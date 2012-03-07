上交所今年拟推中小企业私募债 2012年03月07日 《财经》综合报道 上交所三方面举措推进债券市场发展

5省市已开展事业单位养老保险改革试点 将全国推行 2012年03月07日 我们已经连续八年调整企业退休人员基本养老金，近几年每年的调整幅度都达到10%