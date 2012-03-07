- 2012年03月07日这种崩溃式的价格下降不是中国房地产调控的初衷所在，也不是中国房地产调控的目标所在，如果出现大规模价格的崩溃式下降的话，60、70%下降的话，对整个经济的运行毫无疑问是一个重大的冲击
- 2012年03月07日在报告期内，天壕节能年均复合增长率达92.55%，发展速度惊人。但同时，从其招股书中披露的业务模式和客户集中行业可以发现，其特色的“合同能源管理模式”和客户在水泥、玻璃产业的集中，让其未来的成长性和盈利能力蒙上阴影。
- 2012年03月07日民航中南局在庭上提到2009年3月12日有2级管理部门对东星航空做过一个检查，但没有当庭提交检查的报告，也没有书面证据。
- 2012年03月07日需求不足仍是制约价格上涨的关键因素
- 2012年03月07日器官紧缺是我国器官移植发展的瓶颈。由于缺乏公民自愿捐献，死囚器官成了器官移植的主要来源
- 2012年03月07日目前，银监会正在进一步梳理民间资本进入银行业的相关规定，下一步将出台有关实施细则，适当时会尝试一些突破
- 2012年03月07日不能把保障房建设的任务分解到一个企业或者某一个部门，应该作为全社会的统筹，这样才能解决公平问题。
- 2012年03月07日经济适用房就是保障性住房中的一种商品房，这种建设是可持续发展的，实践证明已经可持续，而且还有后续的。
- 2012年03月07日银行亏本的话银行给予支撑，国家不收它的营业税，也不收所得税，使这个银行可以吸储、吸纳存款，然后低成本的放贷，保持它的低成本和微利经营。这样可以很大程度上解决中国住房低成本的资金来源。
- 2012年03月07日从某种角度看，美国总统选举不仅是共和党与民主党之间的权力博弈，也是两党内部各种力量之间一道政治实力“算术题”。6日的共和党总统预选——即所谓“超级星期二”的投票结果，使得这道“算术题”如今变得有些明朗，也有些复杂
- 2012年03月07日中国经济增速放缓，但依然保持增长势头。据本财季相关公布数据显示，中国经济2011年第三季度同比增长9.1%，较第二季度9.5%、第一季度9.7%有所下降，通货膨胀率10 月同比降至5.5%，自7月达到峰值6.5%以来第三次连续走低
- 2012年03月07日至此，罗姆尼和桑托勒姆分别赢得13个州与6个州的共和党总统预选。但6日的胜利让罗姆尼至少赢得200名代表，所获代表总数超过380人，比桑托勒姆所获代表多出近200人
- 2012年03月07日会上无党派人士界委员、清华大学经济管理学院金融系主任李稻葵对于保障房的融资问题表示，应该动员资本市场、民营投资者进来投资于保障房，同时保障房出租的资金可以适当根据保障房使用者的收入水平、整体市场的发展情况适当提高
- 2012年03月07日让高收入者，他喜欢大地大房子，那就多交钱，从他身上收的钱去帮助穷人，让他能够主体自我循环，然后加上公共的税收和银行支持
- 2012年03月07日有关保障房正在经历一个“大跃进”的问题是一个著名问题，第一次提出这个问题的人其实是带着贬义，对我们党和国家对住房保障极大的重视是带有贬义的。假如说是这样的一种看法，我认为我们是不能接受的。
- 2012年03月07日相比三季度，烟台万华在四季度被4只基金增仓，被1家基金减仓，有6只基金新进入
- 2012年03月07日倡导大众先租后买、先小后大、先旧后新、先承继后自立
- 2012年03月07日工商银行已经与100多家黄金企业建立了黄金租赁业务关系，2011年累计向企业交付黄金62.80吨，相当于为企业提供了超过200亿元的融资支持，黄金租赁业务量稳居同业第一
- 2012年03月07日有些地方提出来，（保障房）住了几年以后可以买产权，我认为弊很多，有利有弊，但是弊大于利。
- 2012年03月07日出口下滑以及房地产调控均使经济下行，但政策有足够空间使得经济软着陆，预计两会之后政策放松步伐会加快
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