日本企业人民币业务需求激增 2012年03月08日 日本三菱东京ＵＦＪ银行、瑞穗实业银行、三井住友银行提供的数据显示，2011财年，大约1000家日本企业在日中贸易等活动中进行了人民币交易业务，企业数量是上一年度的3倍

刑诉法修正案草案规定在看守所内讯问应录音录像 2012年03月08日 为从制度上进一步遏制刑讯逼供和其他非法收集证据的行为，维护司法公正和刑事诉讼参与人的合法权利，有必要在法律中对非法证据的排除作出明确规定。

中国南车动车组在马来西亚正式运营 2012年03月08日 据了解，中国南车株机公司为吉隆坡研制的城际动车组，最高运行时速140公里，6节编组，最大载客量近1200人。228辆动车组投入使用，将使吉隆坡日客流运输量由9500人增至20万