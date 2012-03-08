- 2012年03月08日ECN Trade表示澳元的升值变相打击了澳洲的出口，国内消费能力下降，房屋开工率下降，经济放缓都是不良的势头，澳洲政府应该早做打算。
- 2012年03月08日政府采购和市场销售，都是市场行为。政府部门和个人都是消费群体的一部分，有些单位和社会成员需要购买茅台酒，我认为无可非议。不要把茅台酒和公款消费必然地联系在一起
- 2012年03月08日现行教龄津贴制度是1986年实行的，标准规定，教龄满5年不满10年的，每月补贴3元；满10年不满15年的，每月补贴5元；满15年不满20年的，每月补贴7元；满20年以上的，每月补贴10元
- 2012年03月08日目前，电影分级已逐步成为了国际电影主流趋势，多数国家和地区已有了较完善的电影分级制度，对指导观众看片起到了积极的作用。而我国电影还没有建立分级制度
- 2012年03月08日夫妻一方可以持身份证和结婚证等证明夫妻关系的有效证件，向工商行政管理部门、房地产行政管理部门、车辆管理部门等有关部门申请查询另一方的财产状况。有关单位依法为其提供相关情况
- 2012年03月08日在妇女身上投资意味着为全球经济发展、政治稳定和增进全世界每一个人的繁荣投资
- 2012年03月08日在苹果与唯冠国际台湾子公司达成购买IPAD多国商标权协议九个月之前，它们就已经查封了唯冠的资产，其中包括在中国注册的IPAD商标
- 2012年03月08日华润元大基金公司注册资本金为2亿元，注册地为深圳，华润信托与台湾元大证券分别占股51%和49%
- 2012年03月08日林毅夫妻子陈云英表示，希望在林毅夫退休后能回台湾，赖幸媛说，“陆委会”对在大陆长居人士返乡探亲不反对，但林毅夫是服役期间出走，追诉期还没结束，防务部门有特别考虑并相当坚持，“陆委会”要尊重防务部门
- 2012年03月08日2012年2月27日起，佛山市三水中学附属初中陆续有学生出现发热、咳嗽、咽痛等呼吸道症状
- 2012年03月08日
- 2012年03月08日将最多共52条跨11个都县的高速公路及主干道列为禁止普通车辆通行的“紧急车道”，以确保首都直下型地震发生时警察、消防、自卫队及物资运输车辆能够前往东京
- 2012年03月08日奥巴马竞选幕僚麦西纳表示，该纪录片由曾拍摄奥斯卡获奖作品《难以忽视的真相》的导演古根海姆执导，主要讲述奥巴马第一任期期间美国面临的巨大挑战，以及美国人团结一致取得的进步
- 2012年03月08日暂停希腊国债交易与当前正在进行的希腊债务置换有着“很高的技术关联”
- 2012年03月08日塔科马连接方向盘和车身的线路发生磨损，可能会在事故时导致安全气囊无法打开。凯美瑞和Venza则是车身组装时带上的润滑油会影响位于刹车踏板底部的开关动作，可能导致刹车尾灯不亮和自动变速箱的齿轮无法切换
- 2012年03月08日一是加大执法与惩治力度。始终保持严厉打击食品安全违法犯罪的高压态势，犯罪分子不仅要承担对受害者的民事赔偿责任，加大经济处罚力度，更要依法坚决追究刑事责任。影响特别巨大、后果特别严重的，要依法判处死刑。
- 2012年03月08日环保署发言人表示，为配合这项工作，香港已陆续添置新的PM2．5监测仪，以便在全港的空气质量监测站进行连续性监测，目前新监测仪的安装和测试工作已经完成
- 2012年03月08日根据印尼驻马大使馆的统计，目前印尼女佣在马国的人数最多，约有30万人，在香港则有13万人、新加坡9万人，沙特阿拉伯则不确定
- 2012年03月08日昨晚深交所临停新规规定，新股上市首日盘中换手率超过50%即触发临停，并可以临时停牌至14:57。
- 2012年03月08日本周以来，洪水侵袭澳大利亚东部3州，导致试图驾车穿越洪水的2名民众死亡，数百间民宅遭吞噬，灾损高达数百万澳元。当地政府下令新南韦尔斯州部分城镇逾万居民撤离
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