罗姆尼遥遥领先美国共和党总统预选 2012年03月07日 至此，罗姆尼和桑托勒姆分别赢得13个州与6个州的共和党总统预选。但6日的胜利让罗姆尼至少赢得200名代表，所获代表总数超过380人，比桑托勒姆所获代表多出近200人