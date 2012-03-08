刑诉法修正草案对未成年人设置附条件不起诉制度 2012年03月08日 规定对于未成年人涉嫌侵犯人身权利民主权利、侵犯财产、妨害社会管理秩序犯罪，可能判处一年有期徒刑以下刑罚，符合起诉条件，但有悔罪表现的，人民检察院可以作出附条件不起诉的决定

姚忠良建议高食品行业准入门槛 加强违法刑罚力度 2012年03月08日 食品行业是事关亿万百姓身体健康和生命安全的头等大事。食品安全出了问题，其他问题都无从谈起