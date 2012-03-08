苹果发布第三代iPad平板电脑 2012年03月08日 苹果有关高管当天在旧金山举行的发布会上介绍说，新一代ｉＰａｄ的视网膜显示屏分辨率达到310万像素，是上一代ｉＰａｄ2显示屏的4倍。这一高分辨率显示屏将使网页、照片和视频等看起来更加清晰和真实

意印总理就意大利军人枪杀印度渔民事件通电话 2012年03月08日 意大利总理府当天发表声明说，蒙蒂强调了意大利政府对本国军人误杀印度渔民事件的高度关注，指出尽管事件发生的原因还有待调查，但由于事件发生在国际公海，因此其司法管辖权应由意大利单独拥有