务院总理温家宝指出，加强和改善宏观调控，遏制物价过快上涨，将“居民消费价格涨幅控制在4%左右”。从此间判断和分析预测，2月份CPI涨幅将达3%左右
- 2012年03月08日在当下时代，中国话剧更应该出精品立作，更应对得起观众。但是，人艺作为国家单位，不可以高票价。他说，因为我们是老百姓纳税人来资助的剧院，我们尽可能地在机制改革下做到这一点。
- 2012年03月08日不仅“因材施教”，还应确立“因性施教”的教育平等观，使男生和女生都能发挥各自的性别优势，克服现代教育无性别差异的单一平等观
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