- 2012年03月07日北京储户王先生多年前在花旗银行开立账户理财，如今为了要做财产证明到花旗银行打印开户以来的对账单，没想到四年的账单竟收了4200元。平均计算，96张A4纸每张费用近44元。
- 2012年03月07日目前持有希腊国债的私人投资者共有219家，但截至6日只有德、法、意等国15家大型金融机构宣布将参加债务置换计划。根据国际金融协会公布的信息，仅有20%的私人债权人自愿申请债务置换
- 2012年03月07日外形先锋前卫的概念车一直是将想像力和最前沿的技术融为一体。多数概念车虽不能迅速量产，成为现实中的代步工具，但研究人员和设计人员在概念车上的有益探索和实践终将成为推动汽车业发展的强劲动力
- 2012年03月07日到去年底这两项社会保险国家直接部署的试点地区已经达到全国60%以上，参保的城乡居民已经超过3.32亿人，如果加上各地自行开展的试点，总参保人数已经超过3.64亿人
- 2012年03月07日目前，人们使用完全依赖电力驱动的车辆尚无法随心所欲，想去哪里就开到哪里，将电力发动机与传统内燃机相结合的油电混合动力车则更为现实
- 2012年03月07日发生爆炸的烧烤店位于盘锦市中心的兴隆台区兴四街，事故当场致1人死亡、多人受伤，并且引发火灾。事故发生后，盘锦市委、市政府主要领导立即亲临现场指挥处置和救援，目前火灾已被扑灭，事发路段仍处于交通管制中
- 2012年03月07日根据发票管理办法，在我国目前执行的‘以票定税’制度下，银行开发票就涉及营业税缴纳的问题
- 2012年03月07日去年，澳大利亚进口量增长31.9%至490万瓶，中国进口量增长19.4%至130万瓶，俄罗斯进口量增长24%至130万瓶，印度进口量增长58.7%至29万瓶
- 2012年03月07日今后发生一起，坚决打击一起，发生一件，解决一件，绝不能让他们的屠刀对准我们的妇幼儿童，对准我们的人民，对准我们无辜的群众。
- 2012年03月07日世界银行新发表的一篇论文指出，在《中长期铁路网规划》指导下，中国铁路业在最近几年建设了多个大型复杂的铁路项目，其中包括高铁在内的许多项目采用了最先进的技术，中国铁路建设项目的交付速度远远超过其他国家的惯常速度
- 2012年03月07日中国交建（601800）将于本周五（3月9日）在上交所挂牌
- 2012年03月07日姜斯宪说，据他了解，春节期间去三亚休假的很多都是普通的群众，“你去三亚的海湾看看，都是来自全国各地、南腔北调的老百姓”。
- 2012年03月07日对于养老金入市的时间表和节奏，厉以宁认为应该由业内专家讨论决定。
- 2012年03月07日45年前，温家宝从北京地质学院被分配到甘肃酒泉，一干就是14年。他表示，自己对甘肃的山山水水都非常有感情，“特别是这些年，年纪越大，惦记和思念的心情就越强烈。”
- 2012年03月07日沪指报2394.79点，跌15.66点，跌幅0.65%，成交917亿元；深成指报10054.87点，跌38.94点，跌幅0.39%，成交853亿元。
- 2012年03月07日内地房地产市场表现最差的时间已经过去，随着刚性需求回升，银行给予首套房贷款利率优惠等措施的出台，下半年楼市成交量将回升。
- 2012年03月07日根据最新人口普查，中国青少年人口比重进一步下降了约6个百分点，只占了总人口的16%左右。而60岁以上人口增加了将近3个百分点，出现了未富先老的现象
- 2012年03月07日据valuetool平台统计，至4季度，海峡股份的营业收入已连续三个季度持续下滑
- 2012年03月07日我们并不反对定增，但坚决反对以这样的价格定增。感觉管理层是在利益输送，把小股民的钱拿来包红包了
- 2012年03月07日我和健林兄打赌：下半年房企也没好日子过。建议赌注：万达的0.1%股份。嘿嘿，俺是赌徒
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