- 2012年03月07日ECN Trade表示，为了迫使债权人同意债务协议，希腊政府很可能会动用本国的“集体行动条款”，但是此举可能会引起政府与债券人之间的激烈对抗，甚至不排除产生恶略的社会动荡。
- 2012年03月07日据邓崎琳介绍，武钢的养猪规模大约在一万头左右。此外，武钢还准备搞绿色养殖基地，而且武钢的快餐不仅送到武钢，还送到铁路上去
- 2012年03月07日全国政协委员、经济学家李稻葵6日在全国两会上表示，此前呼声极高的房产税应该推出，但其意义远大于调控房地产市场本身。他建议房产税应交由地方、基层财政，由街道等基层直接收取并使用，成为基层政府的“超级物业费”
- 2012年03月07日国政协委员、经济学家李稻葵6日在全国两会上表示，中国投资房地产的时代已经结束了，今年股市进行了一系列的改革，这些改革会发生作用，居民要增加财产性收入，较好的办法是把钱投入股市，今年投资股市必有收获
- 2012年03月07日房产税推行，首先要推进官员财产申报制度的出台。
- 2012年03月07日公司绝对没有裁员10%降薪10%这回事，完全是市场谣传
- 2012年03月07日可口可乐回应饮料含致癌物说法称，4-甲基咪唑这一物质广泛存在于可乐及其他食品饮料中，目前没有任何证据表明４－甲基咪唑会引发人类癌症，对健康不构成威胁
- 2012年03月07日当被问及既然声称所报道车组配件采购价格与实际严重不符，为何不公布实际价格时，中国南车新闻发言人表示，实际价格是行业秘密，无法对外公布。对方称，中国南车已经向有关部门作了汇报。
- 2012年03月07日左小蕾介绍，成熟资本市场上市公司，承诺分红以后，就跟固定收益没有什么区别
- 2012年03月07日左小蕾称，新股发行历经了9次改革，每次改革之后都会有一系列的问题，只能不断的修修补补。要从基本上让中国资本市场走向健康的发展道路，就必须有决心改变最关键的制度性问题。
- 2012年03月07日左小蕾建议，中国资本市场应该做好投资者回报，改变“劣币驱逐良币”的市场现状，改变投机和短期投资的氛围。
- 2012年03月07日海内外双重力量的博弈使得中国的外汇占款增长和热钱走势趋于良性发展，这也给中国的决策层更多的空间进行汇率体制改革
- 2012年03月07日陪审团当天宣布，经过近6周的法庭审讯，得克萨斯州富翁斯坦福犯有诈骗、合谋诈骗、洗钱以及妨碍司法调查等13项罪，其中最重的一项罪名可导致斯坦福入狱20年。
- 2012年03月07日尽管实际GDP增长将超过目标，但经济刺激手段仍是必要的，高于预期的通胀目标也给予决策者更多的政策调整空间
- 2012年03月07日去年12月，新奥能源与中国石化联手对中国燃气发起竞购，称看中了中国燃气的天然气分销网络，出价最高可能达到21.5亿美元。
- 2012年03月07日除了家电下乡政策还继续实行以外，还推进了农产品的流通、居民的生活服务业、现代消费环境改造等等一系列促进消费的政策。
- 2012年03月07日经济整体放缓及房地产投资增速的明显减缓致固定资产投资（非农户）同比增速大幅下滑。不过，实际情形可能要好过名义增速。
- 2012年03月07日受家电政策退出影响，消费的1-2月预测值低于2011年12月统计局公布的实际值，不过，随着CPI回落，消费者信心指数回升并带动消费。
- 2012年03月07日工业生产趋势回落，再加上基数原因，致使工业增加值同比增速下滑，不过，尽管增速回落，工业仍将整体运行在一个平稳较快的区间。
- 2012年03月07日“如果他(官员)的妻子、子女都在国外的话，对他行使职权是不利的，群众对这种现象也是不满意的。”俞正声进一步表示，目前国家对这种情况做了一些约束性的规定。
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