- 2012年03月08日银监会副主席蔡鄂生7日在列席全国政协经济界委员分组讨论时表示，解决小微企业和农业的融资发展问题，并不能完全依靠商业模式来解决
- 2012年03月08日第一起召回涉及49.5万辆2005年至2009年款的塔科马皮卡。丰田说，由于召回车辆转向盘部件中的螺旋电缆和护圈之间出现摩擦，可能会导致安全气囊连接失效，令驾驶员一侧的安全气囊在车辆受到撞击时无法正常打开
- 2012年03月08日因销售收入增加，雅居乐2011年核心净利润同比增长近3成，雅居乐主席陈卓林对中国房地产市场的长期发展仍抱乐观，将加大对尖端及高端物业的投入比例，同时探索进一步发展旅游房地产的可行性
- 2012年03月08日据他了解，中国高铁工程规模庞大，但到目前为止，没有一个官司。不仅是知识产权方面的没有，别的方面的官司也一个都没有。
- 2012年03月08日我国太阳能产品大部分销往海外，目前开工不足原因主要是受国际金融危机影响，出口量大为降低
- 2012年03月08日规定对于未成年人涉嫌侵犯人身权利民主权利、侵犯财产、妨害社会管理秩序犯罪，可能判处一年有期徒刑以下刑罚，符合起诉条件，但有悔罪表现的，人民检察院可以作出附条件不起诉的决定
- 2012年03月08日1月内销及出口均下滑25%以上
- 2012年03月08日考虑到强制配偶、父母、子女在法庭上对被告人进行指证，不利于家庭关系的维系，规定被告人的配偶、父母、子女除外
- 2012年03月08日居民阶梯电价将在上半年全面推出，而且不是一两个省份，而是全国范围内
- 2012年03月08日对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通缉一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法规定应当追缴其违法所得及其他涉案财产的，人民检察院可以向人民法院提出没收违法所得的申请
- 2012年03月08日投资者此前对于公司客户集中度及应收账款过高的担心变为现实
- 2012年03月08日食品行业是事关亿万百姓身体健康和生命安全的头等大事。食品安全出了问题，其他问题都无从谈起
- 2012年03月08日“上周末的时候已经传出消息，威孚高科董事长要辞职了，所以周一开盘的时候就大跌，股票异动明显，因为有人提前出货了。”
- 2012年03月08日深交所7日晚间发布消息，对股票上市首日盘中临时停牌制度的有关事项进行完善，规定自8日起，股票上市首日，一旦盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%，或者盘中换手率达到或超过50%，可以对其实施盘中临时停牌至14时57
- 2012年03月08日接受ST海龙9.89亿元违规贷款进而违规放贷的，包括12家银行，共涉嫌违规发放贷款7.77亿元
- 2012年03月08日对于中国一艘航母够不够的问题，全国人大代表、徐向前之子徐小岩中将说“绝对不够”，他认为应该有三四艘，对于航母如何在三大舰队中配置，他表示，“我觉得我们应该有个自己的编队
- 2012年03月08日截止收盘，沪指报2420.28点，涨25.49点，涨幅1.06%，成交量934.1亿元。深成指报10171.1点，涨116.26点，涨幅1.16%，成交量825.5亿元。
- 2012年03月08日从1月5日首次公布在金融机构逾期贷款明细，到2月6日再次公告新增逾期贷款，再到3月1日的最近一次更新，山东海龙的逾期贷款总额已从3.97亿元增至5.72亿元，是公司最近一期经审计净资产的362.17%
- 2012年03月08日巴罗佐提议，欧盟委员会、欧洲投资银行、希腊政府及其他欧盟机构密切合作，以尽快启动向希腊提供6.5亿欧元的中小企业发展援助基金。巴罗佐认为，这将为希腊中小企业在未来3年提供异常需要的流动性以及风险担保
- 2012年03月08日今年要完善居民购买首套自住普通商品住房贷款优惠政策，支持居民的合理购房需求
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