- 2012年03月08日全国政协委员、建设银行信用卡中心总经理赵宇梓建议，首套房贷款利率可在商业银行成本核算的基础上由国家统一确定优惠利率，“这一政策应是刚性的，银行必须统一执行。”
- 2012年03月08日林方略说，“用黄色统称带有色情意味的东西，主要是受西方影响。”林方略说，他为此还研究了一段历史：1894年，英国有家《黄杂志》创刊，专登带色情意味的作品，“黄=色情”由此产生关联。
- 2012年03月08日全国人大代表、杭州娃哈哈集团董事长兼总经理宗庆后建议，针对养老金贬值的状况，国家应尽快研究实现养老金保值增值的具体办法，但养老金的保值增值不宜入股市，因为股市不确定因素多，风险很大。建议能参股投资国有垄断
- 2012年03月08日王健林说，各部委都对这份提案做了回复。其中财政部回复感谢他对财税工作的关心之后表示，关税并不构成奢饰品价高的原因，经过测算，关税平均只占价格的2%左右。
- 2012年03月08日乔丹体育表示：“乔丹体育尊重法律，对维护自身的合法权利有充分的信心，相信法院会依法作出公正的判决。”
- 2012年03月08日中交建某高层人士透露，近150亿的融资差额让公司再融资面临很大挑战。中交建此次IPO原计划近200亿的融资额度最终缩减为50亿元。中交建A股挂牌上市后，将根据业务发展部署后续融资计划，选择发行中票、短债或可转债，而募资规模将在百
- 2012年03月08日软环境，包括市场的依法管理、广大经商者的诚信经营、整个社会文明素质的提高和国际化旅游岛还有很大的差距。虽然害群之马是极个别的，但是他的杀伤力破坏了整体形象
- 2012年03月08日随着食品价格的回落，加之今年农历春节提前至1月，中国2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将大幅回落至4%下方，预计在3.4%左右，有望扭转持续24个月的负利率状况。
- 2012年03月08日希望日本的某些人，能够正确地认识和对待那一段历史，能够汲取历史教训，能够多做一些有益于中日友好的事情。
- 2012年03月08日在《证券投资顾问业务暂行规定》（下称“暂行规定”）施行一年多后，相关业务细则的出台终有进展。近日管理层已责成上海某券商负责起草业务实施细则（下简称“细则”），其中业务定位与收费方式将成为此次细则起草中两大焦点话题
- 2012年03月08日一些股东代表正在网络上征集广大中小股民的签字，试图达到召开临时股东会的股份份额，以便投票否决增发方案。
- 2012年03月08日全国七八个大城市的房价如果按照现在每年十几甚至二十几个百分点的增长速度发展下去，将来一旦泡沫破裂，后果不堪设想。
- 2012年03月08日3月5日，平安证券研究所近20位分析师收到通知，由于平安证券战略调整，以及2011年佣金不抵研究所支出，所以裁撤除13个重点行业外的分析师
- 2012年03月08日张庆黎说，党和国家任用干部程序严格，干部干得好时有褒奖，犯了错误按照党的纪律甚至国法处理，违反纪律后，会根据其处分日期和他本人的表现，安排新工作，“任用干部不能一棍子打死，不能看一时一事，还要发挥他的长处和特点”。
- 2012年03月08日姚刚指出，中小企业私募债不应采用审批制，应由发行人、中介机构和投资者之间通过契约来明确彼此的权利和义务。
- 2012年03月08日目前，银监会正在进一步梳理民间资本进入银行业的相关规定，下一步将出台有关实施细则，适当时会尝试一些突破。
- 2012年03月08日他说，“你说吃了致癌，它得吃几吨、吃几年才致癌啊？”“就那么个别人、个别场，出现那么点个别问题，炒得全社会沸沸扬扬，好像哪个都不能吃了。”
- 2012年03月08日2011年以来，A股市场有305家公司上市，由此诞生了62位"女掌门"，女性控股的上市公司比例在近两年来明显得到提升。与此同时，近两年股市的大扩容，尤其是中小板和创业板公司的批量上市，推动了女性股东以及高管的个人财富强劲增长
- 2012年03月08日银监会主席尚福林７日表示，目前银监会正在进一步梳理民间资本进入银行业的相关规定，下一步将出台有关实施细则，适时会尝试一些突破。
- 2012年03月08日针对市场比较关注的单家QFII投资上限会否进一步提高问题，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲表示，目前中国人民银行正在对这一政策进行评估和研究。此外，中国人民银行还在研究确定第二批RQFII的试点额度
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