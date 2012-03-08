- 2012年03月08日一些国企利用国家的资源给自己谋私利。“国企的人请客吃饭国家报销，买车加油国家报销，甚至出国嫖赌国家也报销，此外还拿那么高的工资，国家体制不允许他们这样做，老百姓不服，社会不服，我作为政协委员更不服
- 2012年03月08日此前，穗主要限境外人士购写字楼，此次则扩大到所有非住宅物业，包括写字楼、商铺、商业用地性质的酒店式公寓等。
- 2012年03月08日梁振英说，“我们不要因为香港社会中有人，年纪轻也好，年纪大也好，被国家在某个问题上器重，就说他一定有“不可告人”的背景”。
- 2012年03月08日让全民共享国企发展成果，既可用于改善民生，也可用来发展基础设施建设
- 2012年03月08日剩女多是主动选择的结果，剩男则更多是条件所限的被动结果。男性适婚人口绝对过剩，他们有旺盛的生理需求却又无法通过正常途径满足，这样一个被社会遗忘的底层大众，若没有必要的“安全阀”，必定带来巨大的负面冲击
- 2012年03月08日释永信说，少林寺还会保持传统，它是一个修行道场，是一个弘扬佛法、联络友情这样一个传统道场，同时是皇家寺院，我们希望保持传统、能够更好的服务社会、服务众生、服务一切有情者
- 2012年03月08日与收购行动同时进行的是，汇丰控股与AXA及QBE签订了为期10年的银保合作协议。在今后10年中，AXA及QBE将成为汇丰控股及恒生银行在香港、中国内地、新加坡、印尼、印度、墨西哥及阿根廷等国家和地区内的独家财产险产品供应商。
- 2012年03月08日在此次追加的针对泰顺县人民政府和泰顺县公安局的起诉状中，183名债权人请求判令政府公布立人集团2011年5月至10月的财务进出明细账、判令政府依法追回温州立人集团在上述期间向个别债权人偿还的本金和利息
- 2012年03月08日消息人士透露，年初至3月4日四大行新增人民币贷款总额为5500亿。而2月四大行新增规模为2600亿左右，1月新增量为3200亿左右，即1-2月新增总计规模为5800亿左右，可见，3月头4天四大行新增贷款规模萎缩300亿左右。
- 2012年03月08日拘留、逮捕后，除有碍侦查或者无法通知的情形以外，应当把拘留、逮捕的原因和羁押的处所，在二十四小时以内，通知被拘留人、被逮捕人的家属
- 2012年03月08日一汽轿车(000800.SZ)3月7日晚间发布2011年度业绩快报，报告期内，公司实现营业收入326.53亿元，同比降低12.45%；归属于上市公司股东净利润2.17亿元，同比下降88.34%；基本每股收益0.1333元
- 2012年03月08日格力电器（000651.SZ）7日发布2011年业绩快报。2011年，公司实现营业收入835.95亿元，同比增37.48％；归属于上市公司股东的净利润52.45亿元，同比增22.67％；基本每股收益为1.8613元
- 2012年03月08日根据中登公司6日公布的数据显示，截至3月2日，国内市场基金账户总数为3750.55万户，上周新增80536户，实现2012年以来开户数连续8周增长
- 2012年03月08日西部矿业（601168.SH）7日晚公告，公司拟将全资子公司中国有色金属工业再生资源有限公司（下称再生资源公司）100%股权和参股公司天津大通铜业有限公司（下称大通铜业）7.47%股权，分别以9.65亿元和3523.8万元转让给大连大显集团有限
- 2012年03月08日东阿阿胶（000423.SZ）3月7日晚间发布年报，2011年公司实现营业收入27.58亿元，同比增长11.98%；实现归属于母公司股东的净利润8.56亿元，同比增长47.05%；实现基本每股收益1.31元
- 2012年03月08日长安汽车(000625.SZ)3月7日晚间发布公告，公司发行债券方案已经获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会批准通过
- 2012年03月08日粤电力A（000539.SZ）3月7日晚间公布2011年年度报告，报告期公司实现营业总收入146.2亿元，同比增长15.65%；归属于上市公司股东的净利润3.56亿元，同比下降53.47%；基本每股收益0.13元
- 2012年03月08日2011年水泥企业中最郁闷的或许是中国中材（01893.HK）旗下的祁连山（600720.SH）了。因为，在水泥企业赚得盆满钵满一年里，祁连山披露的2011年年报报出归属母公司净利润为3.32 亿元，同比下降32.3%
- 2012年03月08日刑法第十八条规定：精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗
- 2012年03月08日上海证券交易所理事长耿亮在媒体沟通会上表示，上海证券交易所（下称上交所）正在考虑推出新债券品种，中小企业私募债（又称高收益债），并希望其在2012年上半年推出
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