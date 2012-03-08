- 2012年03月08日对水、电、煤气的使用按照家庭人数制定额度，在额度内免征增值税和对其它规定的生活必需品免征增值税
- 2012年03月08日“去年底我在一个会议上曾讲到‘中国运动员是世界上最幸福的运动员’，结果这句话在国内没什么反响，反倒在国外引起很大反响，包括加拿大的网站上有不少评论，很多西方的运动员都表示非常羡慕我们的运动员。”
- 2012年03月08日
- 2012年03月08日关于发展实体经济，温家宝强调，要给不同所有制企业营造公平竞争的环境，让企业有信心、有条件专注于实业发展，脚踏实地、持之以恒发展实体经济
- 2012年03月08日从国际上来说，所谓的4G现在主要是两个大的标准，一个是我们现在自己研发、自己推行所谓的TDD这种标准。第二个标准就是以欧洲在CDMA基础上发展起来的叫FDD这个标准，现在这将成为4G的两大主流标准
- 2012年03月08日随着我国经济社会发展，人民生活水平提高，人民财富增加，财产已经不是过去所说的存款和汇款了。有的变成了基金份额，有的变成了一些股权，财产发生了形态变化
- 2012年03月08日日本三菱东京ＵＦＪ银行、瑞穗实业银行、三井住友银行提供的数据显示，2011财年，大约1000家日本企业在日中贸易等活动中进行了人民币交易业务，企业数量是上一年度的3倍
- 2012年03月08日为从制度上进一步遏制刑讯逼供和其他非法收集证据的行为，维护司法公正和刑事诉讼参与人的合法权利，有必要在法律中对非法证据的排除作出明确规定。
- 2012年03月08日上诉人对第一审认定的事实、证据提出异议，可能影响定罪量刑的，被告人被判处死刑的上诉案件等，第二审人民法院应当开庭审理
- 2012年03月08日据了解，中国南车株机公司为吉隆坡研制的城际动车组，最高运行时速140公里，6节编组，最大载客量近1200人。228辆动车组投入使用，将使吉隆坡日客流运输量由9500人增至20万
- 2012年03月08日最近三次会议均维持1%利率不变。
- 2012年03月08日按照现在的修正案的规定，对犯罪嫌疑人采取逮捕措施，或者采取监视居住措施，除了无法通知的以外一律都需要在24小时内通知家属。对拘留这种紧急情况下采取的强制措施，只限于两种情况，就是涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪
- 2012年03月08日中国的孩子们把那么多的时间放在英语学习上，依然是一个过分强调行为。建议英语试卷的分数不许超过一百分，另外难度下降。
- 2012年03月08日陈东征认为，只有让小型金融机构通过上市做大，才能更好的支持中小微企业发展，因为中小微企业本身不可能都上市。
- 2012年03月08日一位神奇的技术发明家，一场离奇的合作，中聚神话破灭，迷局仍在
- 2012年03月08日公告显示，为更好促进公司长远发展，2011年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。
- 2012年03月08日陈东征指出，在创业板推出后，仍有200多家企业登陆海外市场，其中不少是互联网企业。
- 2012年03月08日其中，一般会计支出规模为90.3339万亿日元（约合1.11万亿美元），比2011财年减少2.2%，是6年来首次下降。但是，加上纳入特别会计支出的约6万亿日元（约合737亿美元）震后重建费用和基础养老金国库负担费用后，实际的预算案规模达96万亿日元
- 2012年03月08日美国白宫发言人杰伊·卡尼7日说，伊朗与美国、俄罗斯、英国、法国、中国和德国就伊核问题重启谈判后，美方将依据伊朗的行动对伊方解决问题的态度作出判断
- 2012年03月08日这12则虚假违法广告涉及食品、药品、保健用品、收藏品、餐饮、医疗、留学中介等多个民生热点领域，内容大多虚假或夸大，严重侵害了消费者的合法权益
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