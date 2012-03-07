汇丰将出售价值约9.14亿美元的一般保险业务 2012年03月07日 《财经》综合报道 该公司已同意把香港、新加坡、阿根廷和墨西哥的一般保险业务出售给法国安盛保险集团(AXA Group)和澳大利亚QBE Insurance Group Ltd. (QBE.AU)，这些交易的现金总价值约为9.14亿美元

王振义和陈竺在美领取圣捷尔吉奖 2012年03月07日 王振义现为上海交通大学医学院终身教授、上海血液研究所荣誉所长、法国科学院外籍院士。他曾担任陈竺的硕士研究生导师。陈竺现任中国卫生部部长，也是第三世界科学院院士以及欧洲科学院、美国科学院、法国科学院和美国医学科学院的外籍院士

奥巴马指责政治对手对伊朗动武言论不负责任 2012年03月07日 奥巴马驳斥了美国必须在近期就是否对伊朗动武作出决定的说法。他说，目前仍有机会和平解决伊核问题，这是美国和以色列两国情报机构的共同看法。美国推动国际社会对伊朗实施的经济制裁开始显现成效，今后数月对伊制裁力度还将加大