傅成玉被评为全球石油行业年度最佳高管 2012年03月08日 《财经》综合报道 亚洲石油公司中第一位获此殊荣的经理人

议会选举未改伊朗政策走向 2012年03月07日 分析人士认为，保守派在此次伊朗议会选举中获胜并不出人意料，但其内部也出现了日趋分化的迹象。尽管如此，由于伊朗内政外交政策的决定权仍掌握在最高领袖哈梅内伊手中，因此选举结果对该国的政策走向不会产生太大影响