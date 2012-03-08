- 2012年03月08日根据新协议，张朝阳将获得：1)46万美元的基本年薪；2)每月住房补贴或税后补偿11万美元，有资格获得董事会批准的年度酌情现金分红。
- 2012年03月08日美国国会日前快速通过《1930年关税法》修订案，赋予美国贸易机构对中国等“非市场经济”国家商品征收反补贴关税的权力。这是继设立跨部门贸易执法中心之后美国又一针对中国的贸易保护主义行为
- 2012年03月08日与此同时，韩国央行相关人士指出，从世界经济层面来看，虽然美国部分经济指标正在改善，但欧元区经济状况却持续低迷，新兴经济体的经济增长也随着出口减少而出现放缓迹象，海外经济形势不稳定因素尚存
- 2012年03月08日兴民钢圈下调底价力保增发成功，募投项目达产后，产能将急剧扩张，未来能否消化新增产能将持续考验兴民钢圈
- 2012年03月08日公司存货激增，五大销售区域中有三个的销售收入是负增长，靓丽额业绩背后暗藏多重隐忧
- 2012年03月08日报告重点提出了评价地方公共财政建设的七大指标体系，分别是政府干预度、收支集中度、财政法制化、财政民主化、财政均等化、可持续性和绩效改善度
- 2012年03月08日公司前五大客户为联想、腾讯、佳能、冠游、广汽丰田、冠游时空，贡献收入占公司总收入的35%
- 2012年03月08日抑制炒新实施首日，从投资者参与情况来看，基金等专业机构均未参与新股首日交易，主要买入账户仍为中小散户
- 2012年03月08日陈东升称，从创业板创立之日起就提出了建立退市制度，至今两年半还没有方案出来，因为一直在寻求共识的过程中
- 2012年03月08日财报称，酷6与YouTube于2012年1月建立合作关系，全球用户能在YouTube上看到酷6传媒提供的中国原创视频。
- 2012年03月08日尽管2011年公司营业收入实现了正增长，但增长质量并不高。应收账款和经营活动产生的现金流量净额均同比大幅下降
- 2012年03月08日约有Q4约有3亿补贴收入延期
- 2012年03月08日对30人以下的微型企业实行长期全额免税，以缓解这些企业的生存压力。解决小微企业融资难问题，也是当务之急。
- 2012年03月08日二恶英是公认的一级致癌物，其毒性巨大，对食品安全的影响严重
- 2012年03月08日美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）文件称，美国有些州使用盐粒化雪，或对部分车型配置的後方下控制臂造成腐蚀，继而引起断裂。
- 2012年03月08日缺陷产生的原因是部分车辆的制动液存在杂质，可能影响制动防抱死模块(ABS)的正常工作,极端情况下可能导致制动距离变长，或制动跑偏，存在安全隐患
- 2012年03月08日上交所有关负责人表示，长期以来，中国内地股市一直存在着新股炒作风气，容易导致新股价格短期内严重背离其真实价值。这从基础层面上扭曲了市场结构，影响了股市的资源配置功能，也使得高位买入的投资者损失惨重
- 2012年03月08日过去说家庭生育影响国家经济社会发展，所以国家引导；现在是国家的形势变了，因此生育多少越来越变成家庭的决策，从这个意义上说应当把生育权利还给老百姓本身。我们预期的改革将是一个以人为本的政策改革
- 2012年03月08日招商证券称，短期市场仍有震荡需要，操作上不宜追高，仓重者可适当加大波段操作力度，轻仓者可等待震荡机会逢低吸纳为宜。”
- 2012年03月08日叶青认为，机场建设费的收取从理由上值得商榷，如果到机场要收建设费，那么到餐厅进餐是不是也该收餐厅建设费
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富