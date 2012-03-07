林毅夫认为中国下调经济增长目标意在长期发展 2012年03月07日 产业升级要基于不同地区的具体情况，比如在资本积累比较多的沿海省份，产业升级就会在资本相对密集、技术相对高的领域，而中部和西部的资源大省则可以在资源上多做文章。