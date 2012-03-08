24小时内通知家属规定不适用于危害国家安全犯罪 2012年03月08日 修正案草案删去了逮捕后有碍侦查不通知家属的例外情形，明确规定，采取逮捕和指定居所监视居住措施的，除无法通知的以外，应当在逮捕或者执行监视居住后二十四小时以内通知家属