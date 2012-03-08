- 2012年03月08日上海证券交易所理事长耿亮在媒体沟通会上表示，上海证券交易所（下称上交所）正在考虑推出新债券品种，中小企业私募债（又称高收益债），并希望其在2012年上半年推出
- 2012年03月08日
- 2012年03月08日为从制度上进一步遏制刑讯逼供和其他非法收集证据的行为，维护司法公正和刑事诉讼参与人的合法权利，有必要在法律中对非法证据的排除作出明确规定
- 2012年03月08日尊重和保障人权是我国宪法确立的一项重要原则，体现了社会主义制度的本质要求。刑事诉讼法在程序设置和具体规定中都贯彻了这一宪法原则
- 2012年03月08日修正案草案删去了逮捕后有碍侦查不通知家属的例外情形，明确规定，采取逮捕和指定居所监视居住措施的，除无法通知的以外，应当在逮捕或者执行监视居住后二十四小时以内通知家属
- 2012年03月08日对于极少数案件，从维护国家安全、公共安全的实际情况考虑，律师在侦查阶段会见犯罪嫌疑人，事先经侦查机关许可是必要的
- 2012年03月08日对比亚洲其他地区，北京女性独立购房比重位居前列，仅次于中国台湾的56.8%，也高于上海女性独立购房42%的比重。
- 2012年03月08日山东海龙发债不到一个月即变更募资用途，且在变更完成两个多月后才发公告，难以排除其恶意欺骗投资者的嫌疑，而恒丰银行在其中的角色亦让人生疑。
- 2012年03月08日
- 2012年03月08日劳工部的最新数据显示，去年第四季度，美国劳动力产出增长3．7％，劳工工作时间增加2．7％。当季制造业劳动生产率下降0．1％，产出增长4．8％，工作时间增加4．9％。
- 2012年03月08日修正后的数据显示，去年第四季度的设备投资环比增加4．8％，远高于速报值的增加1．9％，是当季经济增长数据改善的主要因素。此外，住宅投资、公共投资的减幅均小于速报值
- 2012年03月08日中国科学院信息工程研究所所长田静委员听另一位委员说，如今申请项目，申请时就要把送礼的经费预留出来，“简直是乌烟瘴气”。
- 2012年03月08日目前个人所得税法规定，个人投资者、证券投资基金收到上市公司现金分红后，要按11%的税率缴纳个人所得税，而企业从上市公司取得的分红所得则不用征收个人所得税，这就造成了不同投资者的税负不均
- 2012年03月08日2012年3月8日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.3235元，与上一交易日报6.3213相比降22个基点。
- 2012年03月08日2月土地市场中出现了一个房企多次拿地的情况，如中海2月共拿地3块，此外中建拿地3块，且多数集中于二三线城市。中建和中海是1-2月典型房企中拿地数量最多的企业。
- 2012年03月08日截至2012年2月28日，银行共发行黄金类理财产品15款，而去年同期仅有两款
- 2012年03月08日公安部有关负责人表示，持枪犯罪是严重危害人民群众生命财产安全的暴力犯罪。公安部历来高度重视打击涉枪犯罪活动，特别是去年以来，全国公安机关不断加大对涉枪犯罪的打击力度，全年持枪犯罪案件同比下降46．8％，降至历史最低
- 2012年03月08日4日举行的总统选举投票率为65.34%，普京的得票率为63.6%。在其他4名总统候选人中，俄罗斯共产党中央委员会主席久加诺夫的得票率为17.18%，独立候选人普罗霍罗夫的得票率为7.98%，自由民主党主席日里诺夫斯基的得票率为6.22%
- 2012年03月08日多元化融资已经成为北京市保障房融资建设的主题。据内部人士透露，北京市目前正在研究试点发行REITs，近期准备向证监会提交方案
- 2012年03月08日王梦恕说，有些记者乘机否定高铁，我很生气。我去日本开会，日本人说我们就喜欢你们闹，自己否定自己
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富