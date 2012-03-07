- 2012年03月07日2月，节后食品价格出现回落，但由于气候影响，下滑幅度有限，受油价调整影响，非食品价格将出现一定回升。
- 2012年03月07日虽然节后存款回流，准备金也有所下调，但由于公开市场到期量少，银行流动性依然偏紧，预期2月信贷7000亿元左右。
- 2012年03月07日陈德铭还介绍，在叙利亚，除了留守人员绝大部分工程项目的人员已经开始回到国内，大概还有将近一百人左右对资金、设备、项目进行保护，待到那里的局势基本平稳，具备了和平建设发展的条件，还会重回那些项目。
- 2012年03月07日中国人寿在公告中称，预计2011年度归属股东的净利润较2010年同期下降40%-50%；业绩下降的主要原因是资本市场波动导致投资收益率下降，以及受资产减值损失增加的影响。
- 2012年03月07日中青宝官方网站在2012年2月28日期间发布含有淫秽、暴力内容的广告宣传片的违法事实已经成立，相关部门理应及时介入调查，并且在查实进行处罚
- 2012年03月07日糖就像烟草和酒精一样，是一种有潜在危害且容易让人上瘾的物质。研究人员呼吁，各国应像对待烟酒那样采取加税等限制措施，严格控制人们摄入糖类
- 2012年03月07日生益科技（600183.SH）3月6日晚间公布2011年年度业绩快报，报告期内公司实现营业总收入58.76亿元，同比增长7.12%；归属于上市公司股东的净利润4.49亿元，同比下降15.53%；基本每股收益0.43元
- 2012年03月07日烟台万华（600309.SH）3月6日晚披露2011年年报，全年实现营业总收入136.62亿元，同比增长44.88%；实现归属于上市公司股东的净利润18.54亿元，同比增长21.15%；基本每股收益0.86元。公司拟拿出年度净利润的70%进行分红
- 2012年03月07日华润三九（000999.SZ)3月6日晚间披露2011年年报，报告期公司实现营业总收入55.25亿元，同比增长26.58%；归属于上市公司股东的净利润7.6亿元，同比下降6.81%；基本每股收益0.78元
- 2012年03月07日中国卫星（600118.SH）3月6日晚间公布2011年年度报告，报告期公司实现营业总收入36.11亿元，同比增长19.14%；归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比增长10.98%；基本每股收益0.33元
- 2012年03月07日潞安环能（601699.SH）3月6日晚发布2011年度业绩快报显示，公司2011年度主要经营指标实现增长，尤其是净利润同比增长11.62%
- 2012年03月07日报道称，新一代iPad有望在3月16日正式开售。文章称位于美国得克萨斯州的Highland Village苹果零售店即将揭幕，并且开业时间由此前计划的3月17日周六提前至3月16日，媒体分析此举可能是为了迎接新一代iPad的到来。
- 2012年03月07日在经营活动方面，重点建设的东长房观众服务区经营总面积近1400平方米，兼有餐饮购物与休息功能。购物区汇集了目前故宫开发的丝绸琉璃陶瓷漆器木器图书等几百款特色商品
- 2012年03月07日在“十二五”期间，三环内将原则上不再新增供应住宅用地，四环内原则上不再新增供应集中建设的经适房项目用地；北京还将严格执行土地节约集约利用的控制标准，住宅用地的容积率不得低于1。5年内北京将供应住宅用地9300公顷。
- 2012年03月07日截止午间收盘沪指报2410.07点，跌0.38%，跌幅0.02%，成交量481.8亿元；深成指报10149.8点，涨55.97点，涨幅0.55%，成交量466.3亿元
- 2012年03月07日日本投资者表现出“特别强的兴趣”，他们在菲律宾加工区寻找土地，投资领域包括电子、造船和钢铁工业。
- 2012年03月07日，“只要露头就打，发现就打”，另外还要建立有效的防范机制，不然黑恶势力有可能滋生。他强调，打黑工作并不只是一个人一个部门可以运作的，需要公检法整个政法系统通力合作，而且也需要得到广大人民的支持拥护。
- 2012年03月07日当被问及唐英年的私生子传闻时，郭妤浅表示，当年知道有第三者之后，感到很不开心，但没有人是完美的，“浪子回头”很重要。她已原谅唐英年，如原谅了就不要再往后看
- 2012年03月07日世贸组织的一个机构准备在本月月底召开汇率和贸易关系讨论会。不认为此次学术层面的讨论会有什么授权，可以用贸易的手段讨论和制定关于汇率的规则问题。
- 2012年03月07日美国众议院以370票赞成39票反对的绝对多数通过了这项关税法案。 这项法案所涉及的商品有20多种，范围涵盖了从中国进口的钢铝纸化工原料以及从越南进口的塑料购物袋等
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