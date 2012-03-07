希腊会否出现主权债务违约即将揭晓 2012年03月07日 目前持有希腊国债的私人投资者共有219家，但截至6日只有德、法、意等国15家大型金融机构宣布将参加债务置换计划。根据国际金融协会公布的信息，仅有20%的私人债权人自愿申请债务置换

日内瓦车展首发车侧重技术成熟可量产车 2012年03月07日 外形先锋前卫的概念车一直是将想像力和最前沿的技术融为一体。多数概念车虽不能迅速量产，成为现实中的代步工具，但研究人员和设计人员在概念车上的有益探索和实践终将成为推动汽车业发展的强劲动力

日内瓦车展新能源汽车技术日益成熟 2012年03月07日 目前，人们使用完全依赖电力驱动的车辆尚无法随心所欲，想去哪里就开到哪里，将电力发动机与传统内燃机相结合的油电混合动力车则更为现实

辽宁盘锦一家烧烤店燃气爆炸致4死22伤 2012年03月07日 发生爆炸的烧烤店位于盘锦市中心的兴隆台区兴四街，事故当场致1人死亡、多人受伤，并且引发火灾。事故发生后，盘锦市委、市政府主要领导立即亲临现场指挥处置和救援，目前火灾已被扑灭，事发路段仍处于交通管制中