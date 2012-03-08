刑诉法设置不负刑责精神病人强制医疗程序 2012年03月08日 刑法第十八条规定：精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗