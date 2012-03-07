- 2012年03月08日早前有媒体报道，据接近中国工程院的人士透露，中国工程院近期在研究关于铁路改革的两个课题，其中之一就是考虑将铁道部并入大交通部，实行大部制改革。在交通部下组建铁路运输管理局。
- 2012年03月08日华人首富李嘉诚近年来首次跻身全球富豪榜前10名，并力压印度首富穆克什.安巴尼成为亚洲首富。
- 2012年03月08日亚洲石油公司中第一位获此殊荣的经理人
- 2012年03月08日方案参与人士透露，时间将由现行的22天缩短为10天，挂靠油种可能由美国WTI替代辛塔，而调价操作方式的改进则是选择一家中立机构来测算调整价格，企业以此为指导价自行调价。
- 2012年03月08日截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨78.18点，收于12,837.33点，涨幅为0.61%；纳斯达克综合指数上涨25.37点，收于2,935.69点，涨幅为0.87%；标准普尔500指数上涨9.27点，收于1,352.63点，涨幅为0.69%
- 2012年03月08日2011年全球经济不佳，全球股市震荡，影响到全球富豪的财富变化。其中，2011年中国大陆股市下跌幅度较大，在今年也并未明显回暖，而美国股市却在去年四季度到今年前两个月逐步回暖。这是中国富豪人数降低，而美国增多的最主要原因。
- 2012年03月08日湖南证监局局长杨晓嘉和全国政协委员、广东证监局局长侯外林就资本市场监管和投资者保护工作等热点话题进行解读和建言。杨晓嘉建议，尽快完善创业板退市制度，希望创业板退市制度尽快引进到主板；侯外林建议，减免上市公司分红及红利
- 2012年03月08日郑重告知全国苹果iPad(包括苹果iPad 3系列产品)供应商、经销商(包含网络经销商)，自该通告公布之日起，立即停止销售、仓储、运输、邮寄等侵犯公司注册商标专用权的行为，继续从事上述行为的将被视为故意侵权
- 2012年03月08日拉加德在声明中称赞林建海丰富的工作经历给基金组织带来了极大益处。她指出，林建海在基金组织的对成员国工作和政策方面有着丰富的职业履历
- 2012年03月08日针对A股市场是否会延长交易这一问题中国证监会主席郭树清3月7日表示，“现在还没有考虑。”
- 2012年03月08日人力资源和社会保障部部长尹蔚民7日表示，在整个养老金投资运营方案没有确定前，会选择个别省市进行投资运营试点，两会后开始运作。至于是否成立管理养老金的投资运营机构，尹蔚民表示，方案在进行研究，“我们会积极推动”
- 2012年03月08日按照苹果安排，新款iPad将于3月16日上市销售，首批上市的国家和地区包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、日本、中国香港、新加坡以及澳大利亚。苹果公司同时表示，将继续销售iPad 2，并将其起售价下调至399美元。
- 2012年03月07日政府应该制定游戏规则，通过创造公平竞争环境，在资金获得、资源等方面，为大家创造公平竞争环境，而不是自己“跳进来参与”。
- 2012年03月07日公告称，资金使用总额度不超过20亿元，预期年化收益率不低于4.5%，且在此额度内，资金可以滚动使用，使用期限为3年
- 2012年03月07日公司表示，闲置资金只购买一年期以内的银行理财产品，不得用于股票投资或衍生品投资
- 2012年03月07日在该股连日来的龙虎榜上，以光大证券深圳金田路营业部及国信证券深圳红岭中路营业部为代表的深圳本地游资营业部频繁现身。
- 2012年03月07日深交所有关负责人称，将继续研究论证三个方面的措施。
- 2012年03月07日深交所相关负责人称，新股炒作是典型的“击鼓传花游戏”，该现象长期以来都比较突出，不仅扭曲价格形成机制，而且助长违法违规行为，阻碍了资本市场功能作用的正常发挥，直接危害到广大投资者的根本利益
- 2012年03月07日根据通知显示，当股票上市首日出现下列情形之一的，可以对其实施盘中临时停牌至14︰57；（一）盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%的；（二）盘中换手率达到或超过50%的
- 2012年03月07日分析人士认为，保守派在此次伊朗议会选举中获胜并不出人意料，但其内部也出现了日趋分化的迹象。尽管如此，由于伊朗内政外交政策的决定权仍掌握在最高领袖哈梅内伊手中，因此选举结果对该国的政策走向不会产生太大影响
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