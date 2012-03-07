- 2012年03月07日88岁高龄、已从医60多年的王振义说，现在各方面条件越来越好，国家重视科学、重视人才，年轻人要抓住这个历史机遇。但他强调，重大科技成就多数情况下都是科学家到一定年龄、具备一定经验后才会取得，不能操之过急，更不能造假
- 2012年03月07日《华尔街日报》网站刊文说，“超级星期二”预选未能从根本上打破共和党预选的现有格局。未来几个月内，各竞选人仍将继续这场争夺代表席位的持久战
- 2012年03月07日欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿6日复函伊朗首席核谈判代表贾利利，表示美国、俄罗斯、英国、法国、中国和德国愿意与伊朗就伊朗核问题恢复谈判，现阶段谈判重点应为建立互信
- 2012年03月07日中国南车表示，此前公布的奢侈动车价格，用局部配件价格替代了系统价格
- 2012年03月07日“快”和“变”的制胜法则
- 2012年03月07日王伟良此次离职是个人行为，没有发生其他高管跟风辞职的情况，管理团队成员仍正常履行工作
- 2012年03月07日耿亮介绍，根据估算，目前市场证券公司保证金金额为1.55万亿元，而去年保证金数量最高时1.7万亿元，最低时1.2万亿元。“目前市场资金量高于去年最低时，投资者信心正在恢复”，耿亮指出。
- 2012年03月07日耿亮介绍，截至2012年2月29日，市值在百亿元以上的企业合计237家，这些企业的市值占上交所总市值的83%，构成了上交所蓝筹股市场的框架。
- 2012年03月07日唯冠国际控股有限公司发布声明，针对深圳唯冠科技将面临破产清算的消息做出回应，称截至公告刊发，深圳市中级人民法院尚未受理任何对深圳唯冠提出的破产清算申请
- 2012年03月07日2011年，人民银行新增支农再贷款额度500亿元，期末全国支农再贷款余额1094亿元，年累计发放额1708亿元，支农再贷款的使用创历史最高水平
- 2012年03月07日涵盖了短融、超短融、中票、集合票据、私募债等全部品种。2011年农行债务融资工具承销量达到1683亿元
- 2012年03月07日全年累计办理国际结算业务总量90亿美元，同比增幅146%，占到重庆市进出口国际贸易结算近40%
- 2012年03月07日2月份出现近300亿美元贸易逆差，人民币已接近均衡水平。
- 2012年03月07日国家广电总局电影管理局副局长喇培康，7日在接受记者采访时表示：“票价应该由市场说了算。电影局支持全国电影票价应当回落到一个老百姓能够接受的区间范围。我们支持电影票降价。”
- 2012年03月07日一旦中国经济目标确认下调，那么对于世界经济的影响，可能体现在全球通胀压力骤增，而同时大宗商品价格压力骤减，同时全球资金供给总量乃至真实利率走势，都将会深远影响
- 2012年03月07日中国银行跨境人民币同业往来账户突破600户，继续占据市场领先地位
- 2012年03月07日上交所三方面举措推进债券市场发展
- 2012年03月07日在保障房的建设管理当中，有三点恐怕是绕不过去的，一是定位清楚，二是权益清楚，三是管理要社会化、市场化。
- 2012年03月07日耿亮说目前没有推出国际板的时间表。
- 2012年03月07日我们已经连续八年调整企业退休人员基本养老金，近几年每年的调整幅度都达到10%
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