- 2011年09月23日马伦说，“哈卡尼”组织在巴基斯坦情报部门的支持下策划并且实施了该次卡车炸弹袭击，并攻击了美国使馆
- 2011年09月23日未来石油、天然气的资源税税率可能在5%左右，其他种类资源的税率则要视资源的品种确定不同的税率标准
- 2011年09月23日易纲日前在华盛顿表示，中国会持续对欧元投资，中国在协助解决欧债危机中作用有限。
- 2011年09月23日由于原油价格上涨较快，销售成本增幅高于收入增幅，炼油行业实现利润24亿元，同比下降93.5%，7月份单月亏损48亿元；亏损企业亏损额达到346亿元，同比增长7倍。
- 2011年09月23日罗杰斯22日表示，全球经济正处于再度陷入衰退的关口，且此次衰退将较2008年那次更加糟糕。
- 2011年09月23日这两名法国妇女因身着遮挡脸部和身体的罩袍“布卡”出现在巴黎郊区一座市政厅前而被警察逮捕
- 2011年09月23日俄航天部门计划在位于哈萨克斯坦境内的拜科努尔发射场使用“天顶”运载火箭将“福布斯-土壤”和“萤火一号”火星探测器送入太空。11个月后，两颗探测器将飞入火星轨道
- 2011年09月23日据报道，意大利格兰萨索国家实验室下属的一个名为OPERA的实验装置接收了来自著名的欧洲核子研究中心的中微子，两地相距730公里，中微子“跑”过这段距离的时间比光速还快了60纳秒
- 2011年09月23日据英国《金融时报》22日报道，欧盟已决心要求16家欧洲银行补充资本金。而日前多位欧盟高官也一改之前说法，公开承认欧洲银行业面临资本金不足问题
- 2011年09月23日“美国处在经济衰退边缘”、“欧洲经济活动正在萎缩”……22日纽约市场上充斥着悲观猜测，投资者选择抛售风险资产，股票、石油、金属全面下跌
- 2011年09月23日中国区新CEO的任命将会极大地强化福特在华领导团队，体现出福特正在中国制定实施雄心勃勃的业务扩张计划，福特中国正进入加速发展阶段
- 2011年09月23日还包括加强金融对文化创意产业的支持，创新知识产权保护和服务体系，设立上海文化产权交易所
- 2011年09月23日瑞信当天的报告中称：包括雅居乐、富力地产等不少开发商过去一年的新债务中，有大约一半都是信托贷款。如果政府进一步限制这些融资渠道的话，开发商未来的项目将会受到非常大的影响
- 2011年09月23日仅隔半年时间，发改委再次约谈白酒企业要就不能再出现涨价现象，而这次约谈显然对于贵州茅台和五粮液的影响更大
- 2011年09月23日“中国城市无车日现在已经五届了，我想问问，有多少人知道无车日呢？”我现在砸了这辆还有三年就要报废的大排量奔驰车，虽然有些损失，但唤起的是几亿人对中国无车日的关注。
- 2011年09月23日国办2010年1月29日发文明确：县级驻京办及地方政府职能部门驻京办一律撤销，严禁在京设立新的办事机构
- 2011年09月23日李登辉目的就是要害台湾，就是要出卖台湾
- 2011年09月23日2011年9月2日上午8时许，村里突然被几百名身着制服、头戴钢盔、手持盾牌及橡皮棍的城管人员包围，各个路口都被城管封锁，警戒线约一公里！随后有开发区干部杨珍发现场指挥大型挖掘机开始对村民的房屋进行野蛮强拆
- 2011年09月23日由于国际原油价格上涨较快，销售成本增幅高于收入增幅，炼油行业实现利润24亿元，同比下降93.5%，7月份单月亏损48亿元；亏损企业亏损额达到346亿元，同比增长7倍
- 2011年09月23日该组织通过暴力、贿选等手段干扰基层选举，组织头目都曾担任村干部。其中，陈晓青当村主任9年，戴林辉当村主任、村支书7年，许以国当村主任、镇人大代表5年
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