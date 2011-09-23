阿塞拜疆买卖奥运金牌 国际奥委会将展开调查 2011年09月23日 BBC在22日晚间播出的一档新闻节目中曝出，阿塞拜疆向受国际业余拳联管辖的世界拳击系列赛提供了一笔数百万美元的贷款，以换取本国选手在明年伦敦奥运会上收获两枚拳击金牌。