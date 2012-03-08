- 2012年03月08日叶青认为，机场建设费的收取从理由上值得商榷，如果到机场要收建设费，那么到餐厅进餐是不是也该收餐厅建设费
- 2012年03月08日对情节严重的，上交所将给予限制账户交易的纪律处分，并计入诚信档案；对情节特别严重的，上报证监会查处。
- 2012年03月08日我们经常讲要拍公安一定要有公安部的意见，涉及到外交，外交部的意见说不定会变成终极意见，拍民族题材有民族事务委员会，沾宗教有宗教局
- 2012年03月08日继深交所出台抑制炒新措施后，上交所也发布相关规定
- 2012年03月08日市值是衡量公司好坏的指标之一，苹果市值在乔布斯去世后不降反增，反应了“苹果热”的持续升温，这不能不说缘于人们对其发展前景的良好预期以及对其创新能力的认可。2月13日，苹果市值超过5000亿美元，十年间公司价值增长55倍
- 2012年03月08日与人类分家最早的是红毛猩猩，它在约1400万年前分离，其基因组与人类相似度约97%；随后大猩猩在约1000万年前分离，基因组与人类相似度约98%；最晚分离的是黑猩猩，时间在约600万年前，它的基因组与人类最为相似，相似度高达99%
- 2012年03月08日蔡继明指出，目前在很多企业和单位，企业员工最低5天最高15天的带薪休假制得不到落实
- 2012年03月08日苹果有关高管当天在旧金山举行的发布会上介绍说，新一代ｉＰａｄ的视网膜显示屏分辨率达到310万像素，是上一代ｉＰａｄ2显示屏的4倍。这一高分辨率显示屏将使网页、照片和视频等看起来更加清晰和真实
- 2012年03月08日统计数据显示，在已公布年报的上市公司中，全国社保基金去年四季度新进13家上市公司，合计增持7894.49万股
- 2012年03月08日意大利总理府当天发表声明说，蒙蒂强调了意大利政府对本国军人误杀印度渔民事件的高度关注，指出尽管事件发生的原因还有待调查，但由于事件发生在国际公海，因此其司法管辖权应由意大利单独拥有
- 2012年03月08日为了加强海洋观测预报管理，规范海洋观测预报活动，防御和减轻海洋灾害，为经济建设、国防建设和社会发展服务，制定本条例
- 2012年03月08日刘利民说，校车虽然是学生用车，但本质来讲还是公共交通工具。自己在云南考察过，很多偏远地区连3.5米标准宽度的村级公路都没有，根本就不适合大的交通工具。
- 2012年03月08日具体来看，新光投信株式会社、新光人寿保险股份有限公司于2月26日分别获得各1亿美元的额度
- 2012年03月08日根据申银万国跟踪的21大城市销售面积来看，2月销售面积合计为882 万平米，环比1月上升 58%，同比上升15%，交易量达到去年4季度月均交易82%的水平。
- 2012年03月08日中国房地产市场日益艰难的经营环境，及不断加剧的再融资风险使开发商的信用状况逼近引发评级下调的关口
- 2012年03月08日商务部白明表示，劳动密集型产业虽然不是大的方向，但是由于其对中国就业起到很大作用，确保这部分出口份额仍很必要。
- 2012年03月08日该公司转型综合地理信息服务商或有效提升公司毛利率
- 2012年03月08日光大银行董事长唐双宁今日称，光大银行在香港上市已获监管部门批准，目前正等待合适时机赴港IPO
- 2012年03月08日过去我们对历史建筑有一个很荒谬的错误的做法叫做整旧如新，因为我们并没有认识到城市历史遗产的重要性，因此有了这么一个错误的做法
- 2012年03月08日在公募基金业近700位基金经理中，女性占比已升至15.5%。而在女性基金经理中，货币型基金的女性基金经理占比最高，达到42.2%
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