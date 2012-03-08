美大选政治或加剧中美经贸摩擦 2012年03月08日 美国国会日前快速通过《1930年关税法》修订案，赋予美国贸易机构对中国等“非市场经济”国家商品征收反补贴关税的权力。这是继设立跨部门贸易执法中心之后美国又一针对中国的贸易保护主义行为

双重压力使韩国央行静观其变 2012年03月08日 与此同时，韩国央行相关人士指出，从世界经济层面来看，虽然美国部分经济指标正在改善，但欧元区经济状况却持续低迷，新兴经济体的经济增长也随着出口减少而出现放缓迹象，海外经济形势不稳定因素尚存