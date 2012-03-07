- 2012年03月07日但是中国基本的以公有制为主体的经济制度也是不可动摇的，这是载入了中国最高法律宪法的，我国会按照这样两个“毫不动摇”，保持国有经济毫不动摇，坚持多种经济成份并举毫不动摇，来深入进行改革。
- 2012年03月07日产业升级要基于不同地区的具体情况，比如在资本积累比较多的沿海省份，产业升级就会在资本相对密集、技术相对高的领域，而中部和西部的资源大省则可以在资源上多做文章。
- 2012年03月07日美国商务部的行为，不仅不符合国际规则，也不符合美国自己的法律。希望指责人家不守规则、搞补贴的国家、部门、执法机构，自己能够严格要求自己，改正自己的错误
- 2012年03月07日初步意向投资3.06亿元人民币入资北银消费，占股20%
- 2012年03月07日中国因为恪守G20的元首们一再发出的呼声，就不在金融危机期间实行新的保护手段，所以我们并没有对这些现象加以指责和发起大规模的所谓反补贴的行动。
- 2012年03月07日尽管2月外贸数据大幅反弹，但是受春节因素影响，判断外贸走势通常需要把1、2月份的数据结合起来看。
- 2012年03月07日现阶段小城镇居民多数是从农村致富后迁移到城镇居住的，由于家庭收入结构单一，一般没有持久性收入，收入水平受外界因素影响较大。国家有关部门和银行应尽快研究制定农民贷款制度，帮助农民能贷款购买房屋实现改善居住条件的愿望
- 2012年03月07日商务部正在推动完善法律制度的建设，包括把一些假冒伪劣行为的行政司法解释要上升为法律的规定，研究刑法的修改，降低侵权假冒犯罪的刑事责任的门槛，以及推动修改商标法、反不正当竞争法等等
- 2012年03月07日为了使打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣行动能够长期坚持下去，国务院的常务会议讨论，成立了一个常态化的领导机构，这个机构是由王岐山副总理任组长，组成单位有29个部门，日常工作的办公室设在商务部
- 2012年03月07日因为运动员这个特殊职业对于食品安全有特殊要求，普通公众不必因此对食品安全问题产生恐慌。国家体育总局从未要求运动员养鸡、养猪等。
- 2012年03月07日预计2012年煤炭行业将是一个近期过剩，远期短缺的局面。虽然目前社会库存和港口库存较高，煤价较低，需求不旺，但后期市场仍然较好。
- 2012年03月07日据悉，目前国税总局部门内已经形成明确思路，未来或将进一步加强对个人和合伙企业在股权投资、非货币资产评估增值等方面的税收征管力度。
- 2012年03月07日造成外贸增幅下降的原因，主要还是外贸发展的内外环境总体趋紧的情况，国际上因为金融危机还在深化和蔓延，特别是欧债的问题影响了欧洲的消费等等，国内我们自己也有各项成本推高的因素等等
- 2012年03月07日今年中国将至少两次大范围下调商品进口税率。下调消费品和奢侈品进口关税将有助于促进国内消费。
- 2012年03月07日实收资本达到2000万元的存量PE基金，LP只要出资达到100万元即可备案，而已有项目投资的存量PE，其备案条件并不强调2000万之限。
- 2012年03月07日肖才元表示，考虑到苹果公司在中国大陆地区的“I－PAD”商标权悬而未决，恐怕i－Pad3难以在短时间内登陆。“无论如何，苹果侵权这个事实不会改变，苹果公司不会从中获利。”
- 2012年03月07日小学阶段的学生，好奇心强但安全意识薄弱，易发生烫伤、触电等意外
- 2012年03月07日复星集团董事长郭广昌表示，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款罪的规定，在司法实践中较难把握罪与非罪的区别，容易造成适用对象的扩大化，对民间借贷的健康发展起到了不适当的抑制作用，建议取消。
- 2012年03月07日外界普遍在猜测高盛将再次减持工行套现10亿美元，而高盛发言人近期曾表示，高盛视工行为长期投资，短期内并无计划减持工行。
- 2012年03月07日公务人员利用职权非法骗购、骗租公共保障房的，按照贪污罪论处；非公职人员非法骗购、骗租公共保障房的，按照诈骗罪论处；其骗购、骗租所得金额按照其所得房屋时的市场价折算。
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