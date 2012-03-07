- 2012年03月07日养老金是企业和个人交的钱，是保命钱，所以一定要本着“安全第一”的原则
- 2012年03月07日该公司已同意把香港、新加坡、阿根廷和墨西哥的一般保险业务出售给法国安盛保险集团(AXA Group)和澳大利亚QBE Insurance Group Ltd. (QBE.AU)，这些交易的现金总价值约为9.14亿美元
- 2012年03月07日个别地方不是在试点延迟退休年龄问题，而是在延迟领取退休金的年龄
- 2012年03月07日我们还是积极支持和鼓励深圳市进行探索，不断完善聘任制公务员的办法，能够经过不断的总结完善，形成一套规范的制度和办法，以便为将来在全国推行聘任制公务员时提供借鉴
- 2012年03月07日
- 2012年03月07日王振义现为上海交通大学医学院终身教授、上海血液研究所荣誉所长、法国科学院外籍院士。他曾担任陈竺的硕士研究生导师。陈竺现任中国卫生部部长，也是第三世界科学院院士以及欧洲科学院、美国科学院、法国科学院和美国医学科学院的外籍院士
- 2012年03月07日邹唯的离开，意味着公募基金又将损失一位经历过牛熊市转换的明星基金经理。
- 2012年03月07日奥巴马驳斥了美国必须在近期就是否对伊朗动武作出决定的说法。他说，目前仍有机会和平解决伊核问题，这是美国和以色列两国情报机构的共同看法。美国推动国际社会对伊朗实施的经济制裁开始显现成效，今后数月对伊制裁力度还将加大
- 2012年03月07日帕内塔在美国—以色列公共事务委员会年度政策会议上发表讲话时说，美决心阻止伊朗获得核武器，但希望让外交活动发挥作用，“军事行动是其他所有手段失败后的最后选择”。他强调，如果不得不动用武力，美将毫不犹豫地这么做
- 2012年03月07日现在在华就业的外国人，直接领到了人社部门发放的就业证的约为20多万。现在参保的具体数目还在统计当中，这项工作正在渐次地向前推进
- 2012年03月07日货币基金是通过溢价卖出自己所持有的短期融资券（在实现资本利得的同时减低未来债券利息收入）创造出这些暂时高收益。这种人造高收益不但是暂时的，而且不会在短期内重复
- 2012年03月07日人力资源和社会保障部部长尹蔚民说，养老金投资运营的问题正在进行积极研究，方向已经明确，具体办法还在论证。
- 2012年03月07日当地警方于9时54分许接到报警，接警后，市、区两级公安机关迅速启动应急预案，并指派附近巡逻车辆进行堵截，十余分钟后便在开发区中央路将犯罪嫌疑人擒获
- 2012年03月07日在目前中国信用体系如此不健全的情况下，卡主遭遇类似情况后，向银行索赔确实很难
- 2012年03月07日被外界称为“厉股份”的全国政协委员厉以宁今天表示，“百姓的信心”是中国股市发展不可或缺的要素
- 2012年03月07日从2003年至今，该账户处于长期封闭期，仅有两次进行销售，时间在2009年2月至2010年下旬，以及2011年年底至今。而据透露，原本其运作规模有7至8亿元，最新一期的募集投资估计为5亿元
- 2012年03月07日全国政协委员、中投副总经理汪建熙表示，去年底我们从国家外汇管理局获得了300亿美元注资。中投非常希望像挪威和新加坡等其它更成熟的主权财富基金那样，有一套明确的融资机制。我们正与一些政府部门探讨建立这种融资机制
- 2012年03月07日总体消费量增加幅度有限，地炼价格小幅下滑，目前国内大部分地区，基建、工程、矿区以及工业用油需求均不见明显回升，近期市场还将处于持续观望的状态
- 2012年03月07日事实上，客户投诉焦点的“步步稳”系列产品多次成为恒生客户不满的对象，最后仅拿回90％的本金。对于部分风险承受能力不强的客户，购买此类产品时要进行自身风险检测
- 2012年03月07日这是该集团推出的第二款浏览器，该举可促使集团在大电商生态中加强对外围流量的掌控
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