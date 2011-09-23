中俄将利用探测器联合开展对火星大气研究 2011年09月23日 俄航天部门计划在位于哈萨克斯坦境内的拜科努尔发射场使用“天顶”运载火箭将“福布斯-土壤”和“萤火一号”火星探测器送入太空。11个月后，两颗探测器将飞入火星轨道

欧洲研究人员发现违背相对论的超光速现象 2011年09月23日 据报道，意大利格兰萨索国家实验室下属的一个名为OPERA的实验装置接收了来自著名的欧洲核子研究中心的中微子，两地相距730公里，中微子“跑”过这段距离的时间比光速还快了60纳秒

欧盟将要求16家银行增资 2011年09月23日 据英国《金融时报》22日报道，欧盟已决心要求16家欧洲银行补充资本金。而日前多位欧盟高官也一改之前说法，公开承认欧洲银行业面临资本金不足问题