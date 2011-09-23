- 2011年09月23日此举旨在加快推进北京市保障性住房建设，全力推进保障性住房项目尽快开工建设，确保商品住房建设项目配建保障性住房按计划进度实施，切实增加全市住房有效供给
- 2011年09月23日市场对于欧洲银行的美元资金缺口担忧越来越大。连月来股票连跌的法国三大银行也是被指美元计价的融资短缺，并拉低了其他欧洲金融类股的价格下挫。
- 2011年09月23日郑某在遗书上表示，目前在进行有关第一2储蓄银行的出售相关审核，但即使正常进行审核，鉴于没有被停业后自立回生的先例，各机构的协商很难在预定的期限内结束。
- 2011年09月23日9月22日，C平台附近有油花溢出，B平台西北侧以及C平台西北侧、北侧发现油带，当日溢油量约为2.386升。
- 2011年09月23日中国家电协会相关负责人表示，有关人士在对家电产品不是很了解的情况下就做出豆浆机润滑油有可能影响身体健康、甚至有患上癌症可能的极端性结论，在社会上造成恐慌，给豆浆机行业及相关企业的声誉和经营造成巨大的负面影响
- 2011年09月23日发改委约谈酒企，要求其不能涨价是“流氓手法”
- 2011年09月23日内贾德表示，仅仅依靠两架喷气式客机的撞击是不可能使双子塔倒塌的，一定是发生了预先计划好的爆炸才最终导致双子塔塌落。
- 2011年09月23日我国的引资政策将进一步“去身份化”，不再根据外资身份给予优惠政策，而是强调引资“三认同”原则，即产业认同、区域认同和项目认同。
- 2011年09月23日20日，有35具尸体在被遗弃在城内一条公路上的两辆卡车内被发现。死亡人员被怀疑与有组织犯罪有关。据在这些尸体旁边发现的一条横幅显示，这些人的死亡是对泽塔斯组织的警告。
- 2011年09月23日BBC在22日晚间播出的一档新闻节目中曝出，阿塞拜疆向受国际业余拳联管辖的世界拳击系列赛提供了一笔数百万美元的贷款，以换取本国选手在明年伦敦奥运会上收获两枚拳击金牌。
- 2011年09月23日当天，首尔股市综合指数开盘即跌3．56％，随后在外国投资者大举抛售打压下，跌幅进一步扩大。除通信类股出现小幅上涨外，其余行业类股全线下跌。
- 2011年09月23日耶鲁大学金融学院教授陈志武在微博称，全球市场震荡了，各国政府又手痒了，总想做点事。现在的问题不就是他们在2008-09年做得太多而恶化所致的？给市场时间吧，不要总是手痒。
- 2011年09月23日与城商行国内投资者不同，外资参股城商行一方面是为了获取投资收益，一个重要原因是以国内银行为跳板进入中国市场，因此外资行接手城商行受其上市时间表的影响并不是特别大
- 2011年09月23日曾俊华称，近来有人建议让港元与一篮子货币挂钩，但这样做好似“换汤不换药”，没有意义
- 2011年09月23日虽然监管层面目前以日均存贷比指标来监管银行，但据业内人士介绍，事实上，不少银行平常每月也都是在月末拉存款，以实现当月平均下来的日均存贷比达标。只不过，这没有季末拉存款拉得这么明显。
- 2011年09月23日。“现在这款两年半的房地产信托产品年化收益率达到20%多，应该是比较高的了。”一位业内人士坦称，这只新推的地产信托基金，表面上是成立基金投资于房地产，不是房地产融资，但实际上跟房地产信托融资并无二样。
- 2011年09月23日受外围市场影响，今天沪深两市双双大幅低开，沪指再创新低。开盘后大盘快速向下，一度下探2400点整数关口。
- 2011年09月23日行业研究员认为，受季节性因素影响9月的存款数据不会太低，月底冲刺后，存款可能会有所增加。
- 2011年09月23日要求地方各级民政部门建立流浪乞讨人员救助工作绩效评价制度，对流浪乞讨人员救助人次数、是否积极开展主动救助、特殊救助对象跨省(区、市)接送的协作配合、流浪未成年人救助保护等情况进行综合考评。
- 2011年09月23日这宗疑点重重、牵涉种族问题的刑事案件审理前后拖延20年，期间，戴维斯的面孔出现在各国“终结死刑运动”的海报上，数百万人联合署名请求免除其死刑
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